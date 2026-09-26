Nemzeti Sportrádió

A csapattársát és Norrist is kiütő Colapinto 5 helyes rajtbüntetést kapott a Bahreini Nagydíjra – hivatalos

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.26. 18:05
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Colapinto hibája sokba került az Alpine-nak (Fotó: AFP)
Címkék
verseny F1 Franco Colapinto Azeri Nagydíj Formula–1 Alpine FIA
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) öt rajthelyes büntetést osztott ki az Alpine argentin versenyzőjének, Franco Colapintónak a Formula–1-es Azeri Nagydíjon történtek után.

Az Alpine jó úton haladt a kettős pontszerzés felé Azerbajdzsánban, egyetlen hiba azonban mindent áthúzott. Az első biztonsági autós szakaszt követő újraindításnál Franco Colapinto nem tudta rendesen bevenni az egyes kanyart, eltalálta a csapattársát, Pierre Gaslyt, aki felöklelte Lando Norrist is. A baleset mindhárom versenyző számára a verseny végét jelentette, így az enstone-i csapat üres kézzel kénytelen távozni Bakiból, miközben a konstruktőri bajnokságban előttük álló Racing Bulls további hat ponttal növelte előtte az előnyét. 

Az eset kapcsán a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) vizsgálatot indított Colapinto ellen, és az adatok, valamint a felvételek áttekintése után úgy döntött, 10 másodperces időbüntetést oszt ki az argentinnak. Mivel a pilóta a futamon a kiesése miatt nem tudta letölteni a szankciót, így az 5 rajthelyes büntetéssé konvertálódik át, amit a soron következő, Sepangban rendezendő Bahreini Nagydíjon kell letöltenie. 

Colapinto teljes mértékben magára vállalta a felelősséget, és elnézést kért a csapatától. „Hatalmas hiba volt. Teljesen blokkoltak a kerekek, a hidegek voltak a gumik és fékek. Teljesen elvesztettem az irányítást az autó felett. Nem igazán tudok mást mondani, mint hogy nagyon sajnálom. A csapatot, és természetesen Pierre-t. Az egész gyárat. Rendkívül keményen dolgoztunk azért, hogy pontokat szerezzünk, én pedig ezzel a nagy hibával eldobtam mindent. Nagyon szomorú vagyok a csapat miatt. Természetesen hatalmas csalódás. Landótól is bocsánatot kérek.”

Az Alpine első embere, Flavio Briatore is megszólalt az eset kapcsán. „Nyilvánvalóan rendkívül csalódott vagyok a mai verseny alakulása miatt, hiszen értékes pontokat veszítettünk a csapatbajnoki küzdelemben. Az ilyen baleseteknek nem szabadna megtörténniük, különösen akkor, amikor mindkét autónkkal pontszerző helyen haladunk. Nagyon sajnálom a csapatot, és Pierre-t is, aki egész hétvégén nagyszerű munkát végzett. Landótól és a McLarentől is elnézést kérek, amiért tönkretettük a versenyüket.” 

„Tudom, hogy Franco teljes felelősséget vállalt a történtekért, ahogy azt kell is. Valójában a futam és a biztonsági autós szakasz utáni újraindítás körülményeit figyelembe véve túl későn fékezett. Egy ilyen tapasztalt versenyzőtől ez nagyon rossz manőver volt. Szeretnék időt hagyni magamnak, hogy átgondoljam a történteket, és mérlegeljem, milyen lépéseket kellene tennünk annak érdekében, hogy tanuljunk az esetből, és a jövőben elkerüljük az ehhez hasonló helyzeteket.”
 

AZERI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.George RussellMercedes-
2.Max VerstappenRed Bull-Ford0.196 mp h.
3.Isack HadjarRed Bull-Ford10.704 mp h.
4.Charles LeclercFerrari14.136 mp h.
5.Kimi AntonelliMercedes14.512 mp h.
6.Lewis HamiltonFerrari22.382 mp h.
7.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford31.159 mp h.
8.Esteban OconHaas-Ferrari31.189 mp h.
9.Oliver BearmanHaas-Ferrari31.929 mp h.
10.Carlos SainzWilliams-Mercedes32.416 mp h.
11.Nico HülkenbergAudi33.231 mp h.
12.Liam LawsonRacing Bulls-Ford34.013 mp h.
13.Gabriel BortoletoAudi34.230 mp h.
14.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes36.401 mp h.
15.Sergio PérezCadillac-Ferrari41.400 mp h.
16.Valtteri BottasCadillac-Ferrari2 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Franco ColapintoAlpine-Mercedes36
 Lando NorrisMcLaren-Mercedes35
 Pierre GaslyAlpine-Mercedes35
 Alexander AlbonWilliams-Mercedes29
 Fernando AlonsoAston Martin-Honda20
 Lance StrollAston Martin-Honda7

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli302
2. George Russell236
3. Lewis Hamilton199
4. Lando Norris186
5. Charles Leclerc179
6. Max Verstappen163
7. Oscar Piastri120
8. Isack Hadjar86
9. Liam Lawson59
10. Pierre Gasly41
11. Arvid Lindblad37
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman20
14. Gabriel Bortoleto10
15. Esteban Ocon7
16. Nico Hülkenberg7
17. Carlos Sainz7
18. Alexander Albon5
19. Fernando Alonso3
20. Cunoda Juki1
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes538
2. Ferrari378
3. McLaren-Mercedes306
4. Red Bull-Ford263
5. Racing Bulls-Ford83
6. Alpine-Mercedes68
7. Haas-Ferrari27
8. Audi17
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda3
11. Cadillac-Ferrari0
9. AZERI NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
1. szabadedzés1. Russell 1:45.387
2. szabadedzés1. Russell 1:43.347
SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
3. szabadedzés1. Verstappen 1:43.922
Időmérő1. Russell 1:42.526
SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
A verseny 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00

 

 

verseny F1 Franco Colapinto Azeri Nagydíj Formula–1 Alpine FIA
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