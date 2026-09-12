„Nyerni kell, a játékosok is így állnak hozzá” – Nyéki Balázs a vízilabda MK négyes döntője előtt

Az elképzelés idén is megvolt arra, hogy a szabadban, a Margitszigeten rendezzék meg a férfi vízilabda Magyar Kupa négyes döntőjét, ám időközben beköszöntött az ősz és a rég nem látott eső, úgyhogy ismét a Komjádi uszodában gyűlnek össze a csapatok. Szombaton az elődöntő esedékes, vasárnap az éremmeccsek következnek.

A kaposváriak 2013 után jutottak ismét a négy közé, a selejtezőben bravúrral harcolták ki a továbbjutást az Eger ellen Egerben, majd meglepetésre kiejtették a Szolnokot a negyeddöntőben, 31–30-as összesítéssel. A sorsolás a somogyiaknak rendelte az elmúlt nyolc kiírás győztesét, a 26. kupasikerére készülő Ferencvárost.

„Sztilianosz Argiropulosz vállsérüléssel bajlódott, és bár nagyon szeretne játszani, valószínűleg képes is lenne rá, de nem kockáztatunk. A többiek rendben vannak, mindenki keményen dolgozott – mondta Nyéki Balázs, az FTC vezetőedzője a Nemzeti Sportnak. – Nagy dolog a Kaposvártól a Szolnok kiütése, meg szokta nehezíteni a nagycsapatok dolgát, az előző bajnoki idényben is ötméteresekre késztette a Szolnokot az alapszakaszban. Benne volt a pakliban a továbbjutása, valamint szerintem jól is igazoltak a nyáron. Egyelőre a Kaposvárral foglalkozunk, az egyik legfontosabb a tisztelet, hogy komolyan vegyük az ellenfelet. Nem mindegy, hogyan játszunk szombaton, mert minél jobban teljesítünk, annál jobb alapokról indulunk vasárnap. Persze elsődleges célunk a címvédés, nem is annyira a játék minőségével, inkább az eredményességgel törődünk. Nyerni kell, a játékosok is így állnak hozzá.”

A másik párosítással kapcsolatban annyi bizonyos, hogy legalább egy fővárosi csapatot biztosan látunk a fináléban. A BVSC kétszer győzte le egyetlen góllal a Vasast a bajnokságban, az Eurokupa nyolcaddöntőjében 28–24-es összesítéssel ők jutottak tovább – bár mindkét csapatnál volt mozgolódás a nyáron, a szoros ütközetre ezúttal is jó esély van. A BVSC két, míg a Vasas három éve döntőzött legutóbb.

BENU MAGYAR KUPA, FÉRFIAK, NÉGYES DÖNTŐ, KOMJÁDI USZODA

Szombat

Elődöntő

Kaposvári VK–FTC-Telekom, 16.45.

VasasPlaket–BVSC-Manna ABC, 18.30 (tv: M4 Sport+)

Vasárnap

A 3. helyért: 16 (tv: M4 Sport+)

Döntő: 18 (tv: M4 Sport+).