Férfi vízilabda ob I: FTC-gólparádé a Kaposvár ellen

Nekiesett a Kaposvárnak az FTC-Telekom a Népligetben – miután szerdán alulmaradt a Bajnokok Ligájában a Marseille otthonában a csoportkör 3. fordulójában, elveszítve veretlenségét jelen kiírásban, Nyéki Balázs csapata mindenképpen javítani akart a somogyiak ellen az ob I 8. fordulójában. Surányi László csapata versenyben van a legjobb nyolc közé jutásért – ugyan a múlt fordulóban a Szeged ellen 12–10-re kikapott, és kisebb lépéshátrányba került, de egy meccsel kevesebbet játszott.

Jól kezdtek támadásban a vendégek – bár az első gólt egy kontrafaultból származó lefordulásból kapták (Sztilianosz Argiropulosztól kapta szépen a középre beúszó Vigvári Vendel), de Takács Kristóf egyenlített, majd Varga Vince góljára Nyíri Balázs válaszolt. Ezután viszont elkezdődött az FTC ellépése – Lugosi Csongor centerben szépen fordult le őrzőiről és talált be (4–2), a második negyed derekán Varga Vince már harmadszor talált be (7–2). Ezután rövid időn belül kétszer is büntetőt kapott a Kaposvár, Molnár Gergely, majd Nyíri Balázs értékesítette azt, ám a hazaiak mind a kétszer azonnal, a rákövetkező támadásban reagáltak, előbb Fekete Gergő, majd Jansik Szilárd. Így a különbség megmaradt – a nagyszünetig pedig hétgólosra nőtt (11–4).

Jansik Szilárd ejtését nem tudta védeni Szilágyi Ábel (14–5), utána viszont egy ideig kimaradtak az FTC lehetőségei, és nem is védekeztek jól a hazaiak, egymás után három gólt kaptak – Vadas Ákos és Szabó Gergő is ötméteresből talált be (utóbbi már a negyedik sikeres büntetője volt a vendégeknek), közte Molnár Gergely volt eredményes akcióból (14–8). Utána viszont hamar magukra találtak a zöld-fehérek, sorozatban négyszer találtak be, ez a széria Varga Vince negyedik góljával kezdődött. A tízgólos különbség először a negyedik negyed derekán alakult ki, a vendégek kontrafaultja után Manhercz Krisztián indította a megúszó Vigvári Vendelt (18–8), a végére pedig végleg elfáradt a Kaposvár, Varga Vince eljutott az ötödik góljáig (23–10), végül Jansik a negyedik találatával állította be a 24–10-es végeredményt.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

FTC-TELEKOM–KAPOSVÁRI VK 24–10 (5–2, 6–2, 5–4, 8–2)

Budapest, Népliget, 150 néző. Vezette: Bereczki, Ádám F.

FTC: SZAKONYI – Vigvári Vendel 2, Argiropulosz, Vámos M. 3, Kakarisz 1, JANSIK SZ. 4, VARGA V. 5. Csere: Lévai (kapus), Manhercz K. 2, FEKETE G. 3, Vismeg Zs. 1, Lugosi 2, Haverkampf, Jámbor 1. Edző: Nyéki Balázs

KAPOSVÁR: Szilágyi Á. – Várkonyi Á., Irmes P., Takács K., MOLNÁR G. 2, NYÍRI B. 3, Gaszt 1. Csere: N. Bright (kapus), Gábor L., SZABÓ GERGŐ 2, Vadas 2, Ágh, Somogyvári, Hugó. Edző: Surányi László

Emberelőny-kihasználás: 11/6, ill. 11/4

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 4/4

Kipontozódott: Takács K. (30. p.), Haverkampf (30. p.), Jansik Sz. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Kötelező győzelem volt, megdolgoztunk érte. Bár elég sok hátrányt kaptunk, ami a mi hibánk, nem minden játékelemben voltunk jók. Van hiányérzetem, Bukarestben javulnunk kell, most egy kicsit megtorpantunk teljesítményben. De ez érthető, mert nagyon sok mérkőzést játszottunk, némi mentális fáradtság tört a csapatra, amiből a lehető leghamarabb ki kell jönnünk.

Surányi László: – Számítottam rá, hogy a BL-vereség után nagyon erős kerettel ugrik vízbe ellenünk a Ferencváros – így legyen ötösöm a lottón. Ám az első három negyedben teljes mértékben ellenfelei voltunk az FTC-nek, amikor tizennégy-nyolcnál felnéztem a táblára, büszke is voltam, hogy így állunk a Népligetben, miközben a túloldalon magyar válogatottak, világsztárok vannak. Az utolsó negyed elrontotta az összképet, de az első három negyedünk egy-egy BL-mérkőzésen is megállta volna a helyét.