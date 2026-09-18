Nézze meg a Ferencváros elmúlt hét évének legszebb nemzetközi góljait! – videók

BAJNOKOK LIGÁJA, 2. selejtezőkör

Ferencváros–Valletta (máltai) 3–1

2019. július 24.

Gólszerző: Davide Lanzafame (59.)

Az olasz légiós két gólt is szerzett a mérkőzésen, az elsőt tizenegyesből, a második pedig csapata harmadik találata volt a máltaiak ellen.

BAJNOKOK LIGÁJA, 1. selejtezőkör

Ferencváros–Djurgarden (svéd) 2–0

2020. augusztus 19.

Gólszerző: Tokmac Nguen (33.)

A Ferencváros mindkét gólját Tokmac Nguen szerezte a mérkőzésen, az első pedig szépségdíjasra sikeredett.

BAJNOKOK LIGÁJA, 2. selejtezőkör

Celtic (skót)–Ferencváros 1–2

2020. augusztus 26.

Gólszerző: Sigér Dávid (7.)

Sigér Dávid góljával már a 7. percben megszerezte a vezetést a magyar bajnokcsapat, amire később ugyan válaszoltak a skótok, de a meccset végül a Ferencváros nyerte idegenben is.

BAJNOKOK LIGÁJA, playoff (4. selejtezőkör)

Molde (norvég)–Ferencváros 3–3

2020. szeptember 23.

Gólszerző: Myrto Uzuni (52.)

A gólgazdag mérkőzésen Myrto Uzuni csapata második gólját szerezte az 52. percben.

BAJNOKOK LIGÁJA, csoportkör 2. forduló

Ferencváros–Dinamo Kijev (ukrán) 2–2

2020. október 28.

Gólszerző: Tokmac Nguen (59.)

A Ferencváros már kétgólos hátrányban is volt a mérkőzésen, Tokmac Nguen góljával azonban a magyar csapat megkezdte a felzárkózást, majd a hajrában egyenlített.

BAJNOKOK LIGÁJA, selejtező 1. forduló

Ferencváros–Tobol (kazah) 5–1

2022. július 13.

Gólszerző: Aissa Laidouni (21.)

A sima ferencvárosi győzelemből Aissa Laidouni egy remek góllal vette ki a részét.

EURÓPA-LIGA, csoportkör 1. forduló

Ferencváros–Trabzonspor (török) 3–2

2022. szeptember 8.

Gólszerző: Adama Traoré (29.)

Adama Traoré szerezte a Ferencváros második gólját a budapesti mérkőzésen, ennek köszönhetően a zöld-fehérek 2–0-s előnybe kerültek.

KONFERENCIALIGA, rájátszás

Zalgiris (litván)–Ferencváros 0–4

2023. augusztus 24.

Gólszerző: Adama Traoré (17.)

A sima ferencvárosi győzelemmel záródó találkozón Adama Traoré két gólt is jegyzett, az első igazán emlékezetes volt.

KONFERENCIALIGA, csoportkör 1. forduló

Ferencváros–Csukaricski (szerb) 3–1

2023. szeptember 21.

Gólszerző: Owusu Kwabena (45+6.)

A Ferencváros hátrányban volt a Csukaricski elleni összecsapáson, ám az első félidő hajrájában két gólt is szerzett, és ezzel még a szünet előtt fordított – a második hazai gól a hosszabbítás perceiben fűződött Owusu Kwabena nevéhez.

KONFERENCIALIGA, csoportkör 5. forduló

Csukaricski (szerb)–Ferencváros 1–2

2023. november 30.

Gólszerző: Alekszandar Pesics (90+8.)

A szerb csapat ellen Alekszandar Pesics a 90+8. percben döntötte el a három pont sorsát.

EURÓPA-LIGA, alapszakasz 4. forduló

Dinamo Kijev (ukrán)–Ferencváros 0–4

2024. november 7.

Gólszerző: Varga Barnabás (54.)

A Ferencváros gólzsákja, Varga Barnabás a Dinamo Kijev ellen is eredményes volt – az 54. percben ő nyitotta meg a gólok sorát, majd a 67. percben ismét bevette az ukránok kapuját.

EURÓPA-LIGA, alapszakasz 5. forduló

Ferencváros–Malmö (svéd) 4–1

2024. november 28.

Gólszerző: Kady (54.)

A Malmö elleni magabiztos hazai győzelemből Kady egy szép góllal vette ki a részét, ezzel került háromgólos előnybe a magyar csapat.

EURÓPA-LIGA, alapszakasz 8. forduló

Ferencváros–AZ (holland) 4–3

2025. január 8.

Gólszerző: Ben Romdan (9.) és Adama Traoré (34.)

Az AZ elleni mérkőzés a Ferencváros egyik legemlékezetesebb összecsapása a nemzetközi kupaporondon: nemcsak a nagy izgalmak miatt, hanem azért is, mert Ben Romdan és Adama Traoré gólját is máig emlegetik az Üllői úton.

EURÓPA-LIGA, nyolcaddöntőbe jutásért

Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 2–0

2026. február 26.

Gólszerző: Gavriel Kanikovszki (14.) és Kristoffer Zachariassen (30.)

A Ludogorec elleni összecsapáson a Ferencváros mindkét gólja gyönyörűre sikerült: először Gavriel Kanikovszki, majd Kristoffer Zachariassen vette be a bolgár csapat kapuját, ennek köszönhetően a zöld-fehérek kiharcolták a továbbjutást.

EURÓPA-LIGA, selejtező 1. forduló

Vojvodina (szerb)–Ferencváros 1–2

2026. július 9.

Gólszerző: Kristoffer Zachariassen (8.) és Bamidele Yusuf 86.)

A Vojvodina elleni mérkőzésen mindkét gólra szívesen gondolnak vissza a Ferencváros-szurkolók: Kristoffer Zachariassen a 8. percben vezetést szerzett csapatának, majd a hajrában Bamidele Yusuf döntötte el az idegenbeli találkozót.

EURÓPA-LIGA, alapszakasz 1. forduló

Celtic (skót)–Ferencváros 1–3

2026. szeptember 17.

Gólszerző: Daniel Arzani (47.)

A legutóbbi emlékezetes villanás – Daniel Arzani Celtic elleni gólja igazi mestermű volt.