Harmadszor is nyert a Fradi, a döntőben a Pro Reccóval találkozik a grúziai pólótornán

Az első alkalommal kiírt viadalon a zöld-fehérek csütörtökön a Novi Beograd (21–14), pénteken pedig a Dinamo Tbiliszi (23–11) felett diadalmaskodtak magabiztosan. A korábbi riválisokhoz képest nagyobb játékerőt képviselő, Nagy Ádámot is a soraiban tudó, az előző idényben Eurokupa-győztes CN Marseille ellen – a magyar klub közösségi oldalának bejegyzése alapján – az első két negyed főleg a védekezésről szólt, majd beindult a gólgyártás, ám így is az utolsó másodpercekig kiélezett volt a csata.

A Zalánki Gergőt is foglalkoztató olasz sztárcsapat szintén három győzelemmel zárt a négyesében, és készülhet csoportgyőztesként az FTC elleni, vasárnapi fináléra.

A két BL-forduló közé beékelt tornán a német Waspo Hannover, a japán bajnoki ezüstérmes Bourbon Water Polo Club Kasivazaki, illetve a házigazda A-Polo Sport Management szerepelt még. A viadal életre hívásában a sportág két legendás magyar alakja, a szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes, illetve a 2008-ban Pekingben ötkarikás aranyérmes Varga Dénes is segédkezett.

A négynapos esemény összdíjazása csaknem akkora, mint a Bajnokok Ligájáé, az első helyezett 60, a második 40, a harmadik 30 ezer dollárt kap, a négy egyéni díjazott pedig fejenként ötezer dollárral lesz gazdagabb.