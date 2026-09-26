Női kézi Eurokupa: a mieink a románokkal játszanak a bronzéremért

A házigazda a szombati második elődöntőben Dániával találkozott, és 28–20-as vereséget szenvedett.

A dánoknál Trine Jensen Östergaard és Emma Friis egyaránt öt gólig jutott, míg a Ferencváros kapusa, Anna Kristensen 15 védéssel, 60 százalékos hatékonysággal segítette csapatát.

A magyar válogatott így a románokkal találkozik a harmadik helyért vasárnap.

KÉZILABDA

NŐI EUROKUPA

NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST

ELŐDÖNTŐ

Dánia–Románia 28–20 (17–16)

Korábban

Norvégia–Magyarország 27–23 (17–13)

Vasárnap játsszák

A 3. HELYÉRT

13.15: Magyarország–Románia

DÖNTŐ

16.00: Norvégia–Dánia