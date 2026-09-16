A vizes világversenyek rendezőinek garantálniuk kell az orosz és a fehérorosz sportolók beutazását

Erről az olimpiai sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz oldal számolt be Radmir Gabdullin, az Orosz Úszószövetség főtitkára szavaira hivatkozva. A sportvezető arról számolt be, hogy a világszövetség (World Aquatics) elfogadott egy határozatot, amelynek értelmében a rendező országok kormányai nem avatkoznak be az orosz és fehérorosz sportolók vízumkérelmezési folyamatába, még akkor sem, ha az ukrajnai háború folytatódik.

A World Aquatics áprilisban oldotta fel az orosz és a fehérorosz sportolókkal, szövetségekkel szembeni szankciókat, és engedélyt adott arra, hogy használják nemzeti szimbólumaikat.