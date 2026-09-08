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„Na, kezdjük el normálisan!” – az FTC férfi pólósainak nyílt edzésén jártunk

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
2026.09.08. 20:49
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Sajtónyilvános edzést tartott a Ferencváros (Fotó: Kovács Péter)
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FTC FTC-Telekom férfi vízilabda FTC vízilabda Ferencváros
Egy nappal a férfi vízilabda ob I szerdai rajtja előtt a címvédő FTC-Telekom sajtónyilvános edzésén jártunk a Császár-Komjádi Sportuszodában.

Kiszorító játék – ezzel fogadta a sajtó képviselőit a sorozatban ötszörös magyar bajnok Ferencváros kedd délután a Császár-Komjádi Sportuszodában. Őszintén, percek elteltével sem tudtam rájönni, hogy egészen pontosan mik voltak az edzésnyitó foglalkozás szabályai, ezért segítséget kértem. 

Tehát: a feladat az volt, hogy a vízben lévő játékosok a medenceparton két oldalt sorakozó csapattársaik között, térd alatt dobják át a labdát a túloldalra! 

Az biztos, hogy a hangulatot megalapozta, jó volt látni, ahogyan a klasszis pólósok feloldódva mókáznak a medencében. 

Fotó: Kovács Péter

Jöhetett a komolyabb meló! Manhercz Krisztiánék szépen járatták a labdát, tesztelték a kapusokat, Lévai Mártont, Szakonyi Dánielt és Vogel Somát.

„Na, kezdjük el normálisan!” – kiáltott a nemrégiben mesteredzőnek választott vezetőedző, Nyéki Balázs. S következtek is a küzdelmek, előbb félpályán három a három, majd négy a négy ellen, végül egész pályán, hét a hét ellen tekinthettük meg, miként sül el Dusan Mandics, Vámos Márton, vagy épp Nagy Ákos keze. 

Hogy rendben van az FTC, arról nem csak most, élesben is meggyőződhettünk: múlt héten a Magyar Kupa negyeddöntőjében két sima meccsen, 36–17-es összesített eredménnyel ejtette ki a tavaly bajnoki döntős Endo Plus Service-Honvédot.

„Jól sikerült a felkészülésünk, de erről akkor bizonyosodhatunk meg, ha hétvégén megnyerjük a Magyar Kupa négyes döntőjét – nyilatkozta az edzést követően Nyéki Balázs a Nemzeti Sportnak. –  A Honvédról azért tudni kell, hogy elveszítette a bajnokság egyik legjobb góllövőjét, s az új játékosok beépítéséhez időre van szüksége.”

Fotó: Kovács Péter

Az FTC erősödött a legutóbbi idényhez képest, hiszen nyáron szerződtette az Olympiakosztól a kiváló görög centert, Konsztantinosz Kakariszt: „Azt hiszem, jól beilleszkedett, de biztos, hogy a játékosok gondolkodásmódját picit meg kell változtatni. A Fradi az elmúlt években nem centerpozícióban volt a legdominánsabb, viszont tényleg a világ egyik, ha nem a legjobb centere érkezett hozzánk, úgyhogy azt tudjuk, hogy a játékunkat valamennyire rá is kell építeni” – folytatta Nyéki.

A bajnokság új idénye szerdán rajtol, az FTC a Vasas ellen kezdi meg szereplését az ob I-ben: „Nyerni akarunk, ez is egy állomás ahhoz, hogy a játékunk minél jobb legyen a hétvégi kupaküzdelemre” – szögezte le a mester.

Végül az idénybeli célokkal kapcsolatban elmondta, hogy három trófeát szeretnének nyerni, a Magyar Kupa mellett az ob I-ben és a Bajnokok Ligájában is diadalmaskodnának, ugyanakkor figyelnek rá, hogy állomásról állomásra haladjanak. 

„Mindig az a célunk, hogy megnyerjünk mindent, de azt is tudjuk, hogy ez nem történhet meg mindig, tavaly sem tudtunk triplázni, úgyhogy emiatt még motiváltabban játszunk az új idényben” – zárta gondolatait Nyéki Balázs.

 

FTC FTC-Telekom férfi vízilabda FTC vízilabda Ferencváros
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