Bravúros fordítás Szolnokon: ötgólos hátrányból felállva nyert a Vasas a férfi vízilabda ob I-ben

Vélhetően pont az ilyen rangadók megnyerését hiányolta Kovács Róbert, a Vasas vezetőedzője az előző idényből, ami most Szolnokon összejött – a két csapat felcserélte a pályaválasztói jogot a szerdai bajnokira. Az első félidőben Hangay Zoltán együttese megbénította a Vasas támadójátékát, és a harmadik negyed elejére 7–2-re ellépett. Aztán kimaradt két szolnoki emberelőny, majd hirtelen következett be a nagy fordulat: Szalai Péter, Gyárfás Tamás és Nagy Márton találataival 8–7-re kapaszkodtak fel az angyalföldiek. A negyedik negyed elején Szalai ötméteresből egyenlített, és megérkezett Bátori Bence is: 1–0 után 9–8-nál vezetett ismét a fővárosi együttes. Nem fogta meg a meccset a házigazda – míg az első félidőben csupán két gólt kapott, a másodikban tizet, így pedig Vasas-siker született a Tisza partján. 11–12

Az előző idényben bronzérmes BVSC 2–2 után zsinórban négy gólt lőve ellépett az UVSE-től, s innentől már teljesen sima volt a mérkőzés, a zuglói csapat magabiztos, 23–10-es győzelmet aratott. A címvédő FTC sem szakadt meg Szentesen, az első negyedben hárommal, a másodikban már hét góllal vezetett, végül pedig 22–8-ra nyert. A legutóbbi évad döntőse, a Honvéd a meccs elején 4–1-re vezetett, de az Eger a harmadik negyed elején 6–6-ra egyenlített. A fordítás azonban nem jött össze a hazaiaknak, a vendégek 4–0-s sorozatot produkáltak, ezzel eldöntve az összecsapást, amely 8–13-mal zárult.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

SZOLNOKI DÓZSA–VASASPLAKET 11–12 (3–2, 3–0, 2–5, 3–5)

Szolnok, 300 néző. Vezette: Kun Gy., Petik

SZOLNOK: KRÉMER – KRASZNAI 3, Schmölcz 1, Zerinváry 1, Simon D., Kovács G. 1, Kakstedter 1. Csere: Szabó II Bence, BEDŐ 1, Hidasi 1, Zeman 1, Teleki 1, Tigyi. Edző: Hangay Zoltán

VASAS: Mizsei – Ragács 1, Bátori 1, Baracs, Aranyi M., NAGY M. 2, GYÁRFÁS T. 3. Csere: SZALAI P. 4. Hessels B., Lakatos S. 1, Tóth M., Gőgh. Edző: Kovács Róbert

Emberelőny-kihasználás: 10/4, ill. 11/3

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Nincs miről beszélni, rászolgált a Vasas a győzelemre. A nagyszünet után öt góllal is vezettünk, aztán sajnos negatív spirálba kerültünk, nem azt csináltuk, amit kellett volna ebben a helyzetben. Közösen rontottuk el, tanulnunk kell a vereségből.

Kovács Róbert: – Közönségszórakoztató, fordulatos meccset játszottunk. A második félidő elején kettő hetes hátrányban sem adtuk fel, hittünk a fordításban. A folytatásban elbizonytalanítottuk az addig jól játszó ellenfelünket.

UVSE–BVSC-MANNA ABC 10–23 (2–5, 3–6, 3–5, 2–7)

Budapest, Hajós uszoda, 150 néző. Vezette: Csanádi, Fejős

UVSE: Virsinger – FIEDLER 3, Szaka 1, Rajna, Doroszlai, Hegedűs Cs., KOVÁCS K. 3. Csere: Bögös (kapus), Fráter 1, Korbács, Fazekas Á., Busch, Makarenko 1, Hegedűs Z. 1. Edző: Vincze Balázs

BVSC: KOROM – Cseh M. 2, EKLER ZS. 5, Jansik D. 1, Kovács P. 1, CSACSOVSZKY E. 2, DODD 2. Csere: SZEGHALMI 5, Divjak 2, Ofner 1, BUNDSCHUH 2, Batizi B., Saska. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 6/3, ill. 8/6

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 3/3

Kipontozódott: Saska (24. p.)

MESTERMÉRLEG

Vincze Balázs: – Eltiltások, sérülések és betegségek hátráltattak minket abban, hogy a legjobb összeállításban vegyük fel a harcot a BVSC-vel. Örülök, hogy fiatal csapatnak tudtam lehetőséget adni; a kapott gólokat sokallom, a tíz dobottnak viszont örülök.

Varga Dániel: – Biztosan nyertünk, legfőképpen a hozzáállással voltam elégedett. Fegyelmezettek maradtunk annak ellenére, hogy az ellenfél sportszerűtlen eszközöket is bevetett, de ezt folyamatosan tűrték a játékosok. Kiemelem Saska Barnabást és Ofner Ádámot, akik az utánpótlásból felkerülve első meccsüket játszották a csapatban.

METALCOM-SZENTES–FTC TELEKOM 8–22 (2–5, 2–6, 2–5, 2–6)

Szentes, 150 néző. Vezette: Ádám F., Weszelovszky L.

SZENTES: GRIESZBACHER – Hajdu 1, Csorba 1, KÜRTI-SZABÓ 2, Wojciech, Makán, Böröczky 1. Csere: Kiss-Papp (kapus), Pellei K. 1, Vékony Á., Horváth Á. 1, Papp P., Agócs B. 1, Kiss Z. Edző: Somogyi Balázs

FERENCVÁROS: Szakonyi – Manhercz K. 2, VIGVÁRI VENDEL 7, Varga V. 2, Kakarisz 2, Nagy Á. 1, VISMEG ZS. 4. Csere: Lévai (kapus), Varga K., Haverkampf 2, Lugosi 1, Jámbor, Kárász, Czibók 1. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 5/3

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Somogyi Balázs: – Azt kértem játékosaimtól a találkozó előtt, hogy küzdjenek a végsőkig és adjanak ki magukból mindent kiváló ellenfelünkkel szemben. Örülök, hogy több fiatal is bemutatkozhatott az ob I-ben, közülük Agócs Botond góllal tette emlékezetessé az estét.

Nyéki Balázs: – Kemény munkából érkeztünk, éppen ezért elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Sűrű a programunk, de jó játékkel gyűjtöttünk újabb bajnoki pontokat, és a meccs tökéletesen illeszkedett a feszített menetrendünkbe.

ONE EGER–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 8–13 (2–4, 3–2, 1–3, 2–4)

Eger, 100 néző. Vezette: ifj. Kenéz, Tóth Koppány

EGER: BORBÉLY – RÁDLI 3, Mihál 1, Berényi, Salamon F., Bikki-Petró 1, MOLDISZ 2. Csere: Nagy K. (kapus), Bright 1, Klebovicz, Takács J., Darvas, Pugh. Edző: Tóth Kálmán

HONVÉD: Maser – EKLER B. 3, ARAYA 2, Szépfalvi, Jankovics, VICSKOVICS 3, Vadovics 1. Csere: Bencz 1, Sugár, Simon H., KEVI 3, Paján. Edző: Szivós Márton

Emberelőny-kihasználás: 7/3, ill. 16/8

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/0, ill. –

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Moldisz (27. p.), Klebovicz (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Kálmán: – Hellyel-közzel sikerült megnehezíteni a kemény sorozatban lévő Honvéd dolgát, de a hosszabb kispad és a jobb emberelőny-kihasználás döntött.

Szivós Márton: – Jó érzés Egerben játszani, nyitott uszodában, különleges körülmények között sikerült megszerezni a három pontot. A védekezésünk jól működött, a második félidőben a „góllövő kezeket is megtaláltuk”.

SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL–SEMMELWEIS OSC 11–16 (2–5, 4–3, 3–4, 2–4)

Szeged, 300 néző. Vezette: Kovács S., Kevi

SZEGED: Danka – Bóbis B. 2, Gólya 1, Pető 1, Kasza, KÜRTI 4, SPITZ 3. Csere: Hidvégi (kapus), Gedra, Horváth V., Pörge, Sánta, Erdős. Edző: Kiss Csaba

SE OSC: SZITÁS – Vámosi, GÁL D. 4, Mihov, MÉSZÁROS CS. 2, CSAPÓ M. 2, Sedlmayer. Csere: HESSELS S. 6, Monostori, Sári, Besenyei Á. 1, Tóth K. 1, Török B. Edző: Tóth László

Emberelőny-kihasználás: 14/2, ill. 8/4

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. –

Kipontozódott: Monostori (27. p.), Pető (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Kiss Csaba: – Sok hibával, olykor ész nélkül vízilabdáztunk. Végig futottunk az eredmény után, esélyünk sem volt a pontszerzésre. A hozzáállásunkon mielőbb változtatnunk kell.

Tóth László: – Amit elterveztünk, működött. Minden poszton, minden összetételben remek teljesítményt nyújtottak játékosaink. Ha így folytatjuk, sikeres lesz az őszünk.

KAPOSVÁRI VK–DVSE-MASTER GOOD 13–12 (4–4, 3–1, 5–2, 1–5)

Kaposvár, 180 néző. Vezette: Kovács Cs. T., Ercse N.

KAPOSVÁR: Szilágyi – Várkonyi 1, BERTA 2, SZABÓ G. 2, GÁBOR L. 4, Vindisch 1, Nyíri 1. Csere: Ágh 1, Takács K., Gaszt, Molnár G. 1, Irmes. Edző: Surányi László

DEBRECEN: Moravcsik – Macsi M. 1, MACSI P. 3, Horváth Á. 1, Bozó, 1, Varga B., Asanin 1. Csere: Smitula, TŐZSÉR 2, Vidovenyecz 1, Kováts V., Pónya 2. Edző: Kádár Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 12/6, ill. 9/4

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1

Kipontozódott: Tőzsér (24. p.), Szabó G. (27. p.)

MESTERMÉRLEG

Surányi László: – Ötgólos előnnyel fordultunk az utolsó negyedre, mégis nehéz lett a vége. A Debrecen majdnem elcsípett egy pontot, igaz, ha nem engedünk ki, több góllal is nyerhettünk volna. Ez a három pont akkor ér sokat, ha szombaton a Szolnokot is legyőzzük.

Kádár Kálmán: – Szoros mérkőzésre készültünk, az eleje az is volt, aztán öt góllal ellépett a Kaposvár, emiatt mérges voltam a srácokra. Az utolsó negyedben visszakapaszkodtunk, és benne volt, hogy pontot szerzünk – sajnos nem sikerült.