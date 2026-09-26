Nyert a listavezető MTK, kilencet vágott a Honvéd a női NB I-ben

A női labdarúgó NB I 10. fordulójában az MTK hazai pályán 4–1-re legyőzte a DVTK-t, míg a második helyen álló ETO FC két góllal megverte az Astra Hungaryt. A Puskás Akadémia hat, míg a Kispest-Honvéd kilenc gólig jutva diadalmaskodott.

A Honvéd kilencgólos sikeréből Szilvás Nelli és Vachter Fanni is két góllal vette ki a részét. A Puskás Akadémia 6–1-es Szent Mihály elleni sikere során Jordyn Madison és King Velize Lashawn is mesterhármast szerzett. NŐI NB I

10. FORDULÓ

ETO FC–Astra Hungary 2–0

MTK–DVTK 4–1

Puskás Akadémia–Szent Mihály 6–1

Videoton–Kispest-Honvéd 0–9