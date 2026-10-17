Vízilabda ob I: vérbeli rangadón Vasas-siker

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–VASASPLAKET 13–13 (3–2, 4–2, 1–5, 5–4) – szétlövéssel: 7–8

Kőér utca, 300 néző. V: Kun Gy., ifj. Kenéz Gy.

HONVÉD: CSOMA – Szépfalvi 1, ARAYA 3, Jankovics, EKLER B. 5, VICSKOVICS 1, Vadovics. Csere: Maser (kapus), Kevi, Rolf 1, Sugár 1, IMRE K. 1, Simon H. Edző: Szivós Márton

VASAS: MIZSEI – Nagy M. 1, Ragács 1, Hessels B., Gyárfás T., Baracs, BÁTORI 4. Csere: Sudár (kapus), LAKATOS S. 2, Tóth M. 1, Tasi, Aranyi M. 2, SZALAI P. 2. Edző: Kovács Róbert

Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 11/5

Gól – ötméteresből: 2/0, ill. 1/1

Kipontozódott: Simon H. (26. p.), Hessels B. (27. p.)

MESTERMÉRLEG

Szivós Márton: – A második negyed utolsó másodpercéig egyetlen ajándékgólt sem adtunk a Vasasnak, utána egymás után hármat. Ez nem fér bele egy ilyen szintű csapat ellen. Így is óriási tartásról tettek tanúbizonyságot a fiúk, mert hullámvölgyből fordítottunk, és a Vasasnak kellett küzdenie a végén. Tanulni kell ebből, nincs tragédia.

Kovács Róbert: – Fantasztikus meccs volt, mindkét csapat megérdemelte volna a győzelmet. Sokadik alkalommal nem kezdtünk jól, és nem tudom az okát, ezen kell dolgoznunk, hogy ne a második félidőre érkezzünk meg. Ám ezután sem csináltunk semmi extrát, egyszerűen csak felébredtek a játékosok, és le a kalappal előttük, hogy így visszajöttek.

SEMMELWEIS OSC–METALCOM-SZENTES 19–9 (6–1, 4–0, 4–4, 5–4)

Nyéki uszoda, 150 néző. V: Debreceni, Kovács Cs. T.

OSC: SZITÁS – Sedlmayer 1, Vámosi B., HESSELS S. 3, Tóth K. 1, BESENYEI 3, Csapó M. 1. Csere: Farkas (kapus), Mihov 2, Sári A. 1, Stogicza, GÁL D. 4, Mohos 1, Monostori 2. Edző: Tóth László

SZENTES: Grieszbacher – HAJDU A. 4, Pellei 1, Tóth gy., Varga M., Böröczky, Vékony Á. 1. Csere: Szűcs P. (kapus), Papp P., Makán 1, Csorba 1, Wojciech 1, Kürti-Szabó, Kiss Z. Edző: Somogyi Balázs

Emberelőny-kihasználás: 12/7, ill. 10/5

Gól – ötméteresből: –, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Tóth László: – Nagy különbségű győzelmet sikerült elérnünk. A lényeg az volt, hogy ennyire jól kezdjünk, nekiestünk az ellenfélnek, a maximumon pörögtek a fiúk. Végig, négy negyeden át domináltunk, úgyhogy kitűnő meccset tudhatunk magunk mögött. Most hosszabb szünetünk következik, tudunk készülni, a cél ugyanaz: bejutni az első nyolcba, aztán meglátjuk…

Somogyi Balázs: – Egy negyed alatt eldőlt a meccs, utána kozmetikáztunk az eredményen, a második két negyedben néha már vízilabdáztunk is. Azon kívül, hogy nem adtuk fel és küzdöttünk, semmi pozitívumot sem tudok mondani. Először fejben kell rendbe tennünk magunkat, utána jöhet minden más.

SZOLNOKI DÓZSA–SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL 21–12 (3–1, 4–2, 7–4, 7–5)

Szolnok, 350 néző. V: Kollár Gy., Ádám F.

SZOLNOK: KRÉMER – KRASZNAI 5, Zerinváry 1, Schmölcz 1, Bedő 1, KOVÁCS G. 2, Kakstedter 1. Csere: Nánai (kapus), Szabó II Bence 1, SIMON D. 4, ZEMAN 3, Teleki, Tigyi 1, Hidasi 1. Edző: Hangay Zoltán

SZEGED: Danka – KÜRTI 3, Bóbis, SPITZ 3, Kasza 1, Pörge 1, Horváth V. Csere: Gyovai (kapus), Sánta, Pető A., Gedra 1, Gólya 2, Komlódi 1, Erdős. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 14/5

Gól – ötméteresből: 4/4, ill. –

Kipontozódott: Bóbis (26. p.)

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Elismerésem a fiúknak, mert nagyszerűen játszottak. Az elmúlt évadbeli két döntetlen után igyekeztünk jól felkészülni a szegedi együttes játékából, mint az eredmény is mutatja, sikerült. Ha így folytatjuk, vérmesebb reményeink is lehetnek.

Kiss Csaba: – Szoros meccsben reménykedtem, erre föl szétziláltak bennünket a szolnokiak. Sajnos kulcsembereink gyenge teljesítmény nyújtottak, a hazai csapat pedig mindenben fölénk nőtt, és simán megnyerte a mérkőzést.