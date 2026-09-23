FÉRFI VÍZILABDA OB I, ADATBANK, 2026–2027

Az új idényre 12 csapatosra csökkent ob I lebonyolítása kis mértékben változott az elmúlt idényhez képest: az alapszakaszban minden csapat egyszer játszik mindenkivel, azaz összesen 11 fordulót tartanak. Az első nyolc helyezett a felsőházi középszakaszban folytathatja. Ha az alapszakasz végén a 8. és 9. helyezett között maximum három pont különbség van, ők egy helyosztó mérkőzést játszanak a nyolcadik helyért, fordított párosítással mint az alapszakaszban, s a két meccs összesített eredménye alapján dől el, melyik csapat jut a felsőházi folytatás lehetőségéhez. A felsőházi középszakaszba jutók viszik magukkal az itt szereplők elleni eredményeiket az alapszakaszból, s mindenkivel ismét összecsapnak, megint csak egyszer, s fordított párosítással, mint az első fázisban.
A középszakasz végén következnek az egyik fél második győzelméig tartó helyosztók: az első két helyezett játssza a döntőt, a 3. és a 4. a bronzért csap össze, és így tovább.
Az alapszakasz 9-12. helyezettje a másodosztály alapszakaszának első négy helyén záró csapattal új bajnokságot kezd az élvonalbeli tagságért. A csapatok hozzák magukkal az itt szereplő ellenfeleik ellen korábban megszerzett pontokat. Azon csapatok, amelyek már játszottak egymással, egyszer csapnak össze fordított párosítással, a különböző osztályokból érkezők pedig kétszer játszanak egymással. A tabella első négy helyén záró feljut az ob 1-be, a második négy a másodosztályban folytatja.
AZ ALAPSZAKASZ EREDMÉNYEI, MENETRENDJE
1. FORDULÓ
Szeptember 9.
Vasas–FTC 11–22
Szolnok–Debrecen 12–6
UVSE–Semmelweis OSC 10–11
Szentes–Eger 9–10
Honvéd–Szeged 12–11
Kaposvár–BVSC 13–20
2. FORDULÓ
Szeptember 23.
UVSE–BVSC
Szentes–FTC
Szeged–Semmelweis OSC
Kaposvár–Debrecen
Eger–Honvéd
Vasas–Szolnok
3. FORDULÓ
Szeptember 26.
FTC–Honvéd
Kaposvár–Szolnok
Szentes–Vasas
BVSC–Szeged
Semmelweis OSC–Eger
Október 22.
Debrecen–UVSE
4. FORDULÓ
Október 2.
UVSE–Szolnok
Honvéd–Szentes
Október 3.
Szeged–Debrecen
FTC–Semmelweis OSC
Eger–BVSC
Vasas–Kaposvár
5. FORDULÓ
Október 16.
UVSE–Kaposvár
Október 17.
Debrecen–Eger
Honvéd–Vasas
BVSC–FTC
Szolnok–Szeged
Semmelweis OSC–Szentes
6. FORDULÓ
Október 31., szombat
Eger–Szolnok
Szeged–Kaposvár
FTC–Debrecen
Szentes–BVSC
Vasas–UVSE
Semmelweis OSC–Honvéd
7. FORDULÓ
November 7.
BVSC–Honvéd
Debrecen–Szentes
Szolnok–FTC
Kaposvár–Eger
Szeged–UVSE
Semmelweis OSC–Vasas
8. FORDULÓ
November 14.
Eger–UVSE
Honvéd–Debrecen
BVSC–Semmelweis OSC
FTC–Kaposvár
Vasas–Szeged
Szentes–Szolnok
9. FORDULÓ
November 27.
UVSE–FTC
November 28.
Eger–Szeged
BVSC–Vasas
Debrecen–Semmelweis OSC
Szolnok–Honvéd
Kaposvár–Szentes
10. FORDULÓ
December 5.
Debrecen–BVSC
Vasas–Eger
Honvéd–Kaposvár
FTC–Szeged
Szentes–UVSE
Semmelweis OSC–Szolnok
11. FORDULÓ
December 11.
UVSE–Honvéd
December 12.
Szeged–Szentes
Eger–FTC
Debrecen–Vasas
Szolnok–BVSC
Kaposvár–Semmelweis OSC