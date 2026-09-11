Nem jelent meg a pénteki edzésen a Fenerbahce vezetőedzője

A június közepén kinevezett szakvezető a meccs utáni sajtótájékoztatón jelentette be, hogy távozik és soha többé nem tér vissza.

A szerződése egy szezonra szólt, az eddigi mérlege pedig hat győzelem, három döntetlen és két vereség volt az isztambuli csapattal. Kartal hetedik alkalommal dolgozott a klubnál, korábban volt az akadémia vezetője, másodedző és vezetőedző is.

Mint mondta, ezúttal is csodálatos napokat töltött a gárda élén, ugyanakkor titokzatosan megjegyezte: „még időben nyújtottam be a lemondásomat”. A sajtótájékoztató után néhány perccel Aziz Yildirim elmagyarázta Kartal döntésének okát, és rögtön leszögezte, hogy nem fogadja el a lemondását, vagyis továbbra is ő irányítja a csapatot.

„Szomorú, de ma este a szurkolóink egy vizes palackot dobtak Ismail fejéhez. Ez az oka a lemondásának, de amíg én vagyok az elnök, ő marad a Fenerbahce edzője. A családon belül előfordulnak ilyen dolgok, de amíg én nem engedem el, Ismail Kartal nem mehet el innen” – hangsúlyozta.

Ezzel együtt helyi tudósítások szerint Kartal nem jelent meg a csapat pénteki edzésén. A Fenerbahce hétfőn a Gaziantep otthonában lép pályára bajnoki találkozón.

Közben a hatóságok azonosították a vizes palackot bedobó drukkert, akit eltiltottak a mérkőzések látogatásától.