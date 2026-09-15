Nemzeti Sportrádió

Bejelentették a 2028-as és a 2029-es BL-döntő helyszínét is

P. K.P. K.
2026.09.15. 12:37
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2025-ben Münchenben nyerte meg a Bajnokok Ligáját a PSG, ahol a 2028-as finálét is rendezik majd (Fotó: AFP)
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München Bajnokok Ligája Barcelona UEFA
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA)  több nemzetközi kupadöntő helyszínét is bejelentette kedden.
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Újabb nagy meccs a Puskás Arénában: 2029-ben Budapesten lesz a Konferencialiga döntője

Ami az európai férfi klubsorozatokat illeti, ezzel a mérkőzéssel teljes lesz a Puskás Aréna „finálégyűjteménye”.

 

Arról már beszámoltunk, hogy 2029-ben a Puskás Arénában rendezik majd az Konferencialiga döntőjét, de a többi sorozatban is döntött az UEFA végrehajtó bizottsága a 2028-as és 2029-es helyszínekről.

2012 és 2025 után 2028-ban ismét Münchenben, a Bayern München stadionjában (Allianz Arnea) rendezik meg a Bajnokok Ligája döntőjét, míg 2029-ben újra Spanyolországban lesz a döntő, a barcelonai Camp Nouban. Mint ismert, a következő, 2027-es finálét is Spanyolországban rendezik meg, a Metropolitanóban. A Camp Nouban korábban egy BEK/BL-döntőt rendeztek:1999-ben és1989-ben. 

Münchennel kapcsolatban érdekes egyezés: mai hír, hogy a városban rendezik meg a 2031-es atltéikai vikágbajnokságot is, amire a Bayern München korábbi stadionjában kerülhet sor.

További helyszínek, melyekről döntött az UEFA végrehajtó bizottsága: 

2027-es Szuperkupa: Johan Cruyff ArenA, Amszterdam

2027-es Futsal Bajnokok Ligája-döntő: Biel/Bienne Arena, Svájc

2028-as Európa-liga: Nemzeti Aréna, Bukarest

2028-as Konferencia-liga: Juventus Stadion, Torino

2028-as Női Bajnokok Ligája: Parc Olympic Lyonnais, Lyon-Décines

2028-as Szuperkupa: Asztana Aréna, Asztana

2029-es Európa-liga: Szerb Nemzeti Stadion, Belgrád

2029-es Konferencialiga: Puskás Aréna, Budapest

2029-es Női Bajnokok Ligája: Walesi Nemzeti Stadion, Cardiff

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Atlétika: Nairobi és München is vb-t rendez

Kenyában 2029-ben, a bajor fővárosban 2031-ben versenghetnek egymással a világ legjobb atlétái.

 

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