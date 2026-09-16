Átadták az FTC új uszodáját

A klub közleménye kiemeli, hogy a létesítményt elsősorban a Ferencváros vízilabda-szakosztályának utánpótláskorú sportolói használhatják: ennek eredményeként több mint 270 gyermek vehet igénybe még nagyobb vízfelületet az edzések során. Az új uszoda létrejöttével nemcsak a klub fiatal pólósai végezhetnek magasabb minőségű edzésmunkát, hanem a fejlődésüket irányító edzők, szakemberek számára is új lehetőségek nyíltak meg a még korszerűbb edzések megtartására.

A Magyar Vízilabda-szövetség döntésének értelmében az FTC is élni tudott a látványcsapatsport-támogatások beruházási lehetőségével, így ennek segítségével készülhetett el az uszoda. A munkálatok befejeztével az egyesület infrastruktúrája egy 10 pályás, 50 méteres medencével gyarapodott, amelyhez öltözők és fogadó előtér is tartozik.

„Ez óriási lehetőség nekünk, mert amikor néhány évvel ezelőtt még az utánpótlásban dolgoztam, akkor reggel 6 órakor heti egy alkalommal két pályát tudtunk kapni az úszóktól. Ezáltal ez most egészen különleges lehetőségeket nyit az edzőknek és a gyerekeknek” – mondta Nyéki Balázs, a magyar bajnok és kupagyőztes felnőttcsapat edzője.