A csapattársát és Norrist is kiütő Colapinto 5 helyes rajtbüntetést kapott a Bahreini Nagydíjra – hivatalos

Az Alpine jó úton haladt a kettős pontszerzés felé Azerbajdzsánban, egyetlen hiba azonban mindent áthúzott. Az első biztonsági autós szakaszt követő újraindításnál Franco Colapinto nem tudta rendesen bevenni az egyes kanyart, eltalálta a csapattársát, Pierre Gaslyt, aki felöklelte Lando Norrist is. A baleset mindhárom versenyző számára a verseny végét jelentette, így az enstone-i csapat üres kézzel kénytelen távozni Bakiból, miközben a konstruktőri bajnokságban előttük álló Racing Bulls további hat ponttal növelte előtte az előnyét.

Az eset kapcsán a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) vizsgálatot indított Colapinto ellen, és az adatok, valamint a felvételek áttekintése után úgy döntött, 10 másodperces időbüntetést oszt ki az argentinnak. Mivel a pilóta a futamon a kiesése miatt nem tudta letölteni a szankciót, így az 5 rajthelyes büntetéssé konvertálódik át, amit a soron következő, Sepangban rendezendő Bahreini Nagydíjon kell letöltenie.

Colapinto teljes mértékben magára vállalta a felelősséget, és elnézést kért a csapatától. „Hatalmas hiba volt. Teljesen blokkoltak a kerekek, a hidegek voltak a gumik és fékek. Teljesen elvesztettem az irányítást az autó felett. Nem igazán tudok mást mondani, mint hogy nagyon sajnálom. A csapatot, és természetesen Pierre-t. Az egész gyárat. Rendkívül keményen dolgoztunk azért, hogy pontokat szerezzünk, én pedig ezzel a nagy hibával eldobtam mindent. Nagyon szomorú vagyok a csapat miatt. Természetesen hatalmas csalódás. Landótól is bocsánatot kérek.”

Az Alpine első embere, Flavio Briatore is megszólalt az eset kapcsán. „Nyilvánvalóan rendkívül csalódott vagyok a mai verseny alakulása miatt, hiszen értékes pontokat veszítettünk a csapatbajnoki küzdelemben. Az ilyen baleseteknek nem szabadna megtörténniük, különösen akkor, amikor mindkét autónkkal pontszerző helyen haladunk. Nagyon sajnálom a csapatot, és Pierre-t is, aki egész hétvégén nagyszerű munkát végzett. Landótól és a McLarentől is elnézést kérek, amiért tönkretettük a versenyüket.”

„Tudom, hogy Franco teljes felelősséget vállalt a történtekért, ahogy azt kell is. Valójában a futam és a biztonsági autós szakasz utáni újraindítás körülményeit figyelembe véve túl későn fékezett. Egy ilyen tapasztalt versenyzőtől ez nagyon rossz manőver volt. Szeretnék időt hagyni magamnak, hogy átgondoljam a történteket, és mérlegeljem, milyen lépéseket kellene tennünk annak érdekében, hogy tanuljunk az esetből, és a jövőben elkerüljük az ehhez hasonló helyzeteket.”



AZERI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell Mercedes - 2. Max Verstappen Red Bull-Ford 0.196 mp h. 3. Isack Hadjar Red Bull-Ford 10.704 mp h. 4. Charles Leclerc Ferrari 14.136 mp h. 5. Kimi Antonelli Mercedes 14.512 mp h. 6. Lewis Hamilton Ferrari 22.382 mp h. 7. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 31.159 mp h. 8. Esteban Ocon Haas-Ferrari 31.189 mp h. 9. Oliver Bearman Haas-Ferrari 31.929 mp h. 10. Carlos Sainz Williams-Mercedes 32.416 mp h. 11. Nico Hülkenberg Audi 33.231 mp h. 12. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 34.013 mp h. 13. Gabriel Bortoleto Audi 34.230 mp h. 14. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 36.401 mp h. 15. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 41.400 mp h. 16. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 2 kör h. FELADTÁK megtett körök Franco Colapinto Alpine-Mercedes 36 Lando Norris McLaren-Mercedes 35 Pierre Gasly Alpine-Mercedes 35 Alexander Albon Williams-Mercedes 29 Fernando Alonso Aston Martin-Honda 20 Lance Stroll Aston Martin-Honda 7

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 302 2. George Russell 236 3. Lewis Hamilton 199 4. Lando Norris 186 5. Charles Leclerc 179 6. Max Verstappen 163 7. Oscar Piastri 120 8. Isack Hadjar 86 9. Liam Lawson 59 10. Pierre Gasly 41 11. Arvid Lindblad 37 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 20 14. Gabriel Bortoleto 10 15. Esteban Ocon 7 16. Nico Hülkenberg 7 17. Carlos Sainz 7 18. Alexander Albon 5 19. Fernando Alonso 3 20. Cunoda Juki 1