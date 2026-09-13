Kiss Gergely: A parton úriemberek, a vízben csibészek kellenek

Az idén újabb szintet lépett a gödöllői vízilabda: a frissen elrajtolt évadban a MATE-GEAC (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem-Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club) korosztályos fiúcsapatai a három első osztályú utánpótlás-bajnokságban – gyermek, serdülő, ifjúsági – kezdték meg szereplésüket.

A Gödöllő Városi és Térségi Uszodát 2021-ben adták át, szinte ezzel egyidőben indult el az egyesületben a vízilabda-szakosztály, amelynek a férfiszakágát a háromszoros olimpiai bajnok sportági klasszis, Kiss Gergely vezeti.

„Amikor 2021-ben megkezdtük a munkát, voltak bizonyos elképzeléseink, de jelenleg egy-két évvel előrébb tartunk, mint terveztük – mondja Kiss. – Ez leginkább annak köszönhető, hogy az edzőink jól dolgoznak, a fiúk pedig nagyon szorgalmasak. Büszkeséggel tölt, hogy a gyermek-, a serdülő- és az ifjúsági bajnokságban az élvonalban szerepelhetünk, a csapatokat Potocska Marcell és Dévay Kristóf irányítja. Az első fordulóban máris itt volt nálunk vendégségben a KSI, amely a világ egyik legjobb utánpótlásbázisa. És jön még például a Ferencváros, mi meg megyünk az UVSE-hez. Beindult a nagyüzem, és különösen örülök annak, hogy a gyerekek értékesnek tartják az uszodában eltöltött időt.

A koncepcióm régóta a kettős életpályamodell kialakítása,

aminek a megvalósításában sokat segít, hogy egyetemi klub szakosztálya vagyunk. Több oktatási intézménnyel szerződésben állunk, az óvodától egészen az egyetemig, és a modell utolsó fázisaként igyekszünk olyan partnerekkel, szponzorokkal, cégekkel együttműködni, amelyek idővel munkalehetőséget is kínálhatnak a játékosainknak. A másodosztályban és a Budapest-bajnokságban érdekelt két felnőttcsapatunkból nagyjából húsz fiatalunk a MATE hallgatója. A pólót a későbbiekben minden nálunk nevelkedett játékos különböző szinten fogja űzni, és eljön az idő, amikor dolgozniuk kell. Ebben is igyekszünk segíteni.”

A MATE-GEAC az idén eljutott oda, hogy a magyar bajnoki rendszer összes szintjén képviselteti magát. Az említett két felnőtt- és a három korosztályos pontvadászat mellett a klub jelen van az egyetemi és a 13 év alatti korosztályok bajnokságában is. Az egyesület fiataljai számára kiváltságot jelent, hogy Kiss Gergely szakmai felügyelete mellett vízilabdázhatnak. Annak pedig főképp örülnek, hogy a klasszis nemcsak a nevét adja a szakosztályhoz, hanem rendszeresen ott is van az edzéseken, és értékes tanácsokkal látja el őket.

„Azt szeretném, hogy a parton úriemberek, a vízben csibészek legyenek a fiúk. Negyvenkét éve járok uszodákba, a tapasztalatommal próbálom segíteni a játékosokat. És igyekszem a család-, valamint szülőközpontú gondolkodásmódot követni addig a pontig, amíg az az edzőim és a csapataim érdekeit szolgálja.

A fiúk tavaly kemény munkával vívták ki, hogy az első osztályban szerepeljenek, és most a legkisebbek olyan ellenfelekkel láthatják játszani őket, akiknek játékosai korosztályos világ- és Európa-bajnokságon képviselik Magyarországot. Tőlük tudnak tanulni, hozzájuk nőhetnek fel.

Ez nagy motivációt ad nekik. ráadásul a sportág népszerűségét is növeli a városban. Öt éve még nem létezett Gödöllőn vízilabda. A helyiek szerették a válogatottat, de a városi csapatnak nem tudtak szurkolni. A felnőtt másodosztályban most erősítettünk, jó keretünk van, és szeretnénk az első hatba kerülni. Ebbe a gárdába igyekszünk beépíteni a helyi fiatalokat. Jó lenne, ha minden évben három-négy játékos oda tudna kerülni, és népes, lelkes hazai közönség előtt játszana.”

(Kiemelt képúnkön: Kiss Gergely elhivatottan vezeti a MATE-GEAC férfi vízilabda-szakosztályát FOTÓ: MÁJ TAMÁS)