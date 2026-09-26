„Volt, hogy elbizonytalanodtam, de nem hagyhattam cserben a támogatóimat” – Szőcs Árpád László, a Magyar Teniszszövetség új elnöke

„Megmondom őszintén, kicsit meglepett az eredmény, hiszen kívülről érkeztem a szövetségbe – fogalmazta meg első gondolatait elnökként. – De úgy érzem, a legfontosabb elképzeléseimről szóló üzenet átment, és hogy ilyen sokan támogattak, az legitim felhatalmazást ad arra, hogy a kitűzött célokat közösségként, együtt valósítsuk meg.”

Szőcs Árpád László már az első fordulóban megszerezte az abszolút többséget. A kérdésre, mit gondol arról, hogy igencsak magas volt a részvétel a tisztújító közgyűlésen, így felelt: „Látszik, hogy a magyar tenisztársadalom alapvetően erős. Az elmúlt években tapasztalt inaktivitás sem abból fakadt, hogy ne lettek volna tervek vagy célok, hanem a rendszer kiszámíthatatlanságából. Szolgálni szeretnénk a tenisztársadalmat, közös alapokon újraindítani a szakmai munkát, erre adtak bizalmat a jelenlévők, és ennek szeretnék megfelelni, ebben a szemléletben tervezem az elnöki feladatokat ellátni.”

Arról is beszélt: érdekes volt az eltelt időszak onnantól, hogy öt hónappal ezelőtt felvetődött az elnökjelöltségre, egészen a választás napjáig.

„Bevallom, ezalatt többször elbizonytalanodtam. Pontosan azért, mert úgy érzem, ez felelősség, szolgálat, és nem pozíció. De ahogy jártam a budapesti és vidéki klubokat, és megismertem az embereket, személyesen is elköteleződtem a gondolataik és a terveik mellett. És igenis megérdemlik, ha már elhatározták, hogy támogatják az elképzeléseimet, hogy ne hagyjam őket cserben. Ez adott erőt ahhoz, hogy kitartsak az indulásom mellett, és megméressek a tisztújító közgyűlésen.”

Szőcs Árpád két évre, tehát nem teljes ciklusra kapott meghatalmazást, de arra is válaszolt, hogy érzi, ezalatt milyen változásokat lehet elérni.

„Megvan a lehetőség a strukturális átalakításra, ehhez elégnek kell lennie a két évnek. A tényleges építkezésre valóban több idő kell, tekintettel arra, hogy a források tekintetében stabil, kiszámítható helyzetet kell teremtetni. De nem csupán az állami támogatásokban gondolkodunk, hanem tényleges piaci, szponzorációs lehetőségekben, ahhoz viszont a szövetségnek is fel kell nőnie, hogy marketingértéke legyen, amelynek ellenértékeként elvárhatók a szponzori támogatások. Ehhez le kell menni egészen az alapokig. A versenyrendezéseket támogató szoftvertől egészen addig, hogy minden, a hazánkban rendezett verseny a szövetség égisze alá kerüljön. Persze itt adódhatnak technikai akadályok, jogalkotási kérdések, de a kormányzattal folytatott korrekt együttműködéssel ezek áthidalhatók onnantól, hogy a cél világos.”

Azt is megkérdeztük tőle, melyik elképzelésének megvalósításához látna hozzá elsőként.

„Nincsenek naprakész ismereteink arról, hányan teniszeznek napjainkban Magyarországon. Tíz évvel ezelőtt nagyjából összeszedték a hazánkban fellelhető teniszpályák számát, de azóta ez nyilván sokat változott, ahogy arról sincs teljes képünk, melyik klub ténylegesen mit csinál, amelyek egyébként a szövetség tagsági jogát élvezik. Mindezt szeretném mihamarabb felmérni, ezzel kapcsolatban elsőként a klublicencrendszer bevezetését szeretném megvalósítani. Erre mindenképp szükség van ahhoz, hogy megalapozzuk az objektív klubtámogatási rendszert.”