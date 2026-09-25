Európai kézilabdaligák: nyolc magyar gól a francia élvonalban

A liga honlapja szerint Hanusz négy találata ellenére a Cesson-Rennes 31–28-as vereséggel távozott a Chartres Métropole otthonából. Ónodi-Jánoskúti kétszer volt eredményes az USAM Nimes Gard-ban, amely otthon 27–25-re nyert az USDK Dunkerque ellen. Nagy Ádám két góllal járult hozzá a PAUC 32–25-ös hazai sikeréhez a Caen ellen.

Máthé Dominik öt góljával a GRK Ohrid házigazdaként 34–18-ra verte a Prilep csapatát az északmacedón bajnokságban.

Ludmán Marcell egyszer talált be a Frigoríficos del Morrazóban az Ademar León otthonában 33–32-re elveszített meccsen a spanyol bajnokságban.