Menesztette edzőjét Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge bukaresti csapata

B. M.B. M.
2026.11.10. 13:49
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Bojana Popovicstól elbúcsúztak (Fotó: Facebook/European Handball Federation)
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CSM Bucuresti Kuczora Csenge Faluvégi Dorottya
Kevesebb mint egy évig volt a CSM Bucuresti női kézilabdacsapatának vezetőedzője Bojana Popovics, a román klub vezetése kedd délben közös megegyezéssel szerződést bontott a montenegrói szakvezetővel. A váltást kifejezetten a klub vezetői kezdeményezték a kedd reggeli válságértekezlet során, amelyet az elmúlt hetek eredménytelensége miatt hívtak össze.

A két magyar válogatott játékost, Faluvégi Dorottyát és Kuczora Csengét is foglalkoztató CSM ugyanis utolsó öt mérkőzéséből négyet elvesztett a Bajnokok Ligájában, legutóbb 15 góllal, 40–25-re maradt alul a francia Brest-Bretagne otthonában. A román bajnokságban is hamar ponthátrányba került a címvédő Besztercével szemben, miután október közepén csak 32–32-es döntetlent játszott Nagybányán. 

„A döntés a közelmúltbeli eredmények nyomán született meg, amelyek nem feleltek meg a klub elvárásainak és célkitűzéseinek” – áll a bukaresti klub közleményében, de bukaresti sajtóértesülések szerint ugyanolyan sokat nyomott a latban, hogy Popovics elvesztette hatalmát az öltözőben. A Gazeta Sporturilor szerint a keddi értekezleten az edző is elismerte, hogy nem volt képes kezelni a helyzetet, és bármiféle anyagi kompenzáció nélkül belement szerződése felbontásába.

Popovics helyét egyelőre Iulia Curea másodedző veszi át, aki szerdán, a Corona Brassó (Janurik Kinga, Afentáler Sára és Varga Emőke csapata) elleni hazai mérkőzésen irányítja a csapatot. Ugyanakkor a Gazeta Sporturilor úgy tudja, hogy a CSM vezetői továbbra is külföldi vezetőedzőben gondolkodnak, és listájuk élén a dán Jakob Vestergaard áll, aki korábban már technikai igazgatóként, majd 2016-ban vezetőedzőként is dolgozott a bukaresti csapatnál. 

 

CSM Bucuresti Kuczora Csenge Faluvégi Dorottya
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