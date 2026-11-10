F1: az FIA-elnök megerősítette, megrendezik a Katari és az Abu-Dzabi Nagydíjat

K. Zs.K. Zs.
2026.11.10. 14:50
Katari befutó 2025-ben (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Mohammed ben-Szulajm Fomrula–1
Mohammed ben-Szulajm, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke kedden megerősítette, hogy az előzetes terveknek megfelelően megrendezik az idei Formula–1-es világbajnoki sorozat utolsó két futamát Katarban és Abu-Dzabiban.

A közel-keleti, fegyveres konfliktus miatt korábban a bahreini és a szaúdi futamot elhalasztották, előbbit aztán a malajziai Sepangban pótolták. Eddig nem lehetett biztosan tudni, hogy a szezon utolsó két fordulóját, a katari és az abu-dzabi GP-t megrendezik-e, de az FIA elnökének keddi bejelentése szerint az események nem maradnak el.

„Készen állunk Katarra, illetve Abu-Dzabira, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, hogy két kiemelkedő versenyhétvégét rendezzünk ezeken a helyszíneken. Szorosan együttműködünk partnereinkkel annak érdekében, hogy minden készen álljon a versenyzők, a csapatok és a szurkolók számára” – írta Instagram-bejegyzésében Ben-Szulajm.

Az F1 mostani idénye eredetileg 24 fordulóból állt volna, a szaúdi viadal törlése miatt viszont végül eggyel kevesebb alapján alakul majd ki a végeredmény. A lényegi kérdések ugyanakkor már eldőltek, a 20 éves Andrea Kimi Antonelli november első napján, Mexikóvárosban bebiztosította az egyéni világbajnoki címet, csapata, a Mercedes pedig múlt vasárnap, Brazíliában nyert a konstruktőrök között.

A szezonból így három hétvége maradt, előbb Las Vegasban versenyez a mezőny a jövő hét végén, majd rá egy hétre Katar, december első hétvégéjén pedig Abu-Dzabi következik.

(MTI)

 

F1 Mohammed ben-Szulajm Fomrula–1
Legfrissebb hírek

Alonso húsz év után ismét a külső íven varázsolt egy hétszeres bajnok ellen

F1
5 órája

Vegyes volt a Mercedes hétvégéje – nemzetközi sajtóvisszhang

F1
Tegnap, 10:37

Antonelli és Leclerc is büntetést kapott – változott a Sao Pauló-i Nagydíj végeredménye

F1
2026.11.08. 23:19

Norris visszatért a dobogó tetejére: Amikor az idén lehetőségünk adódott, én éltem is vele!

F1
2026.11.08. 21:13

Norris-uralom és kettős Red Bull-dobogó Brazíliában; a Mercedes konstruktőri bajnok!

F1
2026.11.08. 19:45

Norris esőtáncot jár; Russellnek sokat jelentett volna a pole Brazíliában

F1
2026.11.08. 14:19

Norris a pole-ban, Lawson és Hülkenberg a második sorban az esőverte, hosszúra nyúló interlagosi időmérőn

F1
2026.11.07. 21:25

Ötéves szerződéshosszabbítást írtak alá az F1 brazíliai helyszínével

F1
2026.11.07. 16:41