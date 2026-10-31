Meglepetésre az Eger legyőzte a Szolnokot a férfi vízilabda ob I-ben

Az egykori vidéki fellegvárak csatáján szinte végig a házigazdák akarata érvényesült, legjobbjuk a 38. születésnapját 11 nap múlva ünneplő veterán, Salamon Ferenc volt három góllal.

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

ONE EGER–SZOLNOKI DÓZSA 13–9 (4–1, 4–2, 2–2, 3–4)

Eger, 200 néző. Vezette: Kun Gy., Csanádi

EGER: BORBÉLY – MIHÁL 1, Moldisz, Bright 1, Klebovicz 1, SALAMON 3, RÁDLI 2. Csere: Nagy K. (kapus), BIKKI-PETRÓ 2, Takács J., Berényi 2, Almási 1, Darvas, Pugh. Edző: Tóth Kálmán

SZOLNOK: Krémer - Zerinváry, Krasznai 1, Bedö, Schmölcz 2, Kovács G. 3, Kaskstadter. Csere: Szabó B. 3, Simon D., Zeman, Teleki, Tigyi, Hidasi. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 9/5, ill. 15/6

Kipontozódott: Klebovicz (29. p.). Mihál (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Kálmán: – Készülünk, dolgozunk. Ma fegyelmezetten és alázattal pólóztunk, csak így lehet ilyen kimagasló mérkőzést játszani.

Hangay Zoltán: – Ugyanazt éreztem, mint a Terassa elleni Eurokupa-meccsen. Semmi sem sikerült, de a sportban vannak ilyen pillanatok. Innen kell felállnunk és karaktert mutatnunk.

SZEGEDI VE–KAPOSVÁRI VK 12–10 (3–0, 4–4, 3–4, 2–2)

Szeged, 150 néző. Vezette: Kovács Cs. T., Ercse

SZEGED: DANKA – BÓBIS B. 4, GÓLYA 3, Pető, Sánta 1, KÜRTI 2, Spitz. Csere: PÖRGE 2, Gedra, Kasza, Komlódi, Horváth V., Erdős. Edző: Kiss Csaba

KAPOSVÁR: SZILÁGYI Á. – VÁRKONYI Á., Takács K., Irmes, Gábor L. 1, WINDISCH F. 1, NYÍRI B. 3. Csere: ÁGH 2, Szabó G., Gaszt 1, Molnár G. 1, Vadas 1. Edző: Surányi László

Emberelőny-kihasználás: 10/4, ill. 12/6

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

Kipontozódott: Pető (21. p.), Takács K. (22. p.), Szabó G. (24. p.)

MESTERMÉRLEG

Kiss Csaba: – Az első két negyedben elsősorban védekezésben remekeltünk, míg a folytatásban sokat egyénieskedtünk, nem csapatként működtünk, s ezt kihasználva felzárkózott a Kaposvár.

Surányi László: – Csalódott vagyok, mert nagyon fontos mérkőzésen maradtunk pont nélkül. Az első negyed „betlije” után egyenrangú ellenfelek küzdelme folyt a medencében. Ekkor egyenlítési lehetőségeket puskáztunk el.

VASASPLAKET–UVSE 18–8 (3–3, 4–4, 6–1, 5–0)

Budapest, Komjádi uszoda, 200 néző. Vezette: Bereczki M., Sikter R.

VASAS: Sudár – Bátori 1, BARAC 4, Nagy M. 2, SZALAI P. 2, Hessels B. 1, LAKATOS S. 3. Csere: Ragács 1, Tasi, Dala D. 1., GYÁRFÁS T. 2., Aranyi 1. Edző: Kovács Róbert

UVSE: Virsinger – Szaka 1, Kovács K. 1, Korbán, DOROSZLAI 2, Sziládi, Hegedűs Z. 1. Csere: Bőgös (kapus), GÁL M. 3, Fazekas Á., Korbács, Tőzsér, Busch, Rajna. Edző: Vincze Balázs

Emberelőny-kihasználás: 12/7, ill. 10/1

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/2

Kipontozódott: Tasi (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Kovács Róbert: – Az első félidőben alaposan megnehezítette a dolgunkat az UVSE, eközben mi hoztuk az idei „karakterünket”. Csak a nagyszünet után kezdtünk el igazán csapatként funkcionálni és jól játszani – ez a vízilabda már nagyon tetszett.

Vincze Balázs: – Ket negyedig jól teljesítettünk, de éreztem, hogy a második félidőben elfogyunk majd. „Mócsingra" azért nem számítottunk, s azért alakult ez ki, mert sok kecsegtető helyzetet nem használtunk ki. Hat utánpótláskorú játékossal érkeztünk, és a folytatás sem lesz könnyű, mert nehéz a sorsolásunk, bravúrokra lesz szükségünk.

Metalcom-Szentes–BVSC-Manna ABC 5–11 (1–5, 1–1, 1–3, 2–2)

Részletes jegyzőkönyv később.

NOVEMBER 22-ÉN JÁTSSZÁK

19.00: Semmelweis OSC–EPS-Honvéd

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

FTC-Telekom–Debreceni VSE-Master Good 18–12 (5–2, 4–2, 6–3, 3–5)