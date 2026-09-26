Női kézi Eurokupa: a mieink a románokkal játszanak a bronzéremért
A román női kézilabda-válogatott lesz a mieink ellenfele az Eurokupa bukaresti négyes döntőjének vasárnapi bronzmérkőzésén.
A házigazda a szombati második elődöntőben Dániával találkozott, és 28–20-as vereséget szenvedett.
A dánoknál Trine Jensen Östergaard és Emma Friis egyaránt öt gólig jutott, míg a Ferencváros kapusa, Anna Kristensen 15 védéssel, 60 százalékos hatékonysággal segítette csapatát.
A magyar válogatott így a románokkal találkozik a harmadik helyért vasárnap.
KÉZILABDA
NŐI EUROKUPA
NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST
ELŐDÖNTŐ
Dánia–Románia 28–20 (17–16)
Korábban
Norvégia–Magyarország 27–23 (17–13)
Vasárnap játsszák
A 3. HELYÉRT
13.15: Magyarország–Románia
DÖNTŐ
16.00: Norvégia–Dánia
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