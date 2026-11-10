Menesztette edzőjét Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge bukaresti csapata

A két magyar válogatott játékost, Faluvégi Dorottyát és Kuczora Csengét is foglalkoztató CSM ugyanis utolsó öt mérkőzéséből négyet elvesztett a Bajnokok Ligájában, legutóbb 15 góllal, 40–25-re maradt alul a francia Brest-Bretagne otthonában. A román bajnokságban is hamar ponthátrányba került a címvédő Besztercével szemben, miután október közepén csak 32–32-es döntetlent játszott Nagybányán.

„A döntés a közelmúltbeli eredmények nyomán született meg, amelyek nem feleltek meg a klub elvárásainak és célkitűzéseinek” – áll a bukaresti klub közleményében, de bukaresti sajtóértesülések szerint ugyanolyan sokat nyomott a latban, hogy Popovics elvesztette hatalmát az öltözőben. A Gazeta Sporturilor szerint a keddi értekezleten az edző is elismerte, hogy nem volt képes kezelni a helyzetet, és bármiféle anyagi kompenzáció nélkül belement szerződése felbontásába.

Popovics helyét egyelőre Iulia Curea másodedző veszi át, aki szerdán, a Corona Brassó (Janurik Kinga, Afentáler Sára és Varga Emőke csapata) elleni hazai mérkőzésen irányítja a csapatot. Ugyanakkor a Gazeta Sporturilor úgy tudja, hogy a CSM vezetői továbbra is külföldi vezetőedzőben gondolkodnak, és listájuk élén a dán Jakob Vestergaard áll, aki korábban már technikai igazgatóként, majd 2016-ban vezetőedzőként is dolgozott a bukaresti csapatnál.