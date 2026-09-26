Nemzeti Sportrádió

Nyert a listavezető MTK, kilencet vágott a Honvéd a női NB I-ben

B. A. P.B. A. P.
2026.09.26. 18:47
null
Négy gólt lőve nyert az MTK (Fotó: mtkhungaria.hu)
Címkék
Kispest-Honvéd MTK női foci női NB I női labdarúgó NB I
A női labdarúgó NB I 10. fordulójában az MTK hazai pályán 4–1-re legyőzte a DVTK-t, míg a második helyen álló ETO FC két góllal megverte az Astra Hungaryt. A Puskás Akadémia hat, míg a Kispest-Honvéd kilenc gólig jutva diadalmaskodott.

A Honvéd kilencgólos sikeréből Szilvás Nelli és Vachter Fanni is két góllal vette ki a részét. A Puskás Akadémia 6–1-es Szent Mihály elleni sikere során Jordyn Madison és King Velize Lashawn is mesterhármast szerzett.

NŐI NB I 
10. FORDULÓ
ETO FC–Astra Hungary 2–0
MTK–DVTK 4–1
Puskás Akadémia–Szent Mihály 6–1
Videoton–Kispest-Honvéd 0–9

 

Kispest-Honvéd MTK női foci női NB I női labdarúgó NB I
Legfrissebb hírek

Feczkó Tamás: Az élvonalban legyen DVTK–Honvéd mérkőzés!

Labdarúgó NB II
9 órája

Fél évszázad színtiszta futball – beszélgetés a 60 éves Sallói Istvánnal

Képes Sport
12 órája

Női labdarúgó NB I: újpesti siker Pécsen

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:37

Nagy Antal úgy érzi, a Honvédnál valakinek nem áll jól a kezében a karmesteri pálca

Labdarúgó NB I
2026.09.23. 11:22

A válogatott szünetben kicserélik a Bozsik Aréna gyepszőnyegét – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.09.21. 13:05

Női NB I: idegenben nyert a Honvéd

Labdarúgó NB I
2026.09.20. 18:26

A Puskás Akadémia edzőjének szerencsét hozott a tizenhármas

Labdarúgó NB I
2026.09.18. 23:21

Galéria: újabb felcsúti siker, az élről vonul válogatott szünetre a Puskás Akadémia

Labdarúgó NB I
2026.09.18. 22:24