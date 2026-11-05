Az 52 pontos karrierrekordot hozó Wembanyama vezérletével nyert a Spurs – videó

Victor Wembanyama karrierrekordot jelentő 52 pontot szerzett, emellett szintén egyéni csúcsot jelentő 24 lepattanót gyűjtött be és nyolc blokkot is jegyzett a Dallas ellen. A San Antonio Spurs így is csak egy ponttal nyert hazai pályán a Mavericks ellen, a győztes büntetőt természetes a francia értékesítette, aki Bob McAdoo 1974-es teljesítménye óta az első játékos lett az NBA-ben, aki legalább 50 pontot, 20 lepattanót és öt blokkot jegyez. A vendégeknél Kyrie Irving 29, Cooper Flagg 19 pontos, tíz lepattanós dupla dupláig jutott a Spurs sorozatbeli hatodik győzelmével véget érő találkozón.

CAREER NIGHT FOR VICTOR WEMBANYAMA 🚨 🤯 52 PTS (CAREER-HIGH) 🤯 24 REB (CAREER-HIGH) 🤯 8 BLK FIRST PLAYER WITH 50+ PTS, 20+ REB, 5+ BLK SINCE BOB MCADOO IN 1974. https://t.co/lHzUhYYSTz — NBA (@NBA) November 5, 2026

A tavaly bajnok Oklahoma City Thunder a regnáló MVP Shai Gilgeous-Alexander 42 pontjának is köszönhetően nyert 124–116-ra a Cleveland Cavaliers ellen, míg a Miami Heat húszpontos hátrányból állt talpra, és diadalmaskodott hosszabbítás után 117–116-ra a Los Angeles Clippersszel szemben.

A floridaiak győztes kosarát a hárompontos vonalon túlról a 30 pontos Klay Thompson szerezte, mellette Bam Adebayo 35 ponttal és tíz lepattanóval, a görög Jannisz Adetokumbo 27 ponttal és 14 lepattanóval segítette együttesét.

GIANNIS, BAM & KLAY LEAD THE WAY MIAMI'S 20-POINT COMEBACK VICTORY IN LA! @Bam1of1: 35p, 10r @KlayThompson: 30p, 8 threes, GW @Giannis_An34: 27p, 14r, 6a, 3b, 2s https://t.co/f6MqE67Xu6 — NBA (@NBA) November 5, 2026

Luka Doncic továbbra is tarthatatlan A Los Angeles Lakers szlovén sztárja sorozatban harmadszor, az idény során pedig már ötödik alkalommal szerzett legalább 40 pontot (ezúttal kereken negyvenet), csapata pedig a Sacramento Kings vendégeként nyert 116–103-ra. Doncic lett Michael Jordan (1988–1989) óta az első játékos, aki első nyolc meccsén legalább 300 pontot gyűjt.

308 POINTS FOR LUKA THROUGH 8 GAMES 🤯 He's the first player since Michael Jordan in 1988-89 with 300+ points 8 games into a season! https://t.co/zE9khQA1ig — NBA (@NBA) November 5, 2026

A Toronto Raptors ellen 128–109-re diadalmaskodó Denver Nuggetsben Nikola Jokics ezúttal 21 ponttal, 11 gólasszal és 10 lepattanóval ért el tripla duplát, a szezon során harmadszor, pályafutása során pedig már 201. alkalommal – ráadásul mindezt kevesebb, mint 30 perc játékidő alatt. Az utolsó negyedben pályára sem lépett. A szerb center így már csak nyolc tripla duplára van az örökanragsort vezető Russell Westbrooktól.

201 CAREER TRIPLE-DOUBLES FOR JOKER! Jokić has now completed 90 of them before the 4Q even begins... nearly 45% of his career total 🤯 32p, 10r, 11a and 3s in the W vs. Toronto! https://t.co/eDaBWRBAIu — NBA (@NBA) November 5, 2026

A Portland Trail Blazers simán verte a Suns Phoenixben, így az élre állt nyugaton. Damian Lillard 25, Donovan Clingan 24, míg Deni Avdija 21 pontot rakott a közösbe.

THE 6-1 BLAZERS ARE NOW #1 OUT WEST. In the W vs. PHX: DAME: 25p, 5a CLINGAN: 24p, 11r, 3b DENI: 21p, 7r, 12a https://t.co/dSgzaqLrcl — NBA (@NBA) November 5, 2026

A Pistons sem tudta megállítani a Phillyt. A 76ers többek között Jaylen Brown 30 és Joel Embiid 26 pontjának köszönhetően nyert Detroitban. LeBron James 33 perc alatt 13 pontos, tíz lepattanós dupla duplát ért el. Győzelmével a Philadelphia maradt a kelet első helyén.

JB AND EMBIID KEEP PHILLY ATOP THE EAST AT 8-1! 🔔 Jaylen Brown: 30 PTS, 7 REB 🔔 Joel Embiid: 26 PTS, 15 REB https://t.co/4yslLfmovk — NBA (@NBA) November 5, 2026

NBA

ALAPSZAKASZ

Detroit Pistons–Philadelphia 76ers 106–112 (21–29, 21–27, 33–35, 31–21)

Washington Wizards–Atlanta Hawks 105–120 (32–37, 29–31, 24–25, 20–27)

Boston Celtics–Milwaukee Bucks 109–102 (28–14, 34–27, 25–38, 22–23)

Brooklyn Nets–Charlotte Hornets 114–104 (21–24, 29–33, 30–23, 34–24)

New York Knicks–Chicago Bulls 135–105 (43–21, 41–31, 29–27, 22–26)

Memphis Grizzlies–Indiana Pacers 103–107 (24–32, 28–22, 30–26, 21–26)

New Orleans Perlicans–Utah Jazz 120–113 (24–24, 18–13, 28–43, 34–24, 16–9) – hosszabbítás után

Oklahoma City Thunder–Cleveland Cavaliers 124–116 (37–20, 23–24, 28–30, 36–42)

Houston Rockets–Minnesota Timberwolves 107–117 (30–33, 27–24, 27–25, 23–35)

Denver Nuggets–Toronto Raptors 128–109 (33–35, 31–32, 39–15, 25–27)

Phoenix Suns–Portland Trail Blazers 119–132 (34–29, 25–43, 22–29, 22–31)

San Antonio Spurs–Dallas Mavericks 112–111 (32–26, 36–25, 22–29, 22–31)

Sacramento Kings–Los Angeles Lakers 103–116 (28–28, 26–33, 20–26, 29–29)

Los Angeles Clippers–Miami Heat 116–117 (24–33, 43–19, 20–26, 20–26, 20–29, 9–10) – hosszabbítás után