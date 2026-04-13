Újra nemzetük képviseletében indulhatnak az orosz és fehérorosz úszók a nemzetközi szövetség versenyein

2026.04.13. 16:52
Husszein al-Musszalam (Fotó: Kovács Péter)
Hazájuk nemzeti színeit viselve és országuk zászlaja alatt versenyezhetnek újra az orosz és fehérorosz úszók a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics (WA) eseményein – közölte a szervezet hétfőn.

Mindkét ország sportolói a 2022 februárjában kirobbant orosz-ukrán háború miatt szembesültek különböző tiltásokkal, bizonyos viadalokon nem is állhattak rajthoz, majd a szankciók könnyítése nyomán a 2024-es párizsi olimpián semleges színekben ugyan, de tudtak versenyezni.

A WA most arról számolt be, hogy a jogosultsági irányelveknek megfelelően több mint 700 szűrést végeztek el orosz és fehérorosz állampolgársággal rendelkező sportolókon. A szervezet hozzátette, ezek az úszók csak azt követően kaphatnak engedélyt a versenyzésre, ha rendelkeznek legalább négy egymást követő negatív doppingteszttel, illetve átestek a háttérellenőrzésen.

„Az elmúlt három évben a WA és a sportág tisztaságát felügyelő szervezet, az AQIU sikeresen együttműködött abban, hogy a konfliktusokat a versenyhelyszíneken megszüntessék” – nyilatkozta a közleményben Husszein al-Musszalam, a World Aquatics kuvaiti elnöke. Hozzátette, elkötelezettek abban, hogy a medencék és nyílt vizek olyan helyszínek maradjanak, ahol a különböző nemzeteket képviselő sportolók békés körülmények között versenyezhetnek egymással.

A WA azt is közölte, hogy Oroszország és Fehéroroszország visszakapja teljes jogú tagságát. A következő vizes világbajnokságot 2027-ben rendezik Budapesten.

 

