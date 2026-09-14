Meghívná Nagy Ádámot a válogatottba? Szavazzon!

Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a válogatottban, három Európa-bajnokságon is szerepelt, eddig összesen 88 alkalommal öltötte magára a címeres mezt. Legutóbb a 2024-es Nemzetek Ligájában lépett pályára, idáig az utolsó meccsét 2024. november 16-án idegenben Hollandia ellen játszotta (0–4).

A 2016-os Eb után szerződött Olaszországba a Bolognához, majd az angliai Bristol Cityt is megjárta. A nyáron elhagyta az olasz Speziát, és tíz év után hazatért, a Ferencvároshoz szerződött, amelyben egyre több szerepet kap, az Európa-liga selejtezőjében gólpasszt is jegyzett.

A keddi válogatott kerethirdetés egyik legnagyobb kérdése, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány szűk két év után újra meghívja-e a rutinos középpályást. Ön mit gondol erről?