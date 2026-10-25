Férfi vízilabda Kk: a Vasas nyerte meg a szegedi csoportot
A Vasas nyerte a férfi vízilabda Konferenciakupa első selejtezőkörének szegedi csoportját, miután az első helyről döntő vasárnapi összecsapáson legyőzte a házigazdákat.
A két, ezt megelőzően veretlen együttes már korábban biztosította továbbjutását, így a vasárnapi találkozó tétje "csak" a csoportelsőség volt, amit a fővárosiak háromgólos sikerrel szereztek meg.
A harmadik számú európai kupasorozatot tavaly hozták létre, az első kiírásban az EPS-Honvéd ezüstérmesként zárt.
FÉRFI VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA
SELEJTEZŐ
Szegedi VE–VasasPlaket 12–15 (2–4, 3–3, 4–3, 3–5)
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