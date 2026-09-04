Férfi vízilabda MK: fölényesen nyerte a címvédő a tavalyi döntő visszavágóját

A címvédő Ferencváros fölényes, 19–11-es győzelmet aratott a legutóbbi döntőben ezüstérmes Honvéd vendégeként a BENU férfi vízilabda Magyar Kupa negyeddöntőjének pénteki első felvonásán.
A bajnok zöld-fehérek legjobbja az öt gólt szerző Fekete Gergő volt, a hazaiaknál Ekler Bendegúz háromszor talált be.
A párharc visszavágóját szombaton rendezik.
VÍZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK 15–17 (5–5, 3–3, 4–6, 3–3)
Endo Plus Service-Honvéd–FTC-Telekom 11–19 (1–1, 3–6, 3–9, 4–3)
Később
20.30: Semmelweis OSC–BVSC-Manna ABC
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