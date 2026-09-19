Női NB I: a Fradi megnyerte az MTK elleni rangadót, 17 gólt kapott a Videoton

A női NB I rangadóján az eddig egy meccsel kevesebbet játszó, 19 ponttal 2. helyen álló, bajnoki címvédő Ferencváros a 20 ponttal listavezető MTK-t fogadta, és az észt válogatott csatár, Vlada Kubassova duplájával 2–0-ra győzött. Ezzel pedig az FTC átvette a vezetést a tabellán.

A 3. helyen álló ETO 4–0-ra győzött a Pécsi MFC ellen, míg a negyedik Újpest FC a Szekszerd ellen nyert szintén 4–0-ra. A játéknap, sőt a szezon eddigi legnagyobb különbségű győzelmét aratta a Puskás Akadémia, amely 17–0-ra győzött a Videoton ellen.

NŐI LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Ferencváros–MTK 2–0

ETO FC–Pécsi MFC 4–0

Újpest–Szekszárd 4–0

DVTK–Szent Mihály 0–1

Puskás Akadémia–Videoton FC Fehérvár 17–0

Vasárnap

16.00: Astra HFC–Kispest Honvéd