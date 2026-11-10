Első spanyolországi bajnokiján a mérkőzés legjobbjának szavazták meg Juhász Bencét

Emlékezetesre sikerült Juhász Bence bemutatkozása Spanyolországban. Az Újpesttől nyáron kölcsönvett 21 éves kapus a harmadosztály (Primera Federación) 11. fordulójában, az Athletic Bilbao második csapata ellen kapott először lehetőséget, mégpedig – helyszíni beszámolók szerint – honfitársa, Csenterics Adrián váratlan kiesése miatt.

A Mérida 2–0-ra győzött, Juhász pedig öt védéssel járult hozzá a kapott gól nélküli sikerhez. A helyi Periódico de Mérida szerint a debütáló magyar kapus jó benyomást keltett, és a Marca tudósítása is megjegyezte, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Hogy a bemutatkozás jól sikerült, azt a szurkolók elismerése is bizonyítja: a klub közösségi oldalán meghirdetett szavazáson Juhász Bencét választották a mérkőzés legjobbjának.