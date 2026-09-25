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NL: Magyarország–Ukrajna 0–1

Európai kézilabdaligák: nyolc magyar gól a francia élvonalban

2026.09.25. 23:15
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Hanusz Egon (Fotó: FB/CRMHB - Les Irréductibles Cessonnais)
Címkék
Frigoríficos del Morrazo férfi kézilabda Ludmán Marcell GRK Ohrid PAUC Cesson-Rennes USAM Nimes Nagy Ádám Ónodi-Jánoskúti Máté Hanusz Egon Máthé Dominik
Hanusz Egon, Ónodi-Jánoskúti Máté és Nagy Ádám jóvoltából nyolc magyar gól született a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A liga honlapja szerint Hanusz négy találata ellenére a Cesson-Rennes 31–28-as vereséggel távozott a Chartres Métropole otthonából. Ónodi-Jánoskúti kétszer volt eredményes az USAM Nimes Gard-ban, amely otthon 27–25-re nyert az USDK Dunkerque ellen. Nagy Ádám két góllal járult hozzá a PAUC 32–25-ös hazai sikeréhez a Caen ellen.

Máthé Dominik öt góljával a GRK Ohrid házigazdaként 34–18-ra verte a Prilep csapatát az északmacedón bajnokságban.

Ludmán Marcell egyszer talált be a Frigoríficos del Morrazóban az Ademar León otthonában 33–32-re elveszített meccsen a spanyol bajnokságban.

Frigoríficos del Morrazo férfi kézilabda Ludmán Marcell GRK Ohrid PAUC Cesson-Rennes USAM Nimes Nagy Ádám Ónodi-Jánoskúti Máté Hanusz Egon Máthé Dominik
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