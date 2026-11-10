Első spanyolországi bajnokiján a mérkőzés legjobbjának szavazták meg Juhász Bencét

B. L.B. L.
2026.11.10. 14:06
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Juhász Bence remekül mutatkozott be (Fotó: AD Mérida)
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légiósok Mérida Juhász Bence
Az Athletic Bilbao második csapata ellen aratott 2–0-s győzelem alkalmával öt védéssel, kapott gól nélkül mutatkozott be a spanyol labdarúgó-bajnokság harmadosztályában szereplő Mérida kapujában Juhász Bence, akit a szurkolók is elismertek.

Emlékezetesre sikerült Juhász Bence bemutatkozása Spanyolországban. Az Újpesttől nyáron kölcsönvett 21 éves kapus a harmadosztály (Primera Federación) 11. fordulójában, az Athletic Bilbao második csapata ellen kapott először lehetőséget, mégpedig – helyszíni beszámolók szerint – honfitársa, Csenterics Adrián váratlan kiesése miatt.

A Mérida 2–0-ra győzött, Juhász pedig öt védéssel járult hozzá a kapott gól nélküli sikerhez. A helyi Periódico de Mérida szerint a debütáló magyar kapus jó benyomást keltett, és a Marca tudósítása is megjegyezte, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Hogy a bemutatkozás jól sikerült, azt a szurkolók elismerése is bizonyítja: a klub közösségi oldalán meghirdetett szavazáson Juhász Bencét választották a mérkőzés legjobbjának.

 

légiósok Mérida Juhász Bence
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