Münchennel pályázik Németország az olimpiarendezésre

„Az olimpia hatalmas lehetőséget jelent egész Németország számára. Mutassuk meg, hogy a lehetőségek országa vagyunk!” – mondta Steinmeier.

München a 2018-as és a 2022-es téli játékokra benyújtott két sikertelen pályázat után vágott neki az újabb megméretésnek. A mostani szavazáson a Köln központú Rajna-Ruhr régió pályázatát győzte le 91:50 arányban.

„Örülünk, hogy mi nyertünk, a kölniek nagyon megnehezítették a dolgunkat – nyilatkozta Markus Söder bajor miniszterelnök. – Történelmi jelentőségű dolog ez, és mindent meg akarunk tenni azért, hogy a végén egységesen, Németországként mutatkozhassunk be: az északi, déli, keleti és nyugati országrészek partnereként, végső soron egyetlen országként.”

A tervek szerint az összes versenyt Bajorországban rendeznék meg, kivéve a stuttgarti labdarúgó-mérkőzéseket és a kieli vitorlás regattát.

A müncheni lakosok többsége támogatta a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es játékokra vonatkozó terveket.

Németország legutóbb 1972-ben, Münchenben adott otthont olimpiának.

Kezdetben Hamburg és Berlin is kandidált, ám végül mindkét város úgy döntött, hogy visszavonja pályázatát. Hamburg projektjét a májusi népszavazáson utasították el, Berlin pedig két nappal a DOSB szombati döntése előtt lépett vissza. A főváros azt követően hozta meg ezt a döntést, hogy a Baloldali Párt (Die Linke) végzett az élen a múlt vasárnapi tartományi választáson. A párt színeiben induló Elif Eralp – aki várhatóan a város következő főpolgármestere lesz – kijelentette: az olimpiai pályázatot az adófizetői pénzek pazarlásának tartja.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál (NOB) a 2036-os nyári játékok odaítélését megelőző kezdeti kiválasztási folyamat a tervek szerint jövő márciusában zárul le. Ezt követően a stratégiai tárgyalások szakasza 2028 végéig tartana, így a 2029 közepén esedékes döntő jelentőségű NOB-ülés előtti utolsó hónapokban már csak a legígéretesebb pályázók maradnának versenyben.

A dpa hírügynökség megjegyzi: egyelőre nem világos, hogy a NOB ázsiai vagy európai pályázót részesít-e előnyben 2036-ra. India és Katar egyaránt potenciális pályázónak számít a tíz év múlva esedékes olimpiára. A NOB emellett fontolgatja a 2036-os és a 2040-es játékok együttes odaítélését is. A DOSB mindenesetre arra törekszik, hogy meggyőző pályázattal álljon elő, amint eljön Európa ideje.

München mellett Budapestnek és Isztambulnak is vannak olimpiai tervei, miközben Madrid, Észak-Nagy-Britannia és Toszkána szintén vizsgálja a pályázati lehetőségeket.