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Női NB I: a Fradi megnyerte az MTK elleni rangadót, 17 gólt kapott a Videoton

P. K.P. K.
2026.09.19. 18:22
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Vlada Kubassova (szemben) duplájával győzött a Ferencváros az MTK ellen (fradi.hu)
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MTK FTC-Telekom Női NB I
A női labdarúgó NB I 9. fordulójában a listavezető MTK a 2. helyen álló Ferencvároshoz látogatott, és 2–0-ra kikapott, így helyet cserélt a két csapat a tabellán.

 

A női NB I rangadóján az eddig egy meccsel kevesebbet játszó, 19 ponttal 2. helyen álló, bajnoki címvédő Ferencváros a 20 ponttal listavezető MTK-t fogadta, és az észt válogatott csatár, Vlada Kubassova duplájával 20-ra győzött. Ezzel pedig az FTC átvette a vezetést a tabellán.

A 3. helyen álló ETO 4–0-ra győzött a Pécsi MFC ellen, míg a negyedik Újpest FC a Szekszerd ellen nyert szintén 4–0-ra. A játéknap, sőt a szezon eddigi  legnagyobb különbségű győzelmét aratta a Puskás Akadémia, amely 17–0-ra győzött a Videoton ellen.

NŐI LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Ferencváros–MTK 2–0
ETO FC–Pécsi MFC 4–0
Újpest–Szekszárd 4–0
DVTK–Szent Mihály 0–1
Puskás Akadémia–Videoton FC Fehérvár 17–0
Vasárnap
16.00: Astra HFC–Kispest Honvéd

 

MTK FTC-Telekom Női NB I
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