Európai kézilabdaligák: nyolc magyar gól a francia élvonalban

Hanusz Egon, Ónodi-Jánoskúti Máté és Nagy Ádám jóvoltából nyolc magyar gól született a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.
A liga honlapja szerint Hanusz négy találata ellenére a Cesson-Rennes 31–28-as vereséggel távozott a Chartres Métropole otthonából. Ónodi-Jánoskúti kétszer volt eredményes az USAM Nimes Gard-ban, amely otthon 27–25-re nyert az USDK Dunkerque ellen. Nagy Ádám két góllal járult hozzá a PAUC 32–25-ös hazai sikeréhez a Caen ellen.
Máthé Dominik öt góljával a GRK Ohrid házigazdaként 34–18-ra verte a Prilep csapatát az északmacedón bajnokságban.
Ludmán Marcell egyszer talált be a Frigoríficos del Morrazóban az Ademar León otthonában 33–32-re elveszített meccsen a spanyol bajnokságban.
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