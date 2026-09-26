Férfi vízilabda ob I: az FTC harmadszor is legyőzte a Honvédot

A vendégek jól kezdték a meccset, az első negyedben 4–1-re elléptek, a folytatásban azonban összesen csak háromszor találtak a kapuba. Nagy Ákos és Fekete Gergő négy, Vámos Márton és Vigvári Vendel három góllal járult hozzá az FTC sikeréhez.

A két csapat ebben a hónapban már harmadszor találkozott egymással: az FTC szeptember elején a Magyar Kupa negyeddöntőjében előbb 19–11-re, majd 17–6-ra győzött.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd 20–7 (4–4, 5–1, 4–1, 7–1)

Budapest, Komjádi Uszoda, 400 néző. Vezette: Kun Gy., Csanádi Zs.

FTC: SZAKONYI – Manhercz K. 1, Kakarisz 1, VÍGVÁRI ZENTEL 3, Jansik Sz., VÁMOS 3, NAGY Á. 4. Csere: LÉVAI (kapus), Jámbor 1, Di Somma 1, FEKETE 4, Lugosi, Varga V. 1, Vismeg 1. Edző: Nyéki Balázs

HONVÉD: Csoma – VADOVICS 2, Kevi, ROLF 2, Ekler B. 1, Araya 1, Szépfalvi. Csere: Maser (kapus), Sugár 1, Imre K., Vicskovics, Paján B. Simon H., Udvardi. Edző: Szívós Márton

Emberelőny-kihasználás: 6/3, ill. 10/2

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 2/1

Kipontozódott: Varga V. (32.), Sugár (32.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: –Egy-négynél a Honvéd arra kényszerített minket, hogy vízilabdázzunk. Nagyon jól reagáltunk erre, jól szálltak be a kapusok. Fontos mondani: ez tüzet hozott a játékunkba. Nemcsak velük, hanem az egész csapattal elégedett vagyok, mert a Honvédot hét gólon tartani úgy hogy közben húszat tudunk mellette lőni, az sok mindenről árulkodik.

Szívós Márton: – Gratulálok a Ferencvárosnak! Abszolút megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Saját csapatom teljesítményét pedig velem együtt nem tudom értékelni.

Később:

17.00: Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa

18.00: Metalcom Szentes–VasasPlaket

18.00: BVSC-Manna ABC–Szegedi VE

19.30: Semmelweis OSC–One Eger