Férfi vízilabda ob I: technikai hiba miatt elmaradt a Debrecen–Eger mérkőzés
Technikai probléma miatt elmaradt a DVSE és az Eger szombatra kiírt találkozója a férfi vízilabda ob I alapszakaszában. A hazai csapat közösségi oldalának beszámolója szerint „a kijelző meghibásodása miatt” nem tudták lejátszani az összecsapást.
„Köszönjük a One Eger csapatának sportszerű magatartását és azt, hogy az utolsó pillanatig támogatásukról biztosítottak mindenkit a találkozó lejátszása érdekében. A további fejleményekről a Magyar Vízilabda-szövetség döntése alapján később számolunk be” – írta a DVSE.
Az egriek ehhez annyit tettek hozzá, hogy „a mérkőzés lebonyolításához szükséges órák nem működtek megfelelően”.
(MTI)
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