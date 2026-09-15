Nagy Ákos: Az első két negyedbe mindent bele kellett tennünk

A nagyszünetig jól tartotta magát a Vasas a Magyar Kupa vasárnapi döntőjében, a félidőben 7–7-es állást mutatott az eredményjelző, ezt követően azonban átvette az irányítást a Ferencváros, a harmadik negyed derekán ellépett riválisától, s a végjátékban az előnyét tovább növelve 18–12-es sikert ért el.

„Sokszor ez a taktikánk, az elejétől kezdve olyan tempót diktálunk, amelyet az ellenfelünk kevésbé bír, így kihasználhatjuk, hogy fárad – értékelt a Nemzeti Sportnak az FTC 22 éves rosszkéz-szélsője, Nagy Ákos. – A harmadik negyedben jött el, hogy a Vasas kihagyott néhány pillanatra a fáradtság miatt, ezzel a lehetőséggel éltünk. Dicséret illeti a csapatot a ritmusáért, az első két negyedbe mindent bele kellett tennünk ahhoz, hogy aztán két-három nagyon jó percünk legyen.”

Nagy Ákos elismerően beszélt a Vasasról, nem tagadja, jócskán megnehezítette a dolgukat abban, hogy sorozatban kilencedik alkalommal is kupagyőzelmet ünnepeljen az FTC: „Nagyon jól játszott az ellenfelünk, az utolsó pillanatig minden helyzetért meg kellett küzdenünk, mert a Vasas kegyetlenül kihasználta a hibáinkat. Ez intő jel, a papírforma mutathatja azt, hogy mi vagyunk az esélyesek, nekünk viszont mindent meg kell tennünk azért, hogy felépítsük a játékunkat.”

Hogy a jól játszó Vasas mellett mi okozott még nehézséget a Fradinak, arról így vélekedik a játékos: „Nem voltak pontosak a lövéseink, sokszor a kapufát találtuk el, és a rivális kapusa, Mizsei Márton is jól és nagyokat védett. Szóval a lövéseink élességén, pontosságán javítanunk kell” – zárta mondatait Nagy Ákos.