F1: az FIA-elnök megerősítette, megrendezik a Katari és az Abu-Dzabi Nagydíjat

A közel-keleti, fegyveres konfliktus miatt korábban a bahreini és a szaúdi futamot elhalasztották, előbbit aztán a malajziai Sepangban pótolták. Eddig nem lehetett biztosan tudni, hogy a szezon utolsó két fordulóját, a katari és az abu-dzabi GP-t megrendezik-e, de az FIA elnökének keddi bejelentése szerint az események nem maradnak el.

„Készen állunk Katarra, illetve Abu-Dzabira, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, hogy két kiemelkedő versenyhétvégét rendezzünk ezeken a helyszíneken. Szorosan együttműködünk partnereinkkel annak érdekében, hogy minden készen álljon a versenyzők, a csapatok és a szurkolók számára” – írta Instagram-bejegyzésében Ben-Szulajm.

Az F1 mostani idénye eredetileg 24 fordulóból állt volna, a szaúdi viadal törlése miatt viszont végül eggyel kevesebb alapján alakul majd ki a végeredmény. A lényegi kérdések ugyanakkor már eldőltek, a 20 éves Andrea Kimi Antonelli november első napján, Mexikóvárosban bebiztosította az egyéni világbajnoki címet, csapata, a Mercedes pedig múlt vasárnap, Brazíliában nyert a konstruktőrök között.

A szezonból így három hétvége maradt, előbb Las Vegasban versenyez a mezőny a jövő hét végén, majd rá egy hétre Katar, december első hétvégéjén pedig Abu-Dzabi következik.

(MTI)