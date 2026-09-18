Nézze meg a Ferencváros elmúlt hét évének legszebb nemzetközi góljait! – videók

BAJNOKOK LIGÁJA, 2. selejtezőkör
Ferencváros–Valletta (máltai) 3–1
2019. július 24.
Gólszerző: Davide Lanzafame (59.)
Az olasz légiós két gólt is szerzett a mérkőzésen, az elsőt tizenegyesből, a második pedig csapata harmadik találata volt a máltaiak ellen.
BAJNOKOK LIGÁJA, 1. selejtezőkör
Ferencváros–Djurgarden (svéd) 2–0
2020. augusztus 19.
Gólszerző: Tokmac Nguen (33.)
A Ferencváros mindkét gólját Tokmac Nguen szerezte a mérkőzésen, az első pedig szépségdíjasra sikeredett.
BAJNOKOK LIGÁJA, 2. selejtezőkör
Celtic (skót)–Ferencváros 1–2
2020. augusztus 26.
Gólszerző: Sigér Dávid (7.)
Sigér Dávid góljával már a 7. percben megszerezte a vezetést a magyar bajnokcsapat, amire később ugyan válaszoltak a skótok, de a meccset végül a Ferencváros nyerte idegenben is.
BAJNOKOK LIGÁJA, playoff (4. selejtezőkör)
Molde (norvég)–Ferencváros 3–3
2020. szeptember 23.
Gólszerző: Myrto Uzuni (52.)
A gólgazdag mérkőzésen Myrto Uzuni csapata második gólját szerezte az 52. percben.
BAJNOKOK LIGÁJA, csoportkör 2. forduló
Ferencváros–Dinamo Kijev (ukrán) 2–2
2020. október 28.
Gólszerző: Tokmac Nguen (59.)
A Ferencváros már kétgólos hátrányban is volt a mérkőzésen, Tokmac Nguen góljával azonban a magyar csapat megkezdte a felzárkózást, majd a hajrában egyenlített.
BAJNOKOK LIGÁJA, selejtező 1. forduló
Ferencváros–Tobol (kazah) 5–1
2022. július 13.
Gólszerző: Aissa Laidouni (21.)
A sima ferencvárosi győzelemből Aissa Laidouni egy remek góllal vette ki a részét.
EURÓPA-LIGA, csoportkör 1. forduló
Ferencváros–Trabzonspor (török) 3–2
2022. szeptember 8.
Gólszerző: Adama Traoré (29.)
Adama Traoré szerezte a Ferencváros második gólját a budapesti mérkőzésen, ennek köszönhetően a zöld-fehérek 2–0-s előnybe kerültek.
KONFERENCIALIGA, rájátszás
Zalgiris (litván)–Ferencváros 0–4
2023. augusztus 24.
Gólszerző: Adama Traoré (17.)
A sima ferencvárosi győzelemmel záródó találkozón Adama Traoré két gólt is jegyzett, az első igazán emlékezetes volt.
KONFERENCIALIGA, csoportkör 1. forduló
Ferencváros–Csukaricski (szerb) 3–1
2023. szeptember 21.
Gólszerző: Owusu Kwabena (45+6.)
A Ferencváros hátrányban volt a Csukaricski elleni összecsapáson, ám az első félidő hajrájában két gólt is szerzett, és ezzel még a szünet előtt fordított – a második hazai gól a hosszabbítás perceiben fűződött Owusu Kwabena nevéhez.
KONFERENCIALIGA, csoportkör 5. forduló
Csukaricski (szerb)–Ferencváros 1–2
2023. november 30.
Gólszerző: Alekszandar Pesics (90+8.)
A szerb csapat ellen Alekszandar Pesics a 90+8. percben döntötte el a három pont sorsát.
EURÓPA-LIGA, alapszakasz 4. forduló
Dinamo Kijev (ukrán)–Ferencváros 0–4
2024. november 7.
Gólszerző: Varga Barnabás (54.)
A Ferencváros gólzsákja, Varga Barnabás a Dinamo Kijev ellen is eredményes volt – az 54. percben ő nyitotta meg a gólok sorát, majd a 67. percben ismét bevette az ukránok kapuját.
EURÓPA-LIGA, alapszakasz 5. forduló
Ferencváros–Malmö (svéd) 4–1
2024. november 28.
Gólszerző: Kady (54.)
A Malmö elleni magabiztos hazai győzelemből Kady egy szép góllal vette ki a részét, ezzel került háromgólos előnybe a magyar csapat.
EURÓPA-LIGA, alapszakasz 8. forduló
Ferencváros–AZ (holland) 4–3
2025. január 8.
Gólszerző: Ben Romdan (9.) és Adama Traoré (34.)
Az AZ elleni mérkőzés a Ferencváros egyik legemlékezetesebb összecsapása a nemzetközi kupaporondon: nemcsak a nagy izgalmak miatt, hanem azért is, mert Ben Romdan és Adama Traoré gólját is máig emlegetik az Üllői úton.
EURÓPA-LIGA, nyolcaddöntőbe jutásért
Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 2–0
2026. február 26.
Gólszerző: Gavriel Kanikovszki (14.) és Kristoffer Zachariassen (30.)
A Ludogorec elleni összecsapáson a Ferencváros mindkét gólja gyönyörűre sikerült: először Gavriel Kanikovszki, majd Kristoffer Zachariassen vette be a bolgár csapat kapuját, ennek köszönhetően a zöld-fehérek kiharcolták a továbbjutást.
EURÓPA-LIGA, selejtező 1. forduló
Vojvodina (szerb)–Ferencváros 1–2
2026. július 9.
Gólszerző: Kristoffer Zachariassen (8.) és Bamidele Yusuf 86.)
A Vojvodina elleni mérkőzésen mindkét gólra szívesen gondolnak vissza a Ferencváros-szurkolók: Kristoffer Zachariassen a 8. percben vezetést szerzett csapatának, majd a hajrában Bamidele Yusuf döntötte el az idegenbeli találkozót.
EURÓPA-LIGA, alapszakasz 1. forduló
Celtic (skót)–Ferencváros 1–3
2026. szeptember 17.
Gólszerző: Daniel Arzani (47.)
A legutóbbi emlékezetes villanás – Daniel Arzani Celtic elleni gólja igazi mestermű volt.