Nemzeti Sportrádió

Fekete-tenger-kupa: a Ferencváros legyőzte a Reccót a fináléban

2026.10.18. 16:50
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A győztes csapat (Fotó: FTC Vízilabda/Facebook)
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FTC-Telekom Waterpolo Fekete-tenger-kupa férfi vízilabda
Az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata nyerte a georgiai Batumiban rendezett Fekete-tenger-kupát, amelynek vasárnapi fináléjában 18–15-re győzte le a 11-szeres Bajnokok Ligája-győztes Pro Reccót.

Az első alkalommal kiírt szupertorna slágermérkőzésén az olasz sztárcsapat Zalánki Gergő góljával szerezte meg a vezetést, majd diktálta is a tempót.

Nyéki Balázs magyar bajnok és kupagyőztes, az előző három idényből kétszer BL-győztes alakulata tartotta a lépést, a második játékrészben pedig kiváló védekezésének köszönhetően „lenullázta” hasonlóan nagy nevű riválisát.

Az FTC négygólos előnyt dolgozott ki ebben a periódusban, amelyet tökéletesen menedzselt is, az olaszok a záró játékrészben két és fél perccel a vége előtt minimalizálhatták volna a különbséget, Zalánki ötméteresét azonban a lehető legjobb pillanatban hárította Vogel Soma, az ellentámadásból pedig a mérkőzés egyik legjobbja, Nagy Ákos ejtett tökéletesen, amivel gyakorlatilag eldöntötte a finálét.

A négynapos esemény összdíjazása közel akkora volt, mint a Bajnokok Ligájáé, az első helyezett 60, a második 40, a harmadik 30 ezer dollárt kapott.

 

FTC-Telekom Waterpolo Fekete-tenger-kupa férfi vízilabda
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