Nemzeti Sportrádió

Nem jelent meg a pénteki edzésen a Fenerbahce vezetőedzője

2026.09.11. 17:01
Fotó: Getty Images
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Bajnokok Ligája Fenerbahce Ismail Kartal
Nem jelent meg csapata pénteki edzésén Ismail Kartal, a Fenerbahce vezetőedzője, aki az AS Roma elleni, 1–1-re végződött csütörtöki Bajnokok Ligája-mérkőzés után lemondott a posztjáról, Aziz Yildirim klubelnök azonban azonnal jelezte, hogy nem fogadja el a döntését.

A június közepén kinevezett szakvezető a meccs utáni sajtótájékoztatón jelentette be, hogy távozik és soha többé nem tér vissza.

A szerződése egy szezonra szólt, az eddigi mérlege pedig hat győzelem, három döntetlen és két vereség volt az isztambuli csapattal. Kartal hetedik alkalommal dolgozott a klubnál, korábban volt az akadémia vezetője, másodedző és vezetőedző is.

Mint mondta, ezúttal is csodálatos napokat töltött a gárda élén, ugyanakkor titokzatosan megjegyezte: „még időben nyújtottam be a lemondásomat”. A sajtótájékoztató után néhány perccel Aziz Yildirim elmagyarázta Kartal döntésének okát, és rögtön leszögezte, hogy nem fogadja el a lemondását, vagyis továbbra is ő irányítja a csapatot.

„Szomorú, de ma este a szurkolóink egy vizes palackot dobtak Ismail fejéhez. Ez az oka a lemondásának, de amíg én vagyok az elnök, ő marad a Fenerbahce edzője. A családon belül előfordulnak ilyen dolgok, de amíg én nem engedem el, Ismail Kartal nem mehet el innen” – hangsúlyozta.

Ezzel együtt helyi tudósítások szerint Kartal nem jelent meg a csapat pénteki edzésén. A Fenerbahce hétfőn a Gaziantep otthonában lép pályára bajnoki találkozón.

Közben a hatóságok azonosították a vizes palackot bedobó drukkert, akit eltiltottak a mérkőzések látogatásától.

Bajnokok Ligája Fenerbahce Ismail Kartal
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