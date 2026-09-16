Nemzeti Sportrádió

A vizes világversenyek rendezőinek garantálniuk kell az orosz és a fehérorosz sportolók beutazását

2026.09.16. 19:28
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Fotó: Getty Images
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Oroszország Fehéroroszország úszóválogatók World Aquatics szankciók Los Angeles 2028
Garantálniuk kell az orosz és a fehérorosz sportolók beutazását azoknak az országoknak, amelyek vizes világversenyeket rendeznek vagy rendeznének a jövőben.

Erről az olimpiai sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz oldal számolt be Radmir Gabdullin, az Orosz Úszószövetség főtitkára szavaira hivatkozva. A sportvezető arról számolt be, hogy a világszövetség (World Aquatics) elfogadott egy határozatot, amelynek értelmében a rendező országok kormányai nem avatkoznak be az orosz és fehérorosz sportolók vízumkérelmezési folyamatába, még akkor sem, ha az ukrajnai háború folytatódik.

A World Aquatics áprilisban oldotta fel az orosz és a fehérorosz sportolókkal, szövetségekkel szembeni szankciókat, és engedélyt adott arra, hogy használják nemzeti szimbólumaikat.

Los Angeles 2028: már most kitűzték az amerikai úszóválogató időpontját

Az Egyesült Államok Úszószövetsége bejelentette, hogy 2028. június 9. és 17. között rendezi meg olimpiai válogatóversenyét a Los Angeles-i játékokra. A szervezet közlése szerint a viadalra – csakúgy, mint a 2024-es párizsi játékok előtt – ezúttal is az Indianapolis Colts NFL-csapatának otthona, a Lucas Oil Stadium ad otthont. A válogató ezúttal is kilencnapos lesz, de a korábbiaktól eltérően péntektől szombatig tartják.

A Los Angelesben sorra kerülő játékokon az úszást ezúttal a második héten rendezik meg, így a kvalifikált versenyzőknek a válogató után további 35 napjuk marad a felkészülésre. Az amerikaiak történetük során 265 aranyérmet szereztek úszásban az olimpiákon, ezzel toronymagasan állnak az élen.

 

 

Oroszország Fehéroroszország úszóválogatók World Aquatics szankciók Los Angeles 2028
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