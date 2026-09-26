Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda ob I: az FTC harmadszor is legyőzte a Honvédot

2026.09.26. 17:21
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Fotó: fradi.hu
Címkék
vízilabda FTC-Telekom férfi vízilabda ob I FTC vízilabda Honvéd vízilabda
A címvédő Ferencváros házigazdaként 20–7-re nyert az EPS-Honvéd ellen a férfi vízilabda ob I alapszakaszának szombati játéknapján.

A vendégek jól kezdték a meccset, az első negyedben 4–1-re elléptek, a folytatásban azonban összesen csak háromszor találtak a kapuba. Nagy Ákos és Fekete Gergő négy, Vámos Márton és Vigvári Vendel három góllal járult hozzá az FTC sikeréhez.

A két csapat ebben a hónapban már harmadszor találkozott egymással: az FTC szeptember elején a Magyar Kupa negyeddöntőjében előbb 19–11-re, majd 17–6-ra győzött.

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd 20–7 (4–4, 5–1, 4–1, 7–1)
Budapest, Komjádi Uszoda, 400 néző. Vezette: Kun Gy., Csanádi Zs. 
FTC: SZAKONYI – Manhercz K. 1, Kakarisz 1, VÍGVÁRI ZENTEL 3, Jansik Sz., VÁMOS 3, NAGY Á. 4. Csere: LÉVAI (kapus), Jámbor 1, Di Somma 1, FEKETE 4, Lugosi, Varga V. 1, Vismeg 1. Edző: Nyéki Balázs
HONVÉD: Csoma – VADOVICS 2, Kevi, ROLF 2, Ekler B. 1, Araya 1, Szépfalvi. Csere: Maser (kapus), Sugár 1, Imre K., Vicskovics, Paján B. Simon H., Udvardi. Edző: Szívós Márton
Emberelőny-kihasználás: 6/3, ill. 10/2
Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 2/1
Kipontozódott: Varga V. (32.), Sugár (32.)
MESTERMÉRLEG
Nyéki Balázs: –Egy-négynél a Honvéd arra kényszerített minket, hogy vízilabdázzunk. Nagyon jól reagáltunk erre, jól szálltak be a kapusok. Fontos mondani: ez tüzet hozott a játékunkba. Nemcsak velük, hanem az egész csapattal elégedett vagyok, mert a Honvédot hét gólon tartani úgy hogy közben húszat tudunk mellette lőni, az sok mindenről árulkodik.
Szívós Márton: – Gratulálok a Ferencvárosnak! Abszolút megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Saját csapatom teljesítményét pedig velem együtt nem tudom értékelni.

Később:
17.00: Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa
18.00: Metalcom Szentes–VasasPlaket
18.00: BVSC-Manna ABC–Szegedi VE
19.30: Semmelweis OSC–One Eger

 

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