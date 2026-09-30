Kuhta Vladiszlava: Eljött az én időm

Szintet lépett az európai ökölvívás a szófiai Eb-n, hiszen a European Boxing első Európa-bajnokságán 43 nemzet 406 ökölvívója szerepelt (két éve, még az EUBC égisze alatt, mindössze 34 ország képviselői húztak kesztyűt), így ez lett minden idők legnagyobb felnőtt kontinensviadala. A magyar csapat egy arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel zárt, ami 2010 óta a legjobb szereplésünk.



Mindhárom érmet a hölgyek szerezték, Kuhta Vladiszlava Európa-bajnoki címe mellett Hámori Luca (65 kg) is döntőzött, a tavalyi U23-as Európa-első Szira Zsófia pedig élete első felnőttvilágversenyén a harmadik lett. A férfiak csak negyeddöntőig jutottak, a rendkívül sűrű mezőnyben Szaka István (50 kg), Hankó Kálmán (70 kg) és Akilov Pilip (75 kg) ért el az éremcsatáig, de ott már egyikük sem járt sikerrel.



Az 57 kilós (két éve még 60 kilóban bokszoló) Kuhta Vladiszlava áprilisban a brazíliai Foz de Iguacuban megrendezett világkupaversenyen rúgta rá az ajtót a nemzetközi elitre, négy győztes meccsel a döntőig menetelt, és végül ezüstérmes lett. Szófiában a legjobb tizenhat között a görög Panajota Kuzilu ellen melegített be, az éremért a francia Amina Zidanit verte meg, az ír Michaela Walsh sem tudta megállítani a menetelését, a döntőben pedig a burját-orosz Ljudmilla Voroncova következett – Kuhta sziporkázott, esélyt sem adott az ellenfelének.



„Az Európa-bajnokság a lehető legjobban alakult, már a verseny előtt is éreztem, hogy eljött az én időm, és pontosan ott vagyok, ahol lennem kell” – mondta a boldog győztes. – „Bíztam a felkészülésemben és az aktuális formámban, és már csak annyi volt a dolgom, hogy a lehető legmagasabb szinten megmutassam, mire vagyok képes. A szorítóban nemcsak eredményt akartam elérni, hanem szerettem volna megélni is minden pillanatot, és élvezni azt, amiért olyan hosszú ideje dolgozom. Valószínűleg ez az állapot segített abban, hogy az egész tornán olyan teljesítményt nyújtsak, amilyet szerettem volna.”



Kuhta egyre magabiztosabbnak tűnt a ringben, ahogyan követték egymást a mérkőzései. A csepeli Halker-Király Team pehelysúlyú Európa-bajnokának edzéseit klubjában Jároszkievicz Krisztián („Vlada csodálatos versenyző, minden edzőtáborban kihozta magából a maximumot, és minden versenyen a lehető legjobb formáját nyújtotta. Ez az Európa-bajnoki cím az egész éves kemény munkának a gyümölcse” – mondta tanítványáról), a sűrű válogatott összetartásokon pedig Emanuele Renzini szövetségi kapitány felügyeli.



„Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megszereznem az Eb-címet, megtiszteltetésnek tartom, hogy Magyarországot képviselhetem a nemzetközi színtéren, büszke vagyok arra, hogy sikerült meghálálnom a bizalmat. Európa-bajnokként sincs olyan érzésem, hogy megváltozott volna az életem, sőt, inkább azt érzem, hogy a helyemen vagyok. Már megvannak a következő, még nagyobb céljaim, a munka folytatódik tovább, ez a győzelem csak újabb lépcsőfok egy hosszú úton. Ennek az éremnek még mélyebb, személyes jelentősége is van, hiszen elértem azt a célt, amelyet annak idején az edzőmmel, Agzam Barlibajevvel közösen tűztünk ki. Ő már nincs velünk, de tudom, hogy mennyire büszke lenne rám. Hiszen sikerült véghez vinnem azt, amiről egykor együtt álmodtunk, amiért együtt dolgoztunk” – mondta Kuhta Vladiszlava.



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