Tatum hosszabbításos buzzer beaterével verte meg a Boston a Brooklynt – videók

B. A. P.B. A. P.
2026.10.28. 07:27
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Jayson Tatum meccsnyerő kosara (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Boston Celtics Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers NBA-alapszakasz San Antonio Spurs Victor Wembanyama Jayson Tatum New York Knicks Luka Doncic
Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) magyar idő szerint szerda hajnali játéknapján Jayson Tatum hosszabbításos buzzer beaterével nyert a Boston Celtics. A Detroit Pistons veretlenségét a Karl-Anthony Towns vezette New York Knicks vette el, így megvan a címvédő első győzelme. Victor Wembanyamára a Sacramento Kingsnek sem volt válasza, míg a veretlenek csatáját Luka Doncic remeklése ellenére a Portland Trail Blazers nyerte.

Boston–Brooklyn 125–124. Kiélezett meccset játszott a Celtics és a Nets, egyik csapat sem tudott két számjegyű különbséget kialakítani. Az első félidőben borzasztóan triplázó (2/16) Boston 13 másodperccel a vége előtt öt pontra ellépett, de az utolsó másodpercben Mikel Brown Jr. triplájával hosszabbításra mentette a meccset a Nets. A vendégek a ráadásban rögtön magukhoz ragadták az előnyt, ám Jayson Tatum buzzer beaterével megszerezte idénybeli harmadik győzelmét a Boston, míg a Brooklyn nyeretlen maradt.

A Netsben Michael Porter  Jr. 27 pontos, 12 asszisztos dupla duplát ért el, míg a Bostonban Tatum zárt a lőlap élén 40 ponttal. A Celtics sztárjának a 2019–2020-as idény kezdete óta ez volt a hetedik meccsnyerő kosara az utolsó három másodpercben, ami a legtöbb a ligában.

New York–Detroit 111–97. Megvan a címvédő idénybeli első győzelme és a Pistons első veresége. A Detroit az első negyed után még 13 ponttal vezetett, a következő két játékrészt viszont 63–25-ös összesítéssel abszolválta a Knicks. A húsz pont fölé nőtt különbségen szépített a Pistons, de a címvédő győzelme egy pillanatra sem került veszélybe, így a Knicks elkerülte, hogy az 1969–1970-es Celtics után a második bajnok csapat legyen, amelyik 0–4-gyel kezdi az idényt.

A gyengén kezdő Jalen Brunson csak eljutott 23 pontig, de 18 mezőnykísérletéből csak ötöt dobott be. A hazaiak hőse Karl-Anthony Towns volt, aki 27 pontig és 20 lepattanóig jutott. KAT karrierjének 17. meccse volt, amelyen legalább 20 pontot és lepattanót szerzett, az NBA jelenlegi idényében ő az első, aki ilyen számokat ért el.

San Antonio–Sacramento 130–103. Hiába jutott el három sacramentói játékos is (Domantas Sabonis, Zach LaVine, De'Andre Hunter) legalább húsz pontig, a Spurs az első pillanatoktól kezdve kontrollálta a mérkőzést és magabiztosan húzta be második győzelmét. Victor Wembanyama tíz lepattanója és öt blokkja mellé 29 ponttal segítette csapatát, karrierrekordot beállító kilenc zsákolást mutatott be a találkozón.

Los Angeles–Portland 129–136. A Trail Blazers nyerte meg a veretlenek csatáját. Pedig Luka Doncic 41 pontot és kilenc asszisztot jegyzett, és a meccs második legjobb teljesítményét is Los Angeles-i játékos nyújtotta Austin Reaves személyében (26 pont). A Trail Blazersnél viszont négyen is húsz pont fölé jutottak. Ja Morant és Deni Avdija 23, Damian Lillard 21, a padról érkező Jrue Holiday pedig 22 ponttal járult hozzá a Portland harmadik győzelméhez. A vendégek 50 százalékos hatékonysággal dobálták a triplákat, míg mezőnykosaraik 59 százaléka talált gyűrűbe.

NBA, ALAPSZAKASZ
Boston Celtics–Brooklyn Nets 125–124 (26–31, 30–30, 30–21, 31–35, 8–7) – hosszabbítás után
New York Knicks–Detroit Pistons 111–97 (25–38, 26–12, 37–13, 23–34)
San Antonio Spurs–Sacramento Kings 130–103 (39–29, 41–25, 27–26, 23–23)
Los Angeles Lakers–Portland Trail Blazers 129–136 (28–32, 35–36, 30–32, 26–36)

 

NBA Boston Celtics Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers NBA-alapszakasz San Antonio Spurs Victor Wembanyama Jayson Tatum New York Knicks Luka Doncic
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