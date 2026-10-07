A Ferencváros vízilabdacsapata fölényes sikerrel indította a Bajnokok Ligáját

Húsz perccel a mérkőzés kezdete előtt húzták meg az utolsó gyorskötözőt is a ponyva tetején, amely a hivatalos logót ábrázolva jelezte a Komjádi uszodában: kezdődik a férfi vízilabda Bajnokok Ligája 2026–2027-es kiírásának első csoportköre. Adva volt, hogy az FTC-Telekom (amely két BL-cím után a legutóbbi kiírásban bronzérmes lett) jó kezdéssel megadja magának az alaphangot, mielőtt nehezebb erőpróbákra előbb a görög ezüstérmes Panathinaikosz, majd a tavaly Eurokupa-győztes francia bajnok Marseille otthonába utazik – a román bajnok Steaua Bucuresti ellen hazai környezetben egyértelműen Nyéki Balázs csapata volt a három pont esélyese. A Steaua 2016 és 2024 között folyamatosan elhódította a román bajnoki címet, majd 2025-ben a nagyváradi CSM Oradea letaszította a trónról, ám a legutóbbi kiírásban visszaült oda, a mindent eldöntő ötödik ütközetben felülmúlva a nagyváradiakat. Az FTC sosem kapott még ki az aktuális román bajnoktól, a 2018–2019-es kiírásban oda-vissza felülmúlta a Steauát, a legutóbbi évadban pedig a Nagyváradot – a sorminta pedig folytatódott.

Dusan Mandics lövése kipattant a kapus Marius Ticről, egyenesen a középen üresen lévő Vigvári Vendelhez, az ismétlésből meg is volt a vezetés egy perc után. Andrei Neamtu lövését bevédte Vogel Soma, de a folytatásban a ferencvárosiak kapusa több remek védést is bemutatott, ennek köszönhetően 2–2, valamint négy perc elteltét követően nem tudta tartani a lépést a vendégcsapat. Manhercz Krisztián óriási találattal nyitotta meg a negyed végéig tartó ötgólos FTC-sorozatot, Vigvári már az első nyolc perc alatt háromszor rezgette meg a Steaua hálóját, Vámos Márton dudaszós góllal alakította ki a 7–2-es részeredményt.

A vendégek 12-esének, Andrei Tepelusnak a lövésébe piszkált bele rosszul a hazai 12-es Konsztandinosz Kakarisz, Vámos góljára Alin Parianu válaszolt, majd következett újabb négy hazai találat – az újabb szériát Jámbor Csaba kezdte meg Manhercz remek centerpassza után. Vlad Georgescu ütemtelen büntetőt lőtt a bal alsóba Vogel keze mellett – az FTC az utolsó támadásban még a hét a hat ellenit is gyakorolta kapus nélkül, de ebből már nem született gól (12–5).

A harmadik negyedre viszont teljesen megtorpantak a bukarestiek, a támadásépítésük valahol rendre elakadt, míg Sztilianosz Argiropulosz alaposan megsorozta a vendégkaput, csak ebben a felvonásban háromszor talált be, a harmadiknál Vogel egész pályás passzát követően. A negyed zárása előtt Ticnek nagyjából levegőt venni sem volt ideje: Fekete Gergő kapufája után a labda egészen a képzeletbeli felezővonalig sodródott vissza, majd Nagy Ákos és Fekete újbóli kísérletét is védte – ettől még demoralizáló 6–0-s negyedet zárt az FTC (18–5), és a negyedik negyedben sem engedett ki egy-két elszórt támadást leszámítva. Megérdemelt három pontot ünnepelhettek tehát a nézők, akik a 18.30-as kezdés okán még idejében haza is érhettek. 23–7

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör

1. forduló, D-csoport

FTC-Telekom Waterpolo–Steaua Bucuresti (román) 23–7 (7–2, 5–3, 6–0, 5–2)

Komjádi uszoda, 1300 néző. V: D. Gómez (spanyol), Andjelics (szerb)

FTC: VOGEL SOMA – Jansik Sz. 2, MANHERCZ K. 2, VIGVÁRI VENDEL 3, Kakarisz 2, Mandics 1, NAGY ÁKOS 2. Csere: Lévai (kapus), ARGIROPULOSZ 4, VÁMOS M. 3, Di Somma 1, Fekete G. 1, Jámbor 1, Lugosi 1. Edző: Nyéki Balázs

STEAUA: Tic – PARAIANU 1, Jaukovics 1, Vucsinics, Colodrovschi, Neamtu 2, GEORGESCU 2. Csere: Tepelus 1, Oanta, Dinca, Antipa, Rotaru, Cimpoeru. Edző: Djordje Filipovics

Emberelőny-kihasználás: 10/3, ill. 8/3. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Kötelező volt a három pont, inkább a megfelelő hozzáállás, az alázat volt a lényeg, de ez teljesen megvolt a játékosokban. Nem néztük le az ellenfelet, erről volt szó a találkozót megelőző megbeszéléseken, és ehhez tartották magukat a fiúk, ami nagyon elégedetté tesz.

Djordje Filipovics: – Meggyőző teljesítménnyel nyert a Ferencváros. Mindent megpróbáltunk, igyekeztünk felvenni a versenyt, ez rövid ideig sikerült, ám aztán hamar kijött a különbség a két csapat között. Más szinten van az FTC, nem tudtunk alkalmazkodni a fizikai erejéhez, a nyomás alatt nemegyszer kaptunk könnyű gólokat.