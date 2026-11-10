Női vízilabda: távozik a Dunaújváros vezetőedzője

V. H. L.V. H. L.
2026.11.10. 14:53
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Fotó: Facebook/Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület
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Dunaújváros vízilabda távozás Sike József
Közös megegyezéssel távozik a Dunaújváros női vízilabdacsapatának vezetőedzője ‒ adta hírül a klub, amely közleményében megjegyzi: a szakvezető kedvező szakmai ajánlatot kapott.

Távozik a Dunaújváros női vízilabdacsapatának éléről Sike József, aki az egyesület által kiadott hivatalos közlemény szerint külföldről kapott kedvező ajánlatot, ezért szerződését közös megegyezéssel, azonnali hatállyal felbontották.

 

Dunaújváros vízilabda távozás Sike József
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