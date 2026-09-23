FÉRFI VÍZILABDA OB I, ADATBANK, 2026–2027

Az új idényre 12 csapatosra csökkent ob I lebonyolítása kis mértékben változott az elmúlt idényhez képest: az alapszakaszban minden csapat egyszer játszik mindenkivel, azaz összesen 11 fordulót tartanak. Az első nyolc helyezett a felsőházi középszakaszban folytathatja. Ha az alapszakasz végén a 8. és 9. helyezett között maximum három pont különbség van, ők egy helyosztó mérkőzést játszanak a nyolcadik helyért, fordított párosítással mint az alapszakaszban, s a két meccs összesített eredménye alapján dől el, melyik csapat jut a felsőházi folytatás lehetőségéhez. A felsőházi középszakaszba jutók viszik magukkal az itt szereplők elleni eredményeiket az alapszakaszból, s mindenkivel ismét összecsapnak, megint csak egyszer, s fordított párosítással, mint az első fázisban.

A középszakasz végén következnek az egyik fél második győzelméig tartó helyosztók: az első két helyezett játssza a döntőt, a 3. és a 4. a bronzért csap össze, és így tovább.

Az alapszakasz 9-12. helyezettje a másodosztály alapszakaszának első négy helyén záró csapattal új bajnokságot kezd az élvonalbeli tagságért. A csapatok hozzák magukkal az itt szereplő ellenfeleik ellen korábban megszerzett pontokat. Azon csapatok, amelyek már játszottak egymással, egyszer csapnak össze fordított párosítással, a különböző osztályokból érkezők pedig kétszer játszanak egymással. A tabella első négy helyén záró feljut az ob 1-be, a második négy a másodosztályban folytatja.

AZ ALAPSZAKASZ EREDMÉNYEI, MENETRENDJE

1. FORDULÓ

Szeptember 9.

Vasas–FTC 11–22

Szolnok–Debrecen 12–6

UVSE–Semmelweis OSC 10–11

Szentes–Eger 9–10

Honvéd–Szeged 12–11

Kaposvár–BVSC 13–20

2. FORDULÓ

Szeptember 23.

UVSE–BVSC

Szentes–FTC

Szeged–Semmelweis OSC

Kaposvár–Debrecen

Eger–Honvéd

Vasas–Szolnok

3. FORDULÓ

Szeptember 26.

FTC–Honvéd

Kaposvár–Szolnok

Szentes–Vasas

BVSC–Szeged

Semmelweis OSC–Eger

Október 22.

Debrecen–UVSE

4. FORDULÓ

Október 2.

UVSE–Szolnok

Honvéd–Szentes

Október 3.

Szeged–Debrecen

FTC–Semmelweis OSC

Eger–BVSC

Vasas–Kaposvár

5. FORDULÓ

Október 16.

UVSE–Kaposvár

Október 17.

Debrecen–Eger

Honvéd–Vasas

BVSC–FTC

Szolnok–Szeged

Semmelweis OSC–Szentes

6. FORDULÓ

Október 31., szombat

Eger–Szolnok

Szeged–Kaposvár

FTC–Debrecen

Szentes–BVSC

Vasas–UVSE

Semmelweis OSC–Honvéd

7. FORDULÓ

November 7.

BVSC–Honvéd

Debrecen–Szentes

Szolnok–FTC

Kaposvár–Eger

Szeged–UVSE

Semmelweis OSC–Vasas

8. FORDULÓ

November 14.

Eger–UVSE

Honvéd–Debrecen

BVSC–Semmelweis OSC

FTC–Kaposvár

Vasas–Szeged

Szentes–Szolnok

9. FORDULÓ

November 27.

UVSE–FTC

November 28.

Eger–Szeged

BVSC–Vasas

Debrecen–Semmelweis OSC

Szolnok–Honvéd

Kaposvár–Szentes

10. FORDULÓ

December 5.

Debrecen–BVSC

Vasas–Eger

Honvéd–Kaposvár

FTC–Szeged

Szentes–UVSE

Semmelweis OSC–Szolnok

11. FORDULÓ

December 11.

UVSE–Honvéd

December 12.

Szeged–Szentes

Eger–FTC

Debrecen–Vasas

Szolnok–BVSC

Kaposvár–Semmelweis OSC