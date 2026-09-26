A csapattársát és Norrist is kiütő Colapinto 5 helyes rajtbüntetést kapott a Bahreini Nagydíjra – hivatalos
Az Alpine jó úton haladt a kettős pontszerzés felé Azerbajdzsánban, egyetlen hiba azonban mindent áthúzott. Az első biztonsági autós szakaszt követő újraindításnál Franco Colapinto nem tudta rendesen bevenni az egyes kanyart, eltalálta a csapattársát, Pierre Gaslyt, aki felöklelte Lando Norrist is. A baleset mindhárom versenyző számára a verseny végét jelentette, így az enstone-i csapat üres kézzel kénytelen távozni Bakiból, miközben a konstruktőri bajnokságban előttük álló Racing Bulls további hat ponttal növelte előtte az előnyét.
Az eset kapcsán a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) vizsgálatot indított Colapinto ellen, és az adatok, valamint a felvételek áttekintése után úgy döntött, 10 másodperces időbüntetést oszt ki az argentinnak. Mivel a pilóta a futamon a kiesése miatt nem tudta letölteni a szankciót, így az 5 rajthelyes büntetéssé konvertálódik át, amit a soron következő, Sepangban rendezendő Bahreini Nagydíjon kell letöltenie.
Colapinto teljes mértékben magára vállalta a felelősséget, és elnézést kért a csapatától. „Hatalmas hiba volt. Teljesen blokkoltak a kerekek, a hidegek voltak a gumik és fékek. Teljesen elvesztettem az irányítást az autó felett. Nem igazán tudok mást mondani, mint hogy nagyon sajnálom. A csapatot, és természetesen Pierre-t. Az egész gyárat. Rendkívül keményen dolgoztunk azért, hogy pontokat szerezzünk, én pedig ezzel a nagy hibával eldobtam mindent. Nagyon szomorú vagyok a csapat miatt. Természetesen hatalmas csalódás. Landótól is bocsánatot kérek.”
Az Alpine első embere, Flavio Briatore is megszólalt az eset kapcsán. „Nyilvánvalóan rendkívül csalódott vagyok a mai verseny alakulása miatt, hiszen értékes pontokat veszítettünk a csapatbajnoki küzdelemben. Az ilyen baleseteknek nem szabadna megtörténniük, különösen akkor, amikor mindkét autónkkal pontszerző helyen haladunk. Nagyon sajnálom a csapatot, és Pierre-t is, aki egész hétvégén nagyszerű munkát végzett. Landótól és a McLarentől is elnézést kérek, amiért tönkretettük a versenyüket.”
„Tudom, hogy Franco teljes felelősséget vállalt a történtekért, ahogy azt kell is. Valójában a futam és a biztonsági autós szakasz utáni újraindítás körülményeit figyelembe véve túl későn fékezett. Egy ilyen tapasztalt versenyzőtől ez nagyon rossz manőver volt. Szeretnék időt hagyni magamnak, hogy átgondoljam a történteket, és mérlegeljem, milyen lépéseket kellene tennünk annak érdekében, hogy tanuljunk az esetből, és a jövőben elkerüljük az ehhez hasonló helyzeteket.”
AZERI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|Mercedes
|-
|2.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|0.196 mp h.
|3.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|10.704 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|14.136 mp h.
|5.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|14.512 mp h.
|6.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|22.382 mp h.
|7.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|31.159 mp h.
|8.
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|31.189 mp h.
|9.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|31.929 mp h.
|10.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|32.416 mp h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|33.231 mp h.
|12.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|34.013 mp h.
|13.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|34.230 mp h.
|14.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|36.401 mp h.
|15.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|41.400 mp h.
|16.
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|36
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|35
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|35
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|29
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|7
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|302
|2.
|George Russell
|236
|3.
|Lewis Hamilton
|199
|4.
|Lando Norris
|186
|5.
|Charles Leclerc
|179
|6.
|Max Verstappen
|163
|7.
|Oscar Piastri
|120
|8.
|Isack Hadjar
|86
|9.
|Liam Lawson
|59
|10.
|Pierre Gasly
|41
|11.
|Arvid Lindblad
|37
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|20
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Esteban Ocon
|7
|16.
|Nico Hülkenberg
|7
|17.
|Carlos Sainz
|7
|18.
|Alexander Albon
|5
|19.
|Fernando Alonso
|3
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|538
|2.
|Ferrari
|378
|3.
|McLaren-Mercedes
|306
|4.
|Red Bull-Ford
|263
|5.
|Racing Bulls-Ford
|83
|6.
|Alpine-Mercedes
|68
|7.
|Haas-Ferrari
|27
|8.
|Audi
|17
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|3
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|9. AZERI NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:45.387
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:43.347
|SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:43.922
|Időmérő
|1. Russell 1:42.526
|SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
|A verseny
|1. Russell, 2. Verstappen, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00