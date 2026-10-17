Férfi vízilabda ob I: technikai hiba miatt elmaradt a Debrecen–Eger mérkőzés

„Köszönjük a One Eger csapatának sportszerű magatartását és azt, hogy az utolsó pillanatig támogatásukról biztosítottak mindenkit a találkozó lejátszása érdekében. A további fejleményekről a Magyar Vízilabda-szövetség döntése alapján később számolunk be” – írta a DVSE.



Az egriek ehhez annyit tettek hozzá, hogy „a mérkőzés lebonyolításához szükséges órák nem működtek megfelelően”.



(MTI)

