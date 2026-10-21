Az SGA vezette OKC megverte a Spurst a végső esélyesek csatáján az NBA első napján – videók

Az idény első mérkőzésén a Detroit a Bostont fogadta. A Celtics a harmadik negyed elején már 72–50-re vezetett annak ellenére, hogy az Achilles-ín-szakadása után első teljes idényét megkezdő Jayson Tatum a mérkőzés során 23 dobásából 17-et elrontott. A hatszoros All-Star játékos 11 pontig jutott, emellett 13 asszisztot is kiosztott. A vendégek legjobbja a nyáron Bostonba szerződő, 17. idényét kezdő Paul George volt, aki 38 ponttal debütált a Celtics színeiben, aminél többet senki sem szerzett a klub színeiben lejátszott első meccsén.

A Pistons azonban a második félidőben parádésan játszott, a szünet előtt egy percet sem kapó Javonte Green a második játékrészben 19 pontig jutott, Cade Cunningham 22-nél állt meg, akárcsak Jalen Duren, Duncan Robinson pedig 21 pontot tett a közösbe. A 39–25-ös negyedik játékrésznek köszönhetően a Pistons győzelmével indult a 81. NBA-idény.

HISTORY for @Yg_Trece in his @celtics debut! He's the FIRST player (since individual steals started being tracked in 1973-74) to record 35+ POINTS and 5+ STEALS in his first game with a new team 😮 https://t.co/IHUUA5q6IR — NBA (@NBA) October 20, 2026

DETROIT'S 23-0 4Q RUN IN UNDER 5 MINUTES, UNCUT 🍿🍿 @DetroitPistons open the NBA season with a 22-point comeback win! https://t.co/ZgEF1IHgY4 — NBA (@NBA) October 20, 2026

Alaposan átalakult a 76ers a nyáron. Távozott többek között Kelly Oubre Jr., Kyle Lowry és Andre Drummond is, ellenben érkezett Kentavious Caldwell-Pope, LeBron James, továbbá csere útján Jaylen Brown is Bostonból Philadelphiába költözött. A bombaerős roster rögtön az első meccsen nagy erőpróbát kínált, a bajnoki címvédő New York volt az ellenfél. A Knicks a második negyed vége felé már tíz ponttal is vezetett, de a szünetre négy pontra olvadt a különbség.

Sőt! A negyedik negyedre már hatpontos előnybe került a Philly, amelynek olykor csökkent az előnye, de Tyrese Maxeyék végig a címvédő előtt jártak, és sikerrel vették az első akadályt. Az NBA-döntő MVP-je, Jalen Brunson a mezőnyből 19 dobásából hatot értékesített, 21 ponttal zárt. A hazaiak a mérkőzés előtt megkapták a bajnoki gyűrűket, és a Madison Square Gardenben felfüggesztették a bajnoki zászlót is. „Szeretnénk újra megadni a szurkolóknak azt az örömöt, ami ezen a nyáron jellemezte ezt a várost” – mondta Brunson. Az biztos, hogy ahhoz nem lesz elég a 37 százalékos mezőnyhatékonyság.

What a moment 🥲 The @nyknicks' third championship banner is raised to the MSG rafters! https://t.co/k4X4Q0dr2F — NBA (@NBA) October 20, 2026

A hazaiaknál Josh Hart 14, OG Annunoby 10 ponttal zárt, Andre Drummond 12 pontos, 14 lepattanós, Karl-Anthony Towns pedig 19 pontos, 12 lepattanós dupla duplát ért el. A 76ers játékosai csak 28 százalékos hatékonysággal dobták a triplát, de mezőnykosarakat tekintve így is pontosabbak voltak a hazaiaknál. LeBron James 14 pontig, Jaylen Bron pedig 19 pontig jutott első philadelphiai meccsén, a meccs legjobb dobója Tyrese Maxey volt 28 ponttal.

LeBron James and Jaylen Brown make their Philly debuts, @sixers open the season with a W ‼️ @KingJames: 14 PTS, 9 REB, 7 AST @FCHWPO: 19 PTS, 8 REB, 6 AST https://t.co/0tdCrZBsLP — NBA (@NBA) October 21, 2026

Az idény rajtja előtt megkérdeztük olvasóinkat, melyik csapat lesz a bajnok az NBA-ben. A szavazás végeredménye tükrözi a fogadóirodák oddsait. A szavazók 29 százaléka szerint a San Antonio Spurs lesz a bajnok, míg 15 százalékuk úgy gondolja, hogy az OKC. Utánuk a legnagyobb esélyt a Lakers (12%), az egyéb csapat (11%) és a 76ers (10%) kapta.

Az első játéknapon rögtön összecsapott a két legnagyobb esélyes. Az előző idény nyugati konferenciadöntőjének „visszavágóján” az OKC már 59–33-re vezetett a második negyedben. Bár a Spurs a negyedik negyedben visszajött hét pontra, a Thunder nem engedte ki kezéből a győzelmet. A regnáló MVP Shai Gilgeous-Alexander 32 ponttal nyitotta az idényt, Jared McCain a padról beszállva értékesített hat triplát és jutott el 20 pontig. A Spursnél Victor Wembanyama 13 mezőnykísérletéből egyet dobott be, egy ziccert az OKC által részben erre a célra a draft első körében választott Aday Mara blokkolt. A francia tíz sikeres büntetővel 12 pontot ért el. Stephon Castle 24 pontig, míg Dylan Harper 14 pontig jutott.

Tyrese Maxey and the @sixers win their season-opener on the road at MSG! 🔔 28 PTS (game-high) 🔔 5 AST 🔔 3 STL 🔔 3 BLK https://t.co/hLVLvbCLEO — NBA (@NBA) October 21, 2026

SGA starred in OKC's season opener! ⛈️ 32 PTS (game-high) ⛈️ 6 REB ⛈️ 4 AST ⛈️ 3 STL (game-high) ⛈️ 3 BLK ⛈️ 3 3PM The Thunder pick up the road win 👏 https://t.co/g3UbxnJPm2 — NBA (@NBA) October 21, 2026

Jared McCain was FEELIN' IT from deep 🎯 20 PTS 6 3PM (game-high) The @okcthunder start their 2026-27 NBA season with a road victory! https://t.co/Lynk7ibEsK — NBA (@NBA) October 21, 2026

Aday Mara protects the rim on his first NBA block 🚫 https://t.co/l97Vqy8qWD — NBA (@NBA) October 21, 2026

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ALAPSZAKASZ

Detroit Pistons–Boston Celtics 121–113 (27–28, 18–30, 37–30, 39–25)

New York Knicks–Philadelphia 76ers 100–106 (25–23, 33–31, 18–29, 24–23)

San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder 104–116 (28–34, 16–31, 36–28, 24–23)