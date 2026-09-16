Vízilabda: a címvédő is jól kezdte a fiú ifjúsági bajnokságot

Az első négy fordulóban öt csapat is hibátlan maradt a fiú ifjúsági vízilabda-bajnokság új évadában. A címvédő KSI mellett a BVSC-Zugló, a Szeged, a Semmelweis OSC és az UVSE is négy győzelemmel, a maximális tizenkét pontot begyűjtve indította az alapszakaszt.

A gólaránynak köszönhetően a szerdai játéknapig (amelyen Szentes–Semmelweis OSC és Ybl–Eger mérkőzéseket rendeznek) a KSI vezeti a tabellát, amely – bár nem a mezőny élcsapataival játszott – a négy meccsen összesen 93 alkommal vette be az ellenfelek kapuját.

A fiú ifjúsági vízilabda-bajnokságban a múlt idényhez hasonlóan kiegyenlítettségre számíthatunk.

Rabb Benedek a KSI ifjúsági korú erőssége Fotó: Rabb Benedek

A mögöttünk hagyott évad szegedi Final 8-je előtt megállapíthattuk, hogy a bajnokság eredményei alapján az érintett nyolc csapat nagyjából egyforma játékerőt képvisel és ez a nyolcas döntőben is tanúbizonyságot nyert. Érdekesség, hogy a nyitónapon a későbbi két döntős, a KSI és a Semmelweis OSC is ötméteresekkel jutott tovább a negyeddöntőből, előbbi a címvédő FTC, utóbbi az UVSE ellen. Beszédes statisztika, hogy

a három napon lejátszott tizenkét mérkőzésből hét végződött döntetlenre a rendes játékidőben.

Aztán a döntő is igen kiélezett összecsapást hozott. A finálé hajrájában 8–7-es KSI vezetésnél az utolsó támadásra felúszó OSC-kapus, Szilágyi Ádám bombája mentette döntetlenre a meccset 1,1 másodperccel a rendes játékidő lejárta előtt. Aztán az ötméterespárbajban az újbudaiknak megvolt az esélyük a győzelemre, de végül a sportiskolások örülhettek a 13–12-es sikerük után.

A fiú ifjúsági bajnokság tabellája ITT érhető el.

(Kiemelt fotó: Palágyi Barbara)