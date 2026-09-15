Bejelentették a 2028-as és a 2029-es BL-döntő helyszínét is

Arról már beszámoltunk, hogy 2029-ben a Puskás Arénában rendezik majd az Konferencialiga döntőjét, de a többi sorozatban is döntött az UEFA végrehajtó bizottsága a 2028-as és 2029-es helyszínekről.

2012 és 2025 után 2028-ban ismét Münchenben, a Bayern München stadionjában (Allianz Arnea) rendezik meg a Bajnokok Ligája döntőjét, míg 2029-ben újra Spanyolországban lesz a döntő, a barcelonai Camp Nouban. Mint ismert, a következő, 2027-es finálét is Spanyolországban rendezik meg, a Metropolitanóban. A Camp Nouban korábban egy BEK/BL-döntőt rendeztek:1999-ben és1989-ben.

Münchennel kapcsolatban érdekes egyezés: mai hír, hogy a városban rendezik meg a 2031-es atltéikai vikágbajnokságot is, amire a Bayern München korábbi stadionjában kerülhet sor.

További helyszínek, melyekről döntött az UEFA végrehajtó bizottsága:

2027-es Szuperkupa: Johan Cruyff ArenA, Amszterdam

2027-es Futsal Bajnokok Ligája-döntő: Biel/Bienne Arena, Svájc

2028-as Európa-liga: Nemzeti Aréna, Bukarest

2028-as Konferencia-liga: Juventus Stadion, Torino

2028-as Női Bajnokok Ligája: Parc Olympic Lyonnais, Lyon-Décines

2028-as Szuperkupa: Asztana Aréna, Asztana

2029-es Európa-liga: Szerb Nemzeti Stadion, Belgrád

2029-es Konferencialiga: Puskás Aréna, Budapest

2029-es Női Bajnokok Ligája: Walesi Nemzeti Stadion, Cardiff