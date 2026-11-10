Liverpooli meglepetés: csöngetnek, az ajtó nyílik, és ott állnak Kerkez Milosék
Kerkez Milos hétfőn megérkezett Telkibe, de a Liverpool hivatalos honlapja kedden más okból foglalkozott vele: a magyar válogatott labdarúgó is tagja volt annak a liverpooli játékosokból álló delegációnak, amely jótékonysági akció keretében ajándékokkal felszerelkezve toppant be meglepetésszerűen a klub néhány szurkolójához.
A klub logisztikai partnerével, a UPS-szel közösen szervezett akció során Kerkez Milos két csapattársa, Alisson Becker és Conor Bradley társaságában előbb helyi iskolásokat örvendeztetett meg meglepetésszerű látogatásával, majd – mint a Liverpool közösségi médiájában kedden posztolt videóból kiderül – személyesen kézbesített szurkolóknak mezeket, egyéb ajándéktárgyakat.
A „vörösök” két korábbi labdarúgója, Steve McManaman és Robbie Fowler hasonló küldetéssel járt Oslóban, a klub egyik leglelkesebb külföldi szurkolócsoportjánál.
McManamant különleges meglepetés várta Norvégiában: találkozhatott azzal a drukkerrel, aki 1996-ban átadta neki azt a díjat, amelyet a hivatalos oslói Liverpool-csoport mint az év legjobbjának neki ítélt.
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