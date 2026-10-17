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Férfi vízilabda ob I: technikai hiba miatt elmaradt a Debrecen–Eger mérkőzés

K. Zs.K. Zs.
2026.10.17. 13:06
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Fotó: DVSE Facebook
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DVSE vízilabda ob I Eger vízilabda
Technikai probléma miatt elmaradt a DVSE és az Eger szombatra kiírt találkozója a férfi vízilabda ob I alapszakaszában. A hazai csapat közösségi oldalának beszámolója szerint „a kijelző meghibásodása miatt” nem tudták lejátszani az összecsapást.

„Köszönjük a One Eger csapatának sportszerű magatartását és azt, hogy az utolsó pillanatig támogatásukról biztosítottak mindenkit a találkozó lejátszása érdekében. A további fejleményekről a Magyar Vízilabda-szövetség döntése alapján később számolunk be” – írta a DVSE.

Az egriek ehhez annyit tettek hozzá, hogy „a mérkőzés lebonyolításához szükséges órák nem működtek megfelelően”.

(MTI)
 

 

DVSE vízilabda ob I Eger vízilabda
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