Férfi vízilabda: „Fantasztikus kezdeményezés, hogy ebbe invesztáltak Grúziában”

Bármelyik riválissal szemben értékes a három pont azok közül, amelyeket a grúziai Batumiban megrendezett Fekete-tenger-kupán vert meg az FTC. Az első alkalommal megrendezett bemutató tornára – a szervezők között az olimpiai bajnok Varga Dénes bevonásával – nyolc együttest hívtak meg, köztük öten BL-főtáblások. A múlt hét csütörtöktől vasárnapig tartó viadalon a B-csoportban a zöld-fehérek 20–14-re legyőzték a szerb Novi Beogradot, 23–11-re a grúz Dinamo Tbiliszit, majd 13–11-re a francia Marseille-t.



Ezzel csoportja élén végeztek, így a lebonyolítás szerint a vasárnapi döntőben az A-csoportban hibátlan Pro Reccóval küzdhettek meg. Az olasz csapat felülmúlta a japán Bourbon Kasivazakit, a grúz A-Polót és a német Waspo Hannovert. Bár a fináléban a Recco vezetett 6–5-re az első negyedet követően, az FTC sorozatban öt gólt lőtt ezután, és szoros küzdelemben, de a folytatásban is végig vezetve diadalmaskodott. Két és fél perccel a vége előtt az egyébként háromgólos Zalánki Gergő ötméteresből minimalizálhatta volna az olasz csapat hátrányát, de Vogel Soma védett, az ötgólos Nagy Ákos ellentámadásból ejtett az ellenfél kapujába, csapata pedig 18–15-re nyert.



„Magabiztosan nyertük meg a meccseinket, ettől igazán értékesek a batumi győzelmeink – mondta lapunknak Nyéki Balázs vezetőedző. – A Novi Beograd ellen már a találkozó elején elléptünk, a Marseille-jel kicsit megszenvedtünk a meccs végén, de aláírnám ezt az eredményt, amikor összefutunk a BL-ben az első csoportkörben. Néhány játékost pihentettünk is a döntő előtt. A Reccót megverni pedig mindig nagyon értékes, úgy még inkább, hogy az első negyedben nem találtuk a fonalat védekezésben, a másodikban viszont remekül váltottunk.”



Ami az új tornát illeti: „Fantasztikus kezdeményezés, hogy ebbe invesztáltak Grúziában, hasznos tapasztalatokat, élményeket szereztünk, tovább épült a csapat, dinamikusabbá vált. Ennél jobb hetet nehéz elképzelni az idény ezen szakaszában, és természetesen a hatvanezer eurós pénzdíjnak is örülünk. Kicsit a kézilabdás klub-vb-hez hasonlítanám a tornát. Jelentős minőséget képviselő csapatok szerepeltek, például a szintén nagyon erős Marseille végül nem tudott éremért játszani, és csak hatodik lett, a Hannover pedig szétlövésben szerezte meg a bronzot a belgrádiak előtt. Az A-Polo fel is kért minket együttműködésre, tervben van egy közös akadémia megalapítása. Varga Dénessel könnyen népszerűsítették a viadalt, a Barceloneta és az Olympiakosz csak azért nem jöhetett el, mert nem tudta elhalasztani a bajnokiját. Ezúton is szeretnénk megköszönni a BVSC-nek, hogy rugalmasan belement a halasztásba, csütörtökön pótoljuk a bajnokit.”



A tornát szeretnék hagyományossá tenni a szervezők, Nyéki Balázs úgy tudja, jelentős terveket szőnek.



„Nem lehet tudni, mit hoz a jövő, de úgy váltunk el egymástól, hogy jövőre ugyanitt találkozunk. Nagyon lelkesek a szervezők, jó hangulatú tornát hoztak össze, bár a saját bevallásuk szerint is van terület, ahol fejlődniük kell. A verseny reklámozásában akadtak hiányosságok. Az elején nem volt sok néző, a döntőre viszont már szép számban kijöttek, a Dinamo Tbiliszi elleni meccsünk telt házas volt. De jövőre egy kicsit erősebb marketing szükséges, viszont el is fogadták a kritikát, és szeretnének rajta változtatni. Ezek gyermekbetegségek, az évek során ez is javul majd. A grúz alapvetően sportkedvelő nép.”

