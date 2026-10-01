Egyre nagyobb bajban a ghánai válogatott, Queiroz három hónapon belül másodszor távozik

A 73 éves edző mindössze néhány hete tért vissza a ghánai válogatott kispadjára. Carlos Queiroz szeptember elején kapta vissza a megbízatását, miután eredetileg a 2026-os világbajnokságon, a legjobb 32 között Kolumbiától elszenvedett vereséget követően távozott posztjáról.

Második időszaka azonban egy hónapot sem élt meg. A ghánai válogatott katasztrofálisan kezdte a 2027-es Afrikai Nemzetek Kupája selejtezősorozatát: előbb Elefántcsontparttól kapott ki 2–0-ra, majd kedden hazai pályán Gambia ellen szenvedett döbbenetes, 4–2-es vereséget.

Pedig Accrában a ghánaiak még 2–0-ra vezettek. Gambia azonban fordított, a váratlan összeomlás pedig végül Queiroz állásába került. A portugál szakember a találkozó után bocsánatot is kért a szurkolóktól.

„Ez nem volt könnyű döntés, de mindkét fél egyetértett abban, hogy a jelenlegi körülmények között a szakmai kapcsolat lezárása a legmegfelelőbb lépés” – fogalmazott a GFA által közzétett közleményben Queiroz.

A portugál edző szerint megtiszteltetés volt Ghánát irányítani, és megköszönte a szövetség bizalmát. Mint mondta, azért érkezett, hogy segítsen erősebb jövőt építeni a válogatott számára, illetve támogassa az ország tehetségeinek fejlődését.