Szakmailag és gazdaságilag sem érte meg az Eurokupa-indulás a szolnoki pólócsapatnak

A selejtező sorsolása közben vették észre a Szolnok játékosai, hogy csapatuk neve nem szerepel az Eurokupa résztvevői között – jutott el hozzánk az információ. Megkérdeztük a csapat szakmai igazgatóját, Kovács Istvánt, valóban így történt-e.

„Sokan akkor tudták meg. Amikor a szerződéseket kötöttem, elmondtam a játékosoknak, ha lesz rá pénz, lehet, hogy elindulunk, de az is előfordulhat, hogy nem. Nincs válogatottunk, az előző idényből szinte semmit sem tudunk felmutatni, annak nincs értelme, hogy játszunk egy jó meccset hozzánk hasonló erősségű csapattal, továbbjutunk, aztán megint kapjuk a nagy pofont. Most inkább takarékoskodunk, aztán meglátjuk, mi lesz jövőre. Nem kommunikáltam jól a helyzetet, ebben közrejátszott, hogy az utolsó pillanatig vártam arra, hátha befut még valahonnan pénz” – válaszolt a Nemzeti Sportnak Kovács István.

„Annak nincs értelme, hogy továbbjutunk, aztán megint kapjuk a nagy pofont” – mondta az edzőként három különböző csapattal is magyar bajnok, valamint Bajnokok Ligája-győztes szakember. Ezzel a mondatával az Eurokupa lebonyolítási rendszerét bírálta.

„Az előző idényben jól szerepeltünk, bejutottunk a legjobb nyolc közé, csakhogy valójában nem a negyeddöntőbe, hanem a nyolcaddöntőbe kerültünk. Merthogy az új lebonyolítás szerint a BL csoportköréből kieső csapatok az Eurokupa kieséses szakaszában folytathatják szereplésüket. Azok az együttesek jóval magasabb költségvetéssel dolgoznak, mint az Eurokupában érintettek, sokkal erősebb a játékosállományuk. Mi megkaptuk a horvát bajnokot, a Jadran Splitet, az első meccsen öttel, a másodikon héttel nyert. Egy csomó pénzt elégettünk addig, megindokolni sem tudom, mi értelme volt eljutnunk odáig, mert az új rendszer felborította az erőviszonyokat. Ez finoman fogalmazva sem motiváló, nem éri meg szakmailag és gazdaságilag sem. Ne felejtsük el azt sem, hogy amikor 2021-ben megnyertük az Eurokupát, egy fillért sem kaptunk – úgy hiszem, ez sem motiváló a kluboknak. Annak idején, amikor a BL-ben győztünk, ötvenezer eurót kaptunk, nekünk százezer euróba került, hogy elértük.”

Kovács István (Fotó: Balogh László)

A mesteredző tehát úgy véli, az Eurokupa a jelenlegi lebonyolítási rendszerben nem képvisel szakmai értéket: „Beteszünk huszonöt-harminc millió forintot, eljutunk valahova, ahol szakmailag már nem tudunk továbblépni. Azért találták ki az első, a második és a harmadik számú európai kupasorozatot, hogy kiegyenlített legyen a verseny, most ez teljesen felborult. Ugyanez igaz a Konferenciakupára is, oda meg az Eurokupából kieső együttesek érkeznek. Azt a még kisebb kluboknak találták ki, hogy kipróbálják magukat, ezzel szolgálva a játékosok nemzetközi rutinszerzését. Ám ez csak akkor működik jól, amíg hasonló erősségű együttesek szerepelnek a sorozatban. A csapatok áldoznak arra, hogy megfelelő tapasztalatot szerezzenek, az előző idényben nagyon örültünk annak, hogy a Barcelona vendégeként győztünk, aztán a tizenhatból bejutottunk a tizenhatba. Szerintem ez teljesen indokolatlan.”

A tízszeres magyar bajnok klub szakmai igazgatója végül elmondta, a játékosokat felemásan érintette a vezetőség döntése: „Vegyesen fogadták a hírt, akadt olyan, akinek mindegy volt, és olyan is, aki nem örült, ez természetes, nem vártam el, hogy ujjongjanak örömükben. Nem vagyunk egyszerű anyagi helyzetben, a fizetésük nincs veszélyben, úgy vélem, most a jó ujjamba haraptam. Minden fillérre oda kell figyelnünk, megfelelő helyen lesz az a pénz, amelyet a kupában költöttünk volna el.”