Nemzeti Sportrádió

Meghívná Nagy Ádámot a válogatottba? Szavazzon!

I. SZ.I. SZ.
2026.09.14. 16:17
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Nagy Ádám (Fotó: Török Attila)
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Nagy Ádám magyar válogatott Marco Rossi szavazás
A hatszoros válogatott Vida Máté azt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak, hogy a magyar válogatottnak szüksége van a nyáron a Ferencvároshoz visszatérő Nagy Ádámra. Egyetért ezzel? Szavazzon!

Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a válogatottban, három Európa-bajnokságon is szerepelt, eddig összesen 88 alkalommal öltötte magára a címeres mezt. Legutóbb a 2024-es Nemzetek Ligájában lépett pályára, idáig az utolsó meccsét 2024. november 16-án idegenben Hollandia ellen játszotta (0–4).

A 2016-os Eb után szerződött Olaszországba a Bolognához, majd az angliai Bristol Cityt is megjárta. A nyáron elhagyta az olasz Speziát, és tíz év után hazatért, a Ferencvároshoz szerződött, amelyben egyre több szerepet kap, az Európa-liga selejtezőjében gólpasszt is jegyzett.

A keddi válogatott kerethirdetés egyik legnagyobb kérdése, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány szűk két év után újra meghívja-e a rutinos középpályást. Ön mit gondol erről?

SZAVAZÁS

Meghívná a válogatottba Nagy Ádámot?

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A keddi kerethirdetés egyik legnagyobb kérdése az, hogy Marco Rossi szűk két év után újra meghívja-e a középpályást.


 

Nagy Ádám magyar válogatott Marco Rossi szavazás
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