Russellt magabiztossággal tölti el az azeri siker: Az a célom, hogy minden versenyt megnyerjek!

Noha a biztonsági autó kétszer is lenullázta az előnyét, Max Verstappen az utolsó tíz körben nagy nyomás alá helyezte, és a végén mindössze 196 ezred előnnyel szelte át a célvonalat, George Russell rendkívül magabiztos hétvégét teljesített Azerbajdzsánban. A brit idénybeli harmadik, míg teljes pályafutását tekintve a nyolcadik győzelmét szerezte meg, és 66 pontra csökkentette a hátrányát az egyéni vb-összetettben a csapattársa, Andrea Kimi Antonelli mögött.

„Fantasztikus érzés újra a dobogó tetején állni. Szeretnék hatalmas köszönetet mondani a csapatnak, amiért a nehéz időszakokban is kitartottak mellettem, végig hittek bennem, és segítettek átlendülni rajtuk. Nagy büszkeséggel tölt el ez a hétvége” – kezdte az értékelést a brit, aki az első sc-fázis előtt már több mint tíz másodperc előnnyel vezetett.

„A verseny első fele elég simán alakult, sikerült előnyt kiépítenem. Amikor viszont Max ott maradt mögöttem a biztonsági autó utáni újraindításnál, arra gondoltam, hogy »ez nem lesz egyszerű«, és a verseny végén hihetetlenül jól vezetett. A végén azért kissé feszült lett a helyzet. Max nagyon nyomta, hihetetlen volt a tempó, ketten majdnem egy másodpercet hoztunk körönként mindenki máson.”

„Amikor életbe lépett a sárga zászlós jelzés (Valtteri Bottas balesete miatt), elvettem a gázt, aztán amikor újra gyorsítani kezdtem, nem volt turbóm, szóval nem volt erő az autóban, és Max majdnem elkapott a célvonalnál. Nagy kár lett volna, ha így történik, de összességében hihetetlen hétvégén vagyunk túl” – mondta a karrierje első Grand Slamjét, valamint második mesterhármasát elérő brit.

Russell már az első köröktől fogva rendkívül erős tempót dikált, szerinte a nyári szünet óta rendre egyre erősebben teljesít, ez mutatkozott meg most Bakiban is. „Egyszerűen arról van szó, hogy egyre több tapasztalatot szerzek az új vezetési stílussal, amit alkalmazok, és a nyári szünet óta minden egyes versenyen úgy érzem, hogy egyre jobb vagyok. Egyre inkább visszatalálok magamhoz, és ez nagyon jó érzés.”

Russell az előző versenyhétvégén, Spanyolországban már eléggé lemondóan nyilatkozott a bajnoki esélyeiről, úgy érezte, nem is igazán részese a vb-küzdelemnek, és jelezte, futamról futamra fog haladni. A mostani siker után azonban megjött az étvágya, és egyértelmű célt tűzött ki maga elé. „Minden versenyt megnyerni, ez a célom! A csapattársam hihetetlen szezont teljesít, szinte hibátlanul versenyzett egész évben, de most elérkeztünk a hajrához.”

„Én csak magamra fogok összpontosítani. Ha továbbra is olyan teljesítményt nyújtok, mint ezen a hétvégén, akkor az idény hátralévő részében történjék bármi, elégedett leszek, mert nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és most úgy érzem, sikerült kijönnöm belőle.”

Antonelli már a hétvége kezdetén hátrányban volt, sok pályaidőt veszített, majd az időmérőn tőle szokatlan hibát követett el, aminek következtében a tizenhatodik rajtkockából volt kénytelen indulni. Az olasz már a futamot megelőzően arról beszélt, hogy nehezebb dolga lesz, mint Monzában volt, és nem is tudott olyan ütemben visszakapaszkodni, mint hazai közönség előtt tette A pilóta a rajtnál ráadásul egy helyet veszített, de azt követően apránként haladt előre, és a 17. körben már pontszerző helyen haladt.

Antonelli szempontjából szerencsésen alakult a két Alpine és Norris kiesése, Liam Lawson hátraesése, valamint Oscar Piastri hibája is, ugyanakkor az Oliver Bearman elleni csatában sérült az autója. Az olasz végül az ötödik helyen látta meg a kockás zászlót, előnye 15 ponttal csökkent, de még így is 66 ponttal előzi meg a közvetlen riválisát.

„Egyszerűen végig úgy éreztem, hogy lépéshátrányban vagyok, és az időmérőn elkövetett hiba után nem igazán volt meg az önbizalmam sem. A mai versenyem a kármentésről szólt. Nem volt erős tempóm, ráadásul a biztonsági autós szakasz utáni újraindításnál komolyan sérült a padlólemezem is a Bearmannel történt ütközés miatt. Nem volt könnyű, de mindent megtettem, amit tudtam. Kicsit úgy vezettem, mint a nagymamám, egyszerűen csak próbáltam menteni a menthetőt. Nem akartam kockáztatni. Mielőtt megpróbáltam volna előzni, mindig meggyőződtem róla, hogy valóban belevághatok.”

Antonelli bízik benne, hogy a mostani hétvége kisiklás volt, és a soron következő futamokon újra remek formát mutat. „Szerintem sokat tanultam ebből a hétvégéből. Sokszor… nem is tudom, valószínűleg a hozzáállásommal is gond volt, nem voltam a legjobb lelkiállapotban ahhoz, hogy igazán jó tempót diktáljak. Arra fogok törekedni, hogy a következő hétvégén újra a megfelelő szinten teljesítsek.”

Az Azeri Nagydíj első három helyezettje (Fotó: AFP)

A Red Bull hétvégéje remekül indult, Max Verstappen időmérője azonban katasztrofálisan alakult, és a nyolcadik rajthelyet szerezte meg, miközben a csuklósérülése miatt három nagydíjat is kihagyni kényszerülő Isack Hadjar azonnal a második sorba kvalifikálta magát. A szezonbeli utolsó jelentős fejlesztési csomagjukat Azerbajdzsánban bevető „vörös bikák” ezt követően remek formát mutattak a versenyen, a két versenyző sorra vadászta le az ellenfeleket, és Verstappen egészen közel került ahhoz is, hogy megszerezze csapata és saját idei első győzelmét is.

„Jó versenyt futottunk. Az első etap kicsit nehéz volt a közepes gumikon, de így fel tudtam zárkózni a harmadik helyre. Aztán az újraindításnál előrejöttem a második helyre. A futam nagy részében rossz gumin voltunk, mert a közepes keverék sajnos nem úgy működött, ahogy azt sokan várták. Viszont amint feltettük a lágyat, látszott, hogy George-dzsal nagyon gyorsan elhúzunk az élen.”

„Élveztem. Végig padlógázon kellett menni. Végig nagyjából egy másodperc választott szét minket… Gyakorlatilag az egész etap alatt ennyi volt a különbség. A végén, a sárga zászló alatt azért kerültünk ennyire közel egymáshoz, mert George vesztett többletenergiát a 15-ös kanyarból kifelé, ezért alakult így. Reálisan nézve végig egy másodperc körül lett volna köztünk, ahogy az egész etap során. A célvonalnál nagyon közel kerültünk egymáshoz, de nem eléggé.”

Verstappen az idénybeli hetedik dobogós helyezését érte el, de az első idei győzelmet még mindig hajszolja. „Tovább próbálkozunk, aztán meglátjuk, összejön-e.”

Hadjar a negyedik helyre kvalifikálta magát, majd a harmadik helyre jött fel. Bár Verstappen megelőzte őt, az első etapban úgy tűnt, a francia végig jobb tempót diktál a lágy keveréken. A pilóta nem kért helycserét, de egyértelmű volt, hogy az etap előrehaladtával egy több időt veszít. Hadjar ugyan a futam hátralévő részében sem tudta megelőzni a csapattársát, így is harmadikként ért célba, miután Piastri rontott előtte a verseny utolsó harmadában.

„Nagyon hosszú volt ez a hat hét! Szerintem megfelelő időpontban tértem vissza. Erősnek éreztem magam, ezen a hétvégén pedig lépésről lépésre haladtam. Ez egy olyan pálya, ahol nagyon könnyen a falban találhatod magad, nekem pedig nem volt szükségem erre ahhoz, hogy visszaszerezzem az önbizalmamat. Ezért fokozatosan építkeztem, de végül ez hozott el idáig. Nagyon boldog vagyok” – magyarázta a szezonbeli második dobogós helyét megszerző francia, aki megosztotta, kiss zsibbadt a csuklója, de már alig várja, hogy újra autóba üljön a következő hétvégén.

„Teljesen elégedett vagyok, még akkor is, ha kicsit zsibbad a csuklóm. Örülök, hogy rendben van. Már nagyon izgatott vagyok, hogy újra autóba ülhessek. Sűrű program elé nézünk, és alig várom, hogy Sepangban is ott lehessek.”