Nemzeti Sportrádió

Nagy Ákos: Az első két negyedbe mindent bele kellett tennünk

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
2026.09.15. 15:45
null
Nagy Ákos (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Címkék
férfi vízilabda Magyar Kupa Nagy Ákos FTC vízilabda
Sorozatban kilencedik alkalommal hódította el a férfi vízilabda Magyar Kupát az FTC-Telekom, a vasárnapi döntőben a VasasPlaketet győzte le a Császár-Komjádi Sportuszodában. A finálét követően a zöld-fehérek 22 éves rosszkéz-szélsőjével, Nagy Ákossal beszélgettünk.

A nagyszünetig jól tartotta magát a Vasas a Magyar Kupa vasárnapi döntőjében, a félidőben 7–7-es állást mutatott az eredményjelző, ezt követően azonban átvette az irányítást a Ferencváros, a harmadik negyed derekán ellépett riválisától, s a végjátékban az előnyét tovább növelve 18–12-es sikert ért el.

„Sokszor ez a taktikánk, az elejétől kezdve olyan tempót diktálunk, amelyet az ellenfelünk kevésbé bír, így kihasználhatjuk, hogy fárad – értékelt a Nemzeti Sportnak az FTC 22 éves rosszkéz-szélsője, Nagy Ákos. A harmadik negyedben jött el, hogy a Vasas kihagyott néhány pillanatra a fáradtság miatt, ezzel a lehetőséggel éltünk. Dicséret illeti a csapatot a ritmusáért, az első két negyedbe mindent bele kellett tennünk ahhoz, hogy aztán két-három nagyon jó percünk legyen.”

Nagy Ákos elismerően beszélt a Vasasról, nem tagadja, jócskán megnehezítette a dolgukat abban, hogy sorozatban kilencedik alkalommal is kupagyőzelmet ünnepeljen az FTC: „Nagyon jól játszott az ellenfelünk, az utolsó pillanatig minden helyzetért meg kellett küzdenünk, mert a Vasas kegyetlenül kihasználta a hibáinkat. Ez intő jel, a papírforma mutathatja azt, hogy mi vagyunk az esélyesek, nekünk viszont mindent meg kell tennünk azért, hogy felépítsük a játékunkat.”

Hogy a jól játszó Vasas mellett mi okozott még nehézséget a Fradinak, arról így vélekedik a játékos: „Nem voltak pontosak a lövéseink, sokszor a kapufát találtuk el, és a rivális kapusa, Mizsei Márton is jól és nagyokat védett. Szóval a lövéseink élességén, pontosságán javítanunk kell” – zárta mondatait Nagy Ákos.

Vízilabda
2026.09.13. 19:15

A végére elfáradt a Vasas, sorozatban kilencszedszer Magyar Kupa-győztes az FTC vízilabdacsapata

A döntő 8–8-ig szoros volt, aztán szétnyílt az olló a zöld-fehérek javára.

 

 


 

férfi vízilabda Magyar Kupa Nagy Ákos FTC vízilabda
Legfrissebb hírek

A végére elfáradt a Vasas, sorozatban kilencszedszer Magyar Kupa-győztes az FTC vízilabdacsapata

Vízilabda
2026.09.13. 19:15

A BVSC a bronzérmes a férfi vízilabda Magyar Kupában

Vízilabda
2026.09.13. 17:45

A címvédő FTC és a Vasas jutott a férfi vízilabda MK döntőjébe

Vízilabda
2026.09.12. 20:04

„Na, kezdjük el normálisan!” – az FTC férfi pólósainak nyílt edzésén jártunk

Vízilabda
2026.09.08. 20:49

Vindisch Ferenc: Vak tyúk is talál szemet!

Vízilabda
2026.09.08. 08:40

Férfi vízilabda MK: FTC–Kaposvár és Vasas–BVSC az elődöntőben

Vízilabda
2026.09.07. 14:52

Kettős győzelemmel a négy között a címvédő FTC a férfi vízilabda MK-ban

Vízilabda
2026.09.05. 21:03

Az elveszített BL-döntő extrán hajthatja a Ferencvárost

Vízilabda
2026.09.05. 10:39