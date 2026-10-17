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Harmadszor is nyert a Fradi, a döntőben a Pro Reccóval találkozik a grúziai pólótornán

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.17. 19:26
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Fotó: fradi.hu
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Fekete-tenger-kupa Pro Recco FTC vízilabda
Az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata harmadik mérkőzését is megnyerte a grúziai Batumiban zajló Fekete-tenger-kupa csoportkörében, így bejutott a torna fináléjába, amelyben a 11-szeres Bajnokok Ligája-győztes olasz Pro Reccóval találkozik. Nyéki Balázs együttese szombaton a francia CN Marseille ellen győzött 13–11-re.

Az első alkalommal kiírt viadalon a zöld-fehérek csütörtökön a Novi Beograd (21–14), pénteken pedig a Dinamo Tbiliszi (23–11) felett diadalmaskodtak magabiztosan. A korábbi riválisokhoz képest nagyobb játékerőt képviselő, Nagy Ádámot is a soraiban tudó, az előző idényben Eurokupa-győztes CN Marseille ellen – a magyar klub közösségi oldalának bejegyzése alapján – az első két negyed főleg a védekezésről szólt, majd beindult a gólgyártás, ám így is az utolsó másodpercekig kiélezett volt a csata.

A Zalánki Gergőt is foglalkoztató olasz sztárcsapat szintén három győzelemmel zárt a négyesében, és készülhet csoportgyőztesként az FTC elleni, vasárnapi fináléra.

A két BL-forduló közé beékelt tornán a német Waspo Hannover, a japán bajnoki ezüstérmes Bourbon Water Polo Club Kasivazaki, illetve a házigazda A-Polo Sport Management szerepelt még. A viadal életre hívásában a sportág két legendás magyar alakja, a szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes, illetve a 2008-ban Pekingben ötkarikás aranyérmes Varga Dénes is segédkezett.

A négynapos esemény összdíjazása csaknem akkora, mint a Bajnokok Ligájáé, az első helyezett 60, a második 40, a harmadik 30 ezer dollárt kap, a négy egyéni díjazott pedig fejenként ötezer dollárral lesz gazdagabb.

 

Fekete-tenger-kupa Pro Recco FTC vízilabda
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