A férfi vízilabda-válogatott is együttműködésre lépett a Cuprával

Beválhattak a Cuprák a magyar női vízilabda-válogatottnak – az október végi támogatói együttműködés bejelentése és a kulcsátadás óta nagyjából négy és fél hónap telt el, hétfőn pedig bejelentették, hogy a férficsapat tagjai is új Cuprákat kapnak, a játékosok mobilitását segítendő. A sajtóeseményt ezúttal is a Porsche Hungaria budaörsi központjában tartották meg.

Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója azzal kezdte, Magyarország vezető autóimportőrének kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, és örömmel, elégedettséggel tölti el, hogy hosszú ideje együttműködhetnek a Magyar Vízilabda-szövetséggel. „Magyarországon a vízilabda közel áll a szívekhez, hiszen mindig nagyon sikeresek voltunk benne. Örülünk, hogy mostantól nemcsak a női, hanem a férfi vízilabda-válogatottat is támogathatjuk, lefedve így a teljes sportágat nemzeti szinten. Remélem, az új autók – amelyekben ráadásul magyar szív dobog, hiszen az Audi győri gyárában építették meg őket – hozzásegítik a csapatot az eredményes készüléshez.”

Fotó: Kovacs Peter

Rozgonyi Ádámot, a Seat és a Cupra márkaigazgatóját szintén büszkeséggel töltötte el, hogy Magyarország egyik legnépszerűbb csapatsportját a Cupra támogathatja. Elmondta, hogy a flotta gerincét a Terramar modell alkotja, míg Varga Zsolt szövetségi kapitánynak egy elektromos Cupra Tavascant biztosítanak. Koleszár Róbert, a Mol Mercarius gépjármű-flottakezelő vállalat ügyvezető igazgatója szintén örömét fejezte ki, hogy a férfiegyüttes zökkenőmentes közlekedését segíthetik. „A következő két évben bármi, ami megoldandó feladatként közbejön az autókkal, legyen az egy szezonális kerékcsere, koccanás vagy defekt utáni szerelés, mi minden nap rendelkezésre állunk. Bízunk abban, hogy a csapatnak nem lesznek mobilitási gondjai.”

Madaras Norbert, az MVLSZ elnöke úgy fogalmazott: „Amióta nem játszom, sok mindent másképp látok. Ezek közül az egyik, hogy bár úgy tűnhet, a győzelemhez a játékosok és a góljaik kellenek, a stabil szponzori háttér is legalább ilyen fontos, hogy a játékosoknak minél kevesebb külső tényezővel kelljen foglalkozniuk. A mostani együttműködéssel az egyik ilyen tényezőt kipipálhatjuk. A Porsche Hungaria az egyik legrégebbi, legstabilabb támogatónk, a Mollal és a Mercariusszal külön-külön már dolgoztunk, most egyként üdvözöljük őket a fedélzeten.”

Varga Zsolt szövetségi kapitány nem először beszélt arról, hogy azon túl is kedveli a négykerekűeket, hogy azok megkönnyítik az ember mindennapjait. „Autóimádó vagyok, követem az új modelleket, amelyeket piacra dobnak, de nem mindegyikben látom a potenciált. Fiatalabb koromban inkább a hatezer köbcentis benzineseket csodáltam, de a Tavascan már első ránézésre is tetszett. Nemrég elvihettem két napra kipróbálni, és különleges élmény volt, hamar beleszerettem” – mondta, megköszönve a támogatást.

Így tett Manhercz Krisztián csapatkapitány is, mielőtt ünnepélyesen átvette a kulcsot Rozgonyi Ádámtól. „Az egyik legfontosabb tényező a stabil háttér, ami ösztönöz is minket arra, hogy az eddigi kemény munkát a jövőben is elvégezzük. Hiszen az önmagában szép eredmény, hogy egy éven belül két világversenyen döntőt játszhattunk, de semmi sem garantálja, hogy a 2027-es budapesti világbajnokságon is eljutunk odáig – viszont mindent megteszünk azért, hogy ez így legyen.”