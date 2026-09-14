Magyarország a férfiaknál az első, a nőknél a második legjobb az európai vízilabdarangsorban

A European Aquatics hétfői közleménye szerint a sorrend a felnőtt-, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt három évi teljesítménye alapján állt össze.

A férfiaknál Magyarország úgy áll az élen, hogy a legutóbbi nyolc tornán, amely beleszámít a rangsorba, kivétel nélkül az első hat között végzett, a belgrádi felnőtt, illetve az isztambuli U16-os kontinensviadalon ezüstérmet szerzett.

A második helyet a kontinensbajnok szerbek, a harmadikat a spanyolok foglalják el.

A nők között csak az Európa-bajnok hollandok előzik meg a mieinket, ők az év elején Funchalban megvédték a két évvel ezelőtt Eindhovenben szerzett kontinensbajnoki címüket. A spanyolok a harmadikak.

A szövetség egy összesített listát is készített, amelyet Magyarország vezet a spanyolok és a görögök előtt.