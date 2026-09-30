Egy szinttel feljebb bizonyíthat a Tatabánya kézilabdacsapata

Ugyanúgy 32 csapat szerepel a csoportkörben a férfi kézilabda Európa-liga 2026–2027-es idényében, mint ahogyan a három évvel ezelőtti bővítés óta mindig. Azonban a nemzetközi kupaküzdelmek lebonyolításának nyári változásai miatt egyáltalán nem biztos, hogy köztük van az a csapat, amelyik a 2027. május 22–23-i, hamburgi négyes döntő végén a magasba emelheti a trófeát.



Az alapmezőnyt nyolc négyes csoportra osztották fel, s minden kvartettből a legjobb kettő folytathatja az egyenes kieséses szakaszban. A rájátszáskörben a sorozat a Bajnokok Ligája csoportkörének 12 kiesőjével kiegészülve folytatódik, a 14 párharc győztese bejut a legjobb 16 közé. A nyolcaddöntőben a mezőny kiegészül a BL-középdöntő két ötödik helyezettjével, amely csapatok várhatóan már igen jelentős játékerőt képviselnek. Éppen ezért mondjuk, lehet, hogy az El győztese a BL-ből érkezik.



Az Európa-kupa-döntős – a nyáron többek között Bodó Richárddal erősítő – Tatabányának egyelőre nem a trófea megnyeréséről kell álmodoznia, először a csoportkörből kell továbbjutnia. Ehhez a talán legkönnyebbnek ígérkező, nyitó meccsét a Slovan Ljubljana ellen mindenképp hoznia kell, hogy az izlandi és dán riválisokkal szemben is bizakodhasson.



FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

H-CSOPORT

18.45: Mol Tatabánya KC–RD LL Grosist Slovan (szlovén) (Tv: Sport1)

20.30: Peliszter (északmacedón)–La Rioja (spanyol) (Tv: Sport2)