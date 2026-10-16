Férfi vízilabda ob I: 32 gólos meccsen nyert a Kaposvár az UVSE ellen

A két csapat több mint 80 alkalommal lőtt kapura, a 13-szor tüzelő Gábor Lőrinc öt góllal volt a mérkőzés legeredményesebb játékosa.



Az UVSE továbbra is nyeretlen a bajnoki szezonban.



FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ – pénteki mérkőzés

UVSE–KAPOSVÁRI VK 15–17 (6–4, 1–5, 4–5, 4–3)

Hajós uszoda, 250 néző. V: Kovács S., Varga M.

UVSE: Fejes – DOROSZLAI 2, Korbán 1, Fiedler 2, HEGEDŰS CS. 4, Gál M. 1, Kovács K. 2. Csere: Szabó Á., Korbács 1, Rajna K., BUSCH 1, Fazekas Á., Makarenko 1. Edző: Vincze Balázs

KAPOSVÁR: SZILÁGYI Á. – VÁRKONYI Á. 4, Irmes P., Takács K., GÁBOR L. 5, VINDISCH 3, Nyíri B. 1. Csere: KÖRÖSFŐY (kapus), ÁGH 3, Szabó Gergő, Gaszt, Berta, Molnár G. 1. Edző: Surányi László

Emberelőny-kihasználás: 10/5, ill. 15/6

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 1/0

Gól – ötméteresből: 6/3, ill. 2/2

Kipontozódott: Berta (20. p.), Takács K. (22. p.), Korbács (23. p), Rajna K. (24. p.), Irmes P. (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Vincze Balázs: – Ha leegyszerűsítjük: két góllal kaptunk ki, és három ötméterest hagytunk ki – ha legalább kettő bemegy, valószínűleg pontot szerzünk. A kritikus helyzetekben nem sikerült hozzátenni a pluszt, amivel legalább a szétlövést elértük volna. Hatalmas szívvel játszottak a srácok, de ez sajnos nem volt elég a pontszerzéshez.

Surányi László: – Parázs mérkőzés kerekedett, de nem az UVSE tette azzá. Érthetetlen volt, amit láttam. Borzasztóan csalódott vagyok, hogy erre tart a vízilabda, de úgy látszik, hiányos a játékvezetői tudásom. Az UVSE kihasználta, amit kapott, mi csak időnként, de elbírtuk a nyomást.

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

12.00: Debreceni VSE-Master Good–One Eger

18.00: Szolnoki Dózsa–Szegedi VE

19.30: Semmelweis OSC–Metalcom Szentes

20.00: EPS-Honvéd–VasasPlaket

Október 22., csütörtök

18.00: BVSC Manna ABC–FTC Telekom Waterpolo