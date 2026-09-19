Vízilabda: a Telekom-kupa megnyerésével hangolt az idény folytatására az FTC

A bajnoki szünetben felkészülési tornát szervezett az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapata a Népligetben, amelyre meghívták a brazil válogatottat, a Vasast és a görög Olympiakoszt. Csütörtökön a Vasas 15–12-re, az FTC 28–7-re múlta felül a brazilokat. Pénteken az Olympiakosz 22–11-re győzte le a brazil együttest, majd az FTC 15–9-cel, az Olympiakosz 18–8-cal volt jobb a Vasasnál.

Szombaton a negyvenszeres görög bajnok, kétszeres Bajnokok Ligája-nyertes, Angyal Dánielt is a soraiban tudó Olympiakosszal zárta a tornát a Ferencváros – mindkét csapat ott van a BL főtábláján a 2026–2027-es idényben is. Fekete Gergő révén a zöld-fehérek szereztek vezetést, utána viszont kevéssé állt össze a támadójáték. Az első negyed végén Angyal a bal fánál remek gólpasszt adott, a magyar válogatott értékesítette is a helyzetet, ezzel lett 4–2 az Olympiakosznak, majd a következő három gólt is Elvis Fatovic együttese lőtte: Evangelosz Purosz találata után 7–2 volt a görögöknek a második negyed közepén. Még a nagyszünet előtt elkezdett éledezni az FTC támadójátéka – a következő öt gólt már Nyéki Balázs csapata szerezte meg. Vámos Mártontól kapott jó labdát a középen érkező, gólt szerző Varga Vince, majd következett Jansik Szilárd bombája, Vámos bal kapufára tartó lövése pedig bepattant Emmanuil Zerdevaszról.

A félidőben 7–5-re vezettek a görögök, de fordulás után tovább zárkózott a Ferencváros Vámos, majd Manhercz Krisztián találatával, innen pedig ki-ki meccs következett. Manhercz harmadik találatával 9–9-cel kezdődhetett meg a negyedik negyed, és szintén ő értékesített egy ötméterest, amivel hosszú idő után ismét a házigazda vezetett. Innentől már a görögök futottak az eredmény után. Alexandrosz Papanasztasziu góljával egyenlített az Olympiakosz (12–12), válaszul Manhercz meglőtte a hatodik gólját, az utolsó ellenfél-lehetőség pedig kimaradt – Vámos Márton zárta le a mérkőzést, Nyéki Balázs együttese 14–12-re győzött, megnyerve a torna harmadik találkozóját is.

VÍZILABDA

TELEKOM-KUPA FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI TORNA

FTC-Telekom–Olympiakosz (görög) 14–12 (2–4, 3–3, 4–2, 5–3)

Gólszerző: Manhercz K. 6, Vámos M. 3, Jansik Sz. 2, Fekete G., Varga V., Vigvári Vendel, ill. Angyal 3, Dimu, Papanasztasziu, Purosz 2-2, Fundulisz, Geniduniasz, Szolanakisz

A végeredmény: 1. FTC 9 pont, 2. Olympiakosz 6, 3. Vasas 3, 4. Brazília 0