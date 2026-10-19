Mizsei Márton szerint sikerült felhergelniük egymást a Honvéd elleni rangadón

EZ ÁM A RANGADÓ! A Kőér utcai szombati bajnokin, az ob I 5. fordulójában a Honvéd sorozatban négy gólt szerzett a második negyedben, annak végén 7–3-ra, majd a harmadik elején 8–4-re vezetett, ám a vendég Vasas egymás után öt góllal előnybe került. Parázs utolsó negyedben a vasasos Lakatos Soma kilenc másodperccel a vége előtt 13–13-ra egyenlített, az ötméterespárbaj pedig csupán a nyolcadik párban dőlt el 8–7-re a piros-kékek javára, addig senki sem hibázott.



„Minden nüansz, gól, blokk, védés, labdaszerzés számít egy ilyen rangadón” – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Mizsei Márton. A rendes játékidőben két büntetőt hárított, majd a szétlövésben Imre Kolos kísérletét tolta a bal kapufára, ami a győzelmet jelentette: „Belülről is fantasztikus, rangadóhoz méltó összecsapás volt, tele hullámvölgyekkel. A Honvéd többször elhúzott, visszakapaszkodtunk, fordítottunk, majd az ellenfél fordított… De sikerült úgy felhergelnünk egymást, hogy döntetlenre mentsük, majd ötméteresekkel megnyerjük a meccset.”



Kovács Róbert vezetőedző az előző idényben hiányolta a rangadók megnyerését – a jelenlegi évadban egyre gyűjtögeti nagy sikerélményeit az angyalföldi csapat, gondolhatunk a BVSC ellen 19–13-ra megnyert kupaelődöntőre szeptember közepén, a szolnoki fordításra a bajnokságban szeptember végén és a szombati Kőér utcai győzelemre.



„Ez a csapategységnek köszönhető. Bízunk egymásban, az utolsó másodpercekig küzdünk, és a nehezebb helyzetekben is elérjük a megfelelő hőfokot. Mélypontokon is visszaszerezzük a lelki erőt, ami Robitól is ered, aki szív-lélek edző. Rendkívül büszke vagyok a csapatra, hogy ennyire összetartó” – mondta lapunknak Mizsei.



Van tehát tartalék az együttesben. Kovács Róbert ugyanis, bár a visszakapaszkodásért megemelte kalapját tanítványai előtt, arról is beszélt a meccs után, hogy nem először tapasztal rossz kezdést, és nem érti az okát. Megjegyezte, ezen dolgozniuk kell, mert egyszer a rövidzárlat megbosszulja magát.



„Fontos cél, hogy kellően felpörögjünk már a találkozó kezdetétől fogva, de azért nem az egész eddigi idényünket jellemzi az álmos kezdés – tette hozzá Mizsei. – A BVSC elleni kupaelődöntőben például fantasztikusan indítottunk. Elképesztő mérkőzésen nyertünk, ami annyira összerántotta a csapatot, hogy azóta egyre inkább elhisszük: minden egyes meccsen van keresnivalónk, az azt követő sikerek pedig ráerősítettek erre. A szolnoki fordítás is bravúros volt, és itt, a Kőér utcában is igazán értékes két pontot szereztünk. Mindezek óriási löketet adnak a Konferenciakupa-selejtező elé, és ahhoz, hogy elérjük a céljainkat.”



A Konferenciakupa első selejtezőköre október 22–25. között esedékes. A D-csoportot a Szeged rendezi, ide került a Vasas, a német Potsdam, a bosnyák Banja Luka és a grúz Iberia Tbiliszi. Ebből a csoportból az első három biztosan továbbjut a második körbe.



MIZSEI MÁRTON A HONVÉD ELLEN Összes védés: 39/19 (48.72%)

Akció: 18/10

Büntető: 10/3

Center: 2/1

Előnyből: 4/2

Megúszásból: 1/1

Szabaddobás: 4/2