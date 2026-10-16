Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–Vasas 1–0

Férfi vízilabda ob I: 32 gólos meccsen nyert a Kaposvár az UVSE ellen

K. Zs.K. Zs.
2026.10.16. 20:29
null
Idénybeli második győzelmüket aratták a somogyiak (Fotó: Kaposvári Vízilabda Klub Facebook)
Címkék
férfi vízilabda ob I Kaposvári VK UVSE
A Kaposvár 17–15-re nyert az UVSE vendégeként a férfi vízilabda ob I pénteki mérkőzésén.

A két csapat több mint 80 alkalommal lőtt kapura, a 13-szor tüzelő Gábor Lőrinc öt góllal volt a mérkőzés legeredményesebb játékosa.

Az UVSE továbbra is nyeretlen a bajnoki szezonban.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
UVSE–KAPOSVÁRI VK 15–17 (6–4, 1–5, 4–5, 4–3)
Hajós uszoda, 250 néző. V: Kovács S., Varga M.
UVSE: Fejes – DOROSZLAI 2, Korbán 1, Fiedler 2, HEGEDŰS CS. 4, Gál M. 1, Kovács K. 2. Csere: Szabó Á., Korbács 1, Rajna K., BUSCH 1, Fazekas Á., Makarenko 1. Edző: Vincze Balázs
KAPOSVÁR: SZILÁGYI Á. – VÁRKONYI Á. 4, Irmes P., Takács K., GÁBOR L. 5, VINDISCH 3, Nyíri B. 1. Csere: KÖRÖSFŐY (kapus), ÁGH 3, Szabó Gergő, Gaszt, Berta, Molnár G. 1. Edző: Surányi László
Emberelőny-kihasználás: 10/5, ill. 15/6
Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 1/0
Gól – ötméteresből: 6/3, ill. 2/2
Kipontozódott: Berta (20. p.), Takács K. (22. p.), Korbács (23. p), Rajna K. (24. p.), Irmes P. (29. p.)
MESTERMÉRLEG
Vincze Balázs: – Ha leegyszerűsítjük: két góllal kaptunk ki, és három ötméterest hagytunk ki – ha legalább kettő bemegy, valószínűleg pontot szerzünk. A kritikus helyzetekben nem sikerült hozzátenni a pluszt, amivel legalább a szétlövést elértük volna. Hatalmas szívvel játszottak a srácok, de ez sajnos nem volt elég a pontszerzéshez.
Surányi László: – Parázs mérkőzés kerekedett, de nem az UVSE tette azzá. Érthetetlen volt, amit láttam. Borzasztóan csalódott vagyok, hogy erre tart a vízilabda, de úgy látszik, hiányos a játékvezetői tudásom. Az UVSE kihasználta, amit kapott, mi csak időnként, de elbírtuk a nyomást.

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
12.00: Debreceni VSE-Master Good–One Eger 
18.00: Szolnoki Dózsa–Szegedi VE 
19.30: Semmelweis OSC–Metalcom Szentes 
20.00: EPS-Honvéd–VasasPlaket
Október 22., csütörtök
18.00: BVSC Manna ABC–FTC Telekom Waterpolo

 

 

férfi vízilabda ob I Kaposvári VK UVSE
Legfrissebb hírek

Férfi vízilabda ob I: az FTC harmadszor is legyőzte a Honvédot

Vízilabda
2026.09.26. 17:21

A BVSC a bronzérmes a férfi vízilabda Magyar Kupában

Vízilabda
2026.09.13. 17:45

Női vízilabda ob I: nyolc góllal nyert az UVSE a Szeged ellen

Vízilabda
2026.09.11. 20:57

Cél a nyolc közé jutás a kaposvári vízilabdázóknak

Vízilabda
2026.08.21. 09:19

Németh Zsolt: A sikerélményem az, amikor a gyerek az edzést választja

Utánpótlássport
2026.08.07. 19:55

Összekerült a Vasas és az UVSE a selejtezőben a férfi vízilabda MK-ban

Vízilabda
2026.08.04. 12:50

Benczur Márton: Már alábecsülnek minket

Vízilabda
2026.07.02. 12:10

Vízilabda: az UVSE megvédte címét az ifjúsági leánybajnokságban

Utánpótlássport
2026.06.07. 20:54