Nyert a listavezető MTK, kilencet vágott a Honvéd a női NB I-ben
A női labdarúgó NB I 10. fordulójában az MTK hazai pályán 4–1-re legyőzte a DVTK-t, míg a második helyen álló ETO FC két góllal megverte az Astra Hungaryt. A Puskás Akadémia hat, míg a Kispest-Honvéd kilenc gólig jutva diadalmaskodott.
A Honvéd kilencgólos sikeréből Szilvás Nelli és Vachter Fanni is két góllal vette ki a részét. A Puskás Akadémia 6–1-es Szent Mihály elleni sikere során Jordyn Madison és King Velize Lashawn is mesterhármast szerzett.
NŐI NB I
10. FORDULÓ
ETO FC–Astra Hungary 2–0
MTK–DVTK 4–1
Puskás Akadémia–Szent Mihály 6–1
Videoton–Kispest-Honvéd 0–9
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2026.09.20. 18:26