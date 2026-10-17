Vízilabda ob I: vérbeli rangadón Vasas-siker
Csak az FTC-től szenvedett vereséget a Honvéd és a Vasas négy kör után, ám ennek szombaton szükségszerűen meg kellett változnia, hiszen a két fővárosi csapat egymással nézett szembe az ötödik forduló rangadóján a Kőér utcában. Az utóbbi időben remek formában védő Mizsei Márton büntetővédéssel kezdett, Ekler Bendegúz nem járt túl az eszén – ám Ekler ezután sokszorosan „jóvá tette” a kihagyott ötöst, a következő öt lövéséből öt gól született. Az első félidőben jól működött a Honvéd szokásos beállós védekezése, és miután a második negyed elején az angyalföldi Szalai Péter a 3–3-as egyenlítésért értékesítette a büntetőt, a hazaiak elkezdték szórni az akciógólokat. Sorozatban négy Honvéd-gól következett, a Vasas több emberfórt, köztük egy hat a négy elleni szituációt is kihagyott. Aranyi Máté két másodperccel a dudaszó előtt beküzdötte a labdát Csoma Kristóf kapujába, ezzel közelebb hozta a Vasast – 7–4-re vezetett így a Honvéd a nagyszünetben, de ezután nagyot fordult a játék képe.
Ekler Bendegúz gyors találattal megint négyre növelte a hazaiak előnyét, ezt követően viszont beragadt Szivós Márton csapata: a negyed hátralévő részében semmi nem sikerült a Honvédnak elöl, a Vasas pedig egyre-másra rést talált a pajzson. Egymás után ötször is betalált, Andrej Baracs remek gólpasszt adott Ragács Benedeknek a 8–8-ért, majd Lakatos Soma révén, két másodperccel a negyed vége előtt először a Vasas vezetett.
Az utolsó negyed elején a labdatartó kötele elszakadt a ráúszás után, úgy kellett kézben kivinni a vízből – a maradék nyolc perc a „mindent bele” jegyében telt kilenc gól esett, a negyed derekán ismét a Honvéd ment elöl, ám a végén megint jött Lakatos Soma, kilenc másodperccel a vége előtt a beállós ellenére betalált. 13–13-as rendes játékidő után a Vasas kezdte a szétlövést, csak a nyolcadik párnál jött az első hiba, Mizsei a bal kapufára tolta Imre Kolos kísérletét. Kovács Róbert csapata ezzel két pontot elvitt a Kőér utcából.
FÉRFI VÍZILABDA OB I
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–VASASPLAKET 13–13 (3–2, 4–2, 1–5, 5–4) – szétlövéssel: 7–8
Kőér utca, 300 néző. V: Kun Gy., ifj. Kenéz Gy.
HONVÉD: CSOMA – Szépfalvi 1, ARAYA 3, Jankovics, EKLER B. 5, VICSKOVICS 1, Vadovics. Csere: Maser (kapus), Kevi, Rolf 1, Sugár 1, IMRE K. 1, Simon H. Edző: Szivós Márton
VASAS: MIZSEI – Nagy M. 1, Ragács 1, Hessels B., Gyárfás T., Baracs, BÁTORI 4. Csere: Sudár (kapus), LAKATOS S. 2, Tóth M. 1, Tasi, Aranyi M. 2, SZALAI P. 2. Edző: Kovács Róbert
Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 11/5
Gól – ötméteresből: 2/0, ill. 1/1
Kipontozódott: Simon H. (26. p.), Hessels B. (27. p.)
MESTERMÉRLEG
Szivós Márton: – A második negyed utolsó másodpercéig egyetlen ajándékgólt sem adtunk a Vasasnak, utána egymás után hármat. Ez nem fér bele egy ilyen szintű csapat ellen. Így is óriási tartásról tettek tanúbizonyságot a fiúk, mert hullámvölgyből fordítottunk, és a Vasasnak kellett küzdenie a végén. Tanulni kell ebből, nincs tragédia.
Kovács Róbert: – Fantasztikus meccs volt, mindkét csapat megérdemelte volna a győzelmet. Sokadik alkalommal nem kezdtünk jól, és nem tudom az okát, ezen kell dolgoznunk, hogy ne a második félidőre érkezzünk meg. Ám ezután sem csináltunk semmi extrát, egyszerűen csak felébredtek a játékosok, és le a kalappal előttük, hogy így visszajöttek.
SEMMELWEIS OSC–METALCOM-SZENTES 19–9 (6–1, 4–0, 4–4, 5–4)
Nyéki uszoda, 150 néző. V: Debreceni, Kovács Cs. T.
OSC: SZITÁS – Sedlmayer 1, Vámosi B., HESSELS S. 3, Tóth K. 1, BESENYEI 3, Csapó M. 1. Csere: Farkas (kapus), Mihov 2, Sári A. 1, Stogicza, GÁL D. 4, Mohos 1, Monostori 2. Edző: Tóth László
SZENTES: Grieszbacher – HAJDU A. 4, Pellei 1, Tóth gy., Varga M., Böröczky, Vékony Á. 1. Csere: Szűcs P. (kapus), Papp P., Makán 1, Csorba 1, Wojciech 1, Kürti-Szabó, Kiss Z. Edző: Somogyi Balázs
Emberelőny-kihasználás: 12/7, ill. 10/5
Gól – ötméteresből: –, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Tóth László: – Nagy különbségű győzelmet sikerült elérnünk. A lényeg az volt, hogy ennyire jól kezdjünk, nekiestünk az ellenfélnek, a maximumon pörögtek a fiúk. Végig, négy negyeden át domináltunk, úgyhogy kitűnő meccset tudhatunk magunk mögött. Most hosszabb szünetünk következik, tudunk készülni, a cél ugyanaz: bejutni az első nyolcba, aztán meglátjuk…
Somogyi Balázs: – Egy negyed alatt eldőlt a meccs, utána kozmetikáztunk az eredményen, a második két negyedben néha már vízilabdáztunk is. Azon kívül, hogy nem adtuk fel és küzdöttünk, semmi pozitívumot sem tudok mondani. Először fejben kell rendbe tennünk magunkat, utána jöhet minden más.
SZOLNOKI DÓZSA–SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL 21–12 (3–1, 4–2, 7–4, 7–5)
Szolnok, 350 néző. V: Kollár Gy., Ádám F.
SZOLNOK: KRÉMER – KRASZNAI 5, Zerinváry 1, Schmölcz 1, Bedő 1, KOVÁCS G. 2, Kakstedter 1. Csere: Nánai (kapus), Szabó II Bence 1, SIMON D. 4, ZEMAN 3, Teleki, Tigyi 1, Hidasi 1. Edző: Hangay Zoltán
SZEGED: Danka – KÜRTI 3, Bóbis, SPITZ 3, Kasza 1, Pörge 1, Horváth V. Csere: Gyovai (kapus), Sánta, Pető A., Gedra 1, Gólya 2, Komlódi 1, Erdős. Edző: Kiss Csaba
Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 14/5
Gól – ötméteresből: 4/4, ill. –
Kipontozódott: Bóbis (26. p.)
MESTERMÉRLEG
Hangay Zoltán: – Elismerésem a fiúknak, mert nagyszerűen játszottak. Az elmúlt évadbeli két döntetlen után igyekeztünk jól felkészülni a szegedi együttes játékából, mint az eredmény is mutatja, sikerült. Ha így folytatjuk, vérmesebb reményeink is lehetnek.
Kiss Csaba: – Szoros meccsben reménykedtem, erre föl szétziláltak bennünket a szolnokiak. Sajnos kulcsembereink gyenge teljesítmény nyújtottak, a hazai csapat pedig mindenben fölénk nőtt, és simán megnyerte a mérkőzést.